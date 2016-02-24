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ZTE Blade V7 İncelemesi

Blade V7, Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2016) tanıtıldı. ZTE‘nin yeni akıllı telefonunda, Mediatek MT6753 chipset kullanılmış. 8 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan telefon, 5.2 inç’lik IPS LCD ekran ile geliyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, giriş/orta sınıf bir telefon performansı vaat ediyor. ZTE Blade V7‘ın ön kamerası 5 MP, arka kamerası ise 13 MP. Telefonun harici bellek kapasitesi de microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Akıllı telefonun işletim sistemi ise Android 6.0 Marshmallow. 2.500 mAh’lik bir Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun gövdesi ve çerçevesi alüminyum malzemeden üretilmiş. Sayfamızda ZTE Blade V7 inceleme videosu (ön inceleme) yayınlanmış olup, bu inceleme videosunu izleyerek telefon hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ZTE Blade V7 Özellikleri:

ZTE Blade V7 özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 8 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 CPU

8 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Mali-T720MP3 GPU

Mali-T720MP3 GPU Chipset: Mediatek MT6753

Mediatek MT6753 Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.2 inç, IPS LCD panel

1080 x 1920 piksel, 5.2 inç, IPS LCD panel İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Ebatlar: 146 x 72.5 x 7.5 mm

146 x 72.5 x 7.5 mm Ram: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek

16 GB dahili bellek Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP, faz algılama oto focus, çift LED (çift tonlu) Flaş

13 MP, faz algılama oto focus, çift LED (çift tonlu) Flaş Renkler: Altın, Gri

Altın, Gri Gövde Malzemesi: Alüminyum gövde ve çerçeve

Alüminyum gövde ve çerçeve Pil: Li-Ion 2500 mAh tümleşik batarya

Li-Ion 2500 mAh tümleşik batarya Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128GB

microSD kart ile max. 128GB Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 Sensörler: İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula

İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula GPS: A-GPS

A-GPS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps) SIM: Çift SIM kartlı telefon

ZTE Blade V7 Fiyatı:

ZTE Blade V7 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede telefonun fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmadığını gördük. Telefonun ülkemize gelmesinin durumunda, elektronik marketlerin mağazalarında.(teknosa, gold, bimeks, vatan, mediamarkt, vb), online ticaret sitelerinde (n11.com, kliksa.com, hepsiburada.com, gittigidiyor.com, vb.) ve GSM operatörleri (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) tarafından da satışa sunulması bekleniyor.

ZTE Blade V7, özellikleri, incelemesi ve fiyatı ile ilgili fikirlerinizi/merak ettiğiniz hususları bizimle paylaşabilirsiniz. Mesajlarınızı altta bulunan yorum formunu kullanarak bize iletebilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır.

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