ZTE Blade V7 inceleme, Özellikleri ve Fiyatı
ZTE Blade V7 İncelemesi
Blade V7, Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2016) tanıtıldı. ZTE‘nin yeni akıllı telefonunda, Mediatek MT6753 chipset kullanılmış. 8 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan telefon, 5.2 inç’lik IPS LCD ekran ile geliyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, giriş/orta sınıf bir telefon performansı vaat ediyor. ZTE Blade V7‘ın ön kamerası 5 MP, arka kamerası ise 13 MP. Telefonun harici bellek kapasitesi de microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Akıllı telefonun işletim sistemi ise Android 6.0 Marshmallow. 2.500 mAh’lik bir Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun gövdesi ve çerçevesi alüminyum malzemeden üretilmiş. Sayfamızda ZTE Blade V7 inceleme videosu (ön inceleme) yayınlanmış olup, bu inceleme videosunu izleyerek telefon hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
ZTE Blade V7 Özellikleri:
ZTE Blade V7 özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- İşlemci: 8 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 CPU
- Grafik İşlemci: Mali-T720MP3 GPU
- Chipset: Mediatek MT6753
- Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.2 inç, IPS LCD panel
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow
- Ebatlar: 146 x 72.5 x 7.5 mm
- Ram: 2 GB
- Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 MP, faz algılama oto focus, çift LED (çift tonlu) Flaş
- Renkler: Altın, Gri
- Gövde Malzemesi: Alüminyum gövde ve çerçeve
- Pil: Li-Ion 2500 mAh tümleşik batarya
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128GB
- Bluetooth: Var – v4.0
- Sensörler: İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula
- GPS: A-GPS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps)
- SIM: Çift SIM kartlı telefon
ZTE Blade V7 Fiyatı:
ZTE Blade V7 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede telefonun fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmadığını gördük. Telefonun ülkemize gelmesinin durumunda, elektronik marketlerin mağazalarında.(teknosa, gold, bimeks, vatan, mediamarkt, vb), online ticaret sitelerinde (n11.com, kliksa.com, hepsiburada.com, gittigidiyor.com, vb.) ve GSM operatörleri (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) tarafından da satışa sunulması bekleniyor.
ZTE Blade V7, özellikleri, incelemesi ve fiyatı ile ilgili fikirlerinizi/merak ettiğiniz hususları bizimle paylaşabilirsiniz. Mesajlarınızı altta bulunan yorum formunu kullanarak bize iletebilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır.
Bende media Marktan aldım.Telefon kaliteli gibi geliyor.Ama bazı aksaklıklar yazılım konusunda şüphe uyandırıyor.Bi ara mp3 çalar ve kamera sorun yarattı.Açıp kapayınca düzeldi.Zorlamayanlar ve çok kurcalamayanlar alabilir.