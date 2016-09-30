ZTE Axon 7 Yorumları

ZTE Axon 7 yorumları nasıl? Sizde bir Axon 7 sahibi olmayı düşünüyorsanız bu yazımıza bir göz atın deriz. 2.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni ZTE‘ye hepsiburada.com üzerinden sahip olabilirsiniz . 4 çekirdekli (2 çekirdekli 2.15 GHz Kryo + 2 çekirdekli 1.6 GHz Kryo) bir işlemciye sahip olan yeni telefon, 5.5 inç’lik AMOLED 2.5D eğimli ekran ile karşımıza çıkıyor. Telefonda Corning Gorilla Glass 4 ekran koruması da mevcut. Cihazda Qualcomm’un Snapdragon 820 chipseti kullanılıyor. 4 GB RAM ve 64/128 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, orta/üst seviye bir akıllı telefon performansı sunuyor.

ZTE Axon 7 yorumları hiç de fena değil. Telefonun ön kamerası 8 Mega Piksel, arka kamerası ise 20 Mega Piksel. Üründe işletim sistemi olarak Android 6.0.1 Marshmallow bulunuyor. 3250 mAh’lik bir Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G (Cat.6 300/50 Mbps) hızlı mobil internet desteği de var. Telefonda parmak izi okuyucu özelliği de bulunuyor. Sayfamızda yayınlanan ZTE Axon 7 inceleme videosu ile ürün hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefon hakkında yorum yapmak isteyen ziyaretçilerimiz, altta yer alan kullanıcı yorumları bölümüne göz atabilir.

ZTE Axon 7 Yorumları Nasıl?

ZTE Axon 7 yorumlarına yakından baktığımızda ülkemizde operatör telefonu üreten markaya güven duyulduğu anlaşılıyor. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone‘a üretmiş olduğu telefonlar ile adından söz ettiren ZTE, yeni telefonu ile göz dolduruyor. Yekpare metal kasaya sahip olan telefon oldukça kaliteli bir görüntü veriyor. Sahip olduğu hoparlörleri ile oldukça kaliteli bir ses çıkışı sunuyor. Hem geniş hem de uzun bir tasarıma sahip cihazı tek elle kullanmak biraz zor gibi gözüküyor. Telefon yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandıktan sonra yorumlar daha da artacaktır diye düşünüyoruz. Arzu ederseniz siz de konuyla ilgili değerlendirmelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Değerlendirmeleriniz için altta yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Yukarıda paylaşmış olduğumuz videolarda telefonla ilgili detaylı değerlendirmeler yer almaktadır. Cihazın oyun performansı, tasarımı ve teknik özellikleri ile ilgili detaylar videolarda bulunmaktadır.

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