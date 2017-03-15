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Zencefilin Faydaları:

Zencefilin faydaları, oldukça eski dönemlerden itibaren biliniyor. Sadece günümüzde değil geçmiş çağlarda da sağlık alanında bu bitki kullanılmıştır. Geçmiş çağlarda bu bitkinin ilaç olarak kullanıldığı yönünde bilgiler bulunmaktadır. Zencefil bitkisinin kökeni temel olarak Asya’dır. Bu bitkiyi taze olarak tüketebildiğiniz gibi kurutarak da tüketmek mümkündür. Oldukça keskin bir aromaya sahiptir. Zencelif o meşhur keskin tadını phenylpropanoid adı verilen maddeden almaktadır. Ayrıca magnezyum, B6, demir, kalsiyum, sodyum, fosfor, B3, potasyum gibi zengin mineral içeriği ile de bilinmektedir. Bunlara ilave olarak valin, leysin, triptofan, treonin, fenilalanin amino asitleri de içeriyor.

Zencefilin iştahsızlığa faydaları: İştahınız mı yok? İştahınızı arttırmak ve sindirim sisteminizi harekete geçirmek istiyorsanız yemekten kısa bir süre önce bir miktar taze zencefil yiyebilirsiniz.

İştahınız mı yok? İştahınızı arttırmak ve sindirim sisteminizi harekete geçirmek istiyorsanız yemekten kısa bir süre önce bir miktar taze yiyebilirsiniz. Sindirim sistemine faydaları: Zencefil yiyerek, vücudumuz için ihtiyaç duyduğunuz besinlerin emilimini ve sindirimini kolaylaştırabilirsiniz.

yiyerek, vücudumuz için ihtiyaç duyduğunuz besinlerin emilimini ve sindirimini kolaylaştırabilirsiniz. Zencefilin solunuma faydaları: Vücudun ‘mikro dolaşım kanallarını’ temizler. Özellikle yılın soğuk aylarında sinüslerinizin temizlenmesi sağlar.

Vücudun ‘mikro dolaşım kanallarını’ temizler. Özellikle yılın soğuk aylarında sinüslerinizin temizlenmesi sağlar. Zencefilin bulantı ve kusmaya faydası: Mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Zencefili bir miktar bal ile karıştırarak tüketmeniz halinde bulantı ve kusmayı önleyebilirsiniz.

Mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? bir miktar bal ile karıştırarak tüketmeniz halinde bulantı ve kusmayı önleyebilirsiniz. Karın ağrısı yada kramplara faydası: Karın ağrısı yada kramplar ile başınız dertte mi? Bu mucizevi bitki bu sorununuzu da ortadan kaldırabilir.

Karın ağrısı yada kramplar ile başınız dertte mi? Bu mucizevi bitki bu sorununuzu da ortadan kaldırabilir. Zencefilin eklem ağrılarına faydası: Bu bitki anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle rahatlamayı sağlayabilir.

Bu bitki anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle rahatlamayı sağlayabilir. Ameliyat sonrası yaşan mide bulantısına faydası: Ameliyat oldunuz ve mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Bir miktar zencefili çiğneyerek bu derdin de üstesinden gelebilirsiniz.

Ameliyat oldunuz ve mide bulantısı mı yaşıyorsunuz? Bir miktar çiğneyerek bu derdin de üstesinden gelebilirsiniz. Boğaz ve burun tıkanıklığına faydaları: Boğaz yada burun tıkanıklığı yaşıyorsanız bir miktar zencefil çay tüketin. İyi gelecektir.

Boğaz yada burun tıkanıklığı yaşıyorsanız bir miktar zencefil çay tüketin. İyi gelecektir. Zencefilin cinsel sağlığınıza faydaları: Afrodizyak etkisi olduğu söylenen zencefili ezerek bir kase içinde yatak odanızda bulundurabilirsiniz.

Zencefilin Zararları:

Gelelim zencefilin zararları konusuna. Aslında her şifalı bitkide olduğu bu bitkide de bazı durumlarda yarardan çok zarar görme ihtimaliniz vardır. Yaşamakta olduğunuz bir hastalık nedeniyle kullandığınız ilaçla birlikte zencefili de kullanmanız durumunda yan etki yaşayabilirsiniz. Bu ve benzeri durumlarda tüketime ara verilmeli yada tamamen bırakılması gerekmektedir. Düzenli olarak olarak kullandığınız ilaçlar var ise prospektüslerini dikkatlice okuyunuz, eczacınızdan yardım isteyiniz. Hatta en doğrusu hekiminize başvurarak bilgi alınız.

Bu yazıda yer alan tüm bilgiler internette yer alan açık kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir şifalı bitkiyi kullanmadan önce mutlaka hekiminiz ile görüşün. Başkası için faydalı olduğunu düşündüğünüz bitki sizin sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Konu ile ilgili fikirlerinizi ve merak ettiğiniz hususları altta yer alan yorum formunu kullanarak bize iletebilirsiniz.

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