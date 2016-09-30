ZTE Axon 7 Yorumları Nasıl?Follow @BilgiVersin
ZTE Axon 7 Yorumları
ZTE Axon 7 yorumları nasıl? Sizde bir Axon 7 sahibi olmayı düşünüyorsanız bu yazımıza bir göz atın deriz. 2.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni ZTE‘ye hepsiburada.com üzerinden sahip olabilirsiniz . 4 çekirdekli (2 çekirdekli 2.15 GHz Kryo + 2 çekirdekli 1.6 GHz Kryo) bir işlemciye sahip olan yeni telefon, 5.5 inç’lik AMOLED 2.5D eğimli ekran ile karşımıza çıkıyor. Telefonda Corning Gorilla Glass 4 ekran koruması da mevcut. Cihazda Qualcomm’un Snapdragon 820 chipseti kullanılıyor. 4 GB RAM ve 64/128 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, orta/üst seviye bir akıllı telefon performansı sunuyor.
ZTE Axon 7 yorumları hiç de fena değil. Telefonun ön kamerası 8 Mega Piksel, arka kamerası ise 20 Mega Piksel. Üründe işletim sistemi olarak Android 6.0.1 Marshmallow bulunuyor. 3250 mAh’lik bir Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G (Cat.6 300/50 Mbps) hızlı mobil internet desteği de var. Telefonda parmak izi okuyucu özelliği de bulunuyor. Sayfamızda yayınlanan ZTE Axon 7 inceleme videosu ile ürün hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefon hakkında yorum yapmak isteyen ziyaretçilerimiz, altta yer alan kullanıcı yorumları bölümüne göz atabilir.
ZTE Axon 7 Yorumları Nasıl?
ZTE Axon 7 yorumlarına yakından baktığımızda ülkemizde operatör telefonu üreten markaya güven duyulduğu anlaşılıyor. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone‘a üretmiş olduğu telefonlar ile adından söz ettiren ZTE, yeni telefonu ile göz dolduruyor. Yekpare metal kasaya sahip olan telefon oldukça kaliteli bir görüntü veriyor. Sahip olduğu hoparlörleri ile oldukça kaliteli bir ses çıkışı sunuyor. Hem geniş hem de uzun bir tasarıma sahip cihazı tek elle kullanmak biraz zor gibi gözüküyor. Telefon yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandıktan sonra yorumlar daha da artacaktır diye düşünüyoruz. Arzu ederseniz siz de konuyla ilgili değerlendirmelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Değerlendirmeleriniz için altta yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Yukarıda paylaşmış olduğumuz videolarda telefonla ilgili detaylı değerlendirmeler yer almaktadır. Cihazın oyun performansı, tasarımı ve teknik özellikleri ile ilgili detaylar videolarda bulunmaktadır.
bende önyargılı davranmayıp bir axon 7 aldım yaklaşık 1 aydır kullanıyorum hızı sesi kullanımı mükemmel açıkçası 1 aylık kullanıma göre şunu diyebilirim 1500 tl kazançlıyım. bundan sonrası için olumsuz bir şey le karşılaşırsam onuda burada sizlerle paylaşırım sağlıcakla
Telefon kağıt üzerinde bir çok telefonla kıyaslandığın da iyi ancak kamerası düşük ışık da başarısız.Düşük ışıkda camera kötü çekim yapıyor.Ve en önemli problem de yazılım problemi kullanıcıların büyük çoğunluğu yazılımın kötü olduğundan yakınıyor yabancı forumlarda ve zte’nin çıkartacağı yeni bir güncellemeyi bekliyorlar.Çünkü telefonda çok bug var.Zye başarılı bir yazılım desteği sunamıyor malesef ve kullanıcılar da bu yüzden saf android rootlama yoluna gidiyorlar bu telefonda.Ama yine de kullanılmayacak kadar bug söz konusu değil.
Fiyat konusunda da türkiye de tüm tüketiciler zte Türkiyenin fiyat politikasından dolayı şikayetçiler.Devlet %50 vergi koyuyor.400 dolara satılıyor telefon yurtdışında yani 1200 TL bu tüketicinin aldığı rakam.Vergisiyle herşeyiyle.E şimdi burda bizim distribütör bunu sonuçta 400 dolardan almıyor 250 doların altında bir fiyattan alıyor benim tahminim buna %50 vergi eklersen 1125 lirayı geçmez benim tahminim distribütöre maliyeti. Şu anda Galaxy s7 edge’in 2200 liradan satıldığı zamanlarda zte axon 7 nin 2000 satması büyük bir hatadır.
Kısaca Türkiye de ki tüketici yorumları genellikle bu yönde.