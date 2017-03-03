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Nokia 3310 yeni tasarımı ile geri döndü. 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan efsane telefon hem tuşlu hemde hesaplı cep telefonu kullanmak istiyorum diyenler için müthiş bir seçenek olacak. Bu telefonla birlikte herkesin merak ettiği konu elbette yılan oyunu geliyor mu? Evet yeni telefonla birlikte yılana da kavuşuyoruz. 240 x 320 piksellik QVGA, 2.4 inç TFT ekrana sahip olan minik telefon. Nokia Series 30+ işletim sistemi ile geliyor. Cep telefonunuzun harici hafızasını microSD kart ile 32 GB’a çıkarmak mümkün. Cihazın ön bölümünde kamera bulunmuyor. Arka kamerası ise 2 MP ve LED flaşlı. Değiştirilebilir 1200 mAh’lik batarya ile cihazın stand-by süresi 744 saate kadar çıkıyor. Sayfamızda yer alan Nokia 3310 inceleme videosunu izleyerek detayları öğrenebilirsiniz.

Nokia 3310 Özellikleri:

Çift Bant: Var – Dual band 900/1800 MHz

Var – Dual band 900/1800 MHz Ekran: 240 x 320 piksel, 2.4 inç TFT ekran

240 x 320 piksel, 2.4 inç TFT ekran Telefon Rehberi: Var

Var İşletim Sistemi: Nokia Series 30+ OS

Nokia Series 30+ OS Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebilir.

microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebilir. Arka Kamera: 2 MP, Led Flaşlı

2 MP, Led Flaşlı Radyo: FM – Var

FM – Var Titreşim: Var

Var USB: microUSB v2.0

microUSB v2.0 Ebatlar: 115.6 x 51 x 12.8 mm

115.6 x 51 x 12.8 mm Ön Kamera: Yok

Yok Pil: Li-Ion 1200 mAh değiştirilebilir Batarya

Li-Ion 1200 mAh değiştirilebilir Batarya Renkler: Kırmızı , Koyu Mavi, Sarı , Gri

Kırmızı , Koyu Mavi, Sarı , Gri Wi-Fi: Yok

Yok GPS: Yok

Yok Veri Bağlantısı: 2G / GPRS / EDGE

2G / GPRS / EDGE Bluetooth: Var – v3.0

Var – v3.0 SIM: Mini-SIM Kart

Mini-SIM Kart Standby Süresi: 744 saate kadar

744 saate kadar Konuşma Süresi: 22 saate kadar

22 saate kadar MP3 çalma süresi: 51 saate kadar

Nokia 3310 Fiyatı Ne Olacak? Türkiye’de Satılacak mı?

Nokia 150 fiyatı hakkında yapılan açıklamalara bakacak olursak, cihaz avrupada 49 Euro’lık fiyat etiketi ile raflarda yerini alacak. Merak edilen bir diğer konu ise bu telefon Türkiye’de satılacak mı? Gelen haberlere göre evet bu cihaz Türkiye’de satışa sunulacak. Ancak fiyatı ile ilgili net bir bilgi şimdilik yok.

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