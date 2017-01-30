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Yeni kimlik kartı almak için öncelikle randevu sistemine giriş yaparak randevu almanız gerekmektedir. Randevu alırken yukarıda paylaşmış olduğumuz adımları takip ediyorsunuz. Randevuyu kendi adıma, babamın adına, annemin adına, kardeşimin adına, eşimin adına, oğlumun adına, kızımın adına, varisi olduğum birey adına yada birden çok kişi adına başvuruyorum diyerek alabiliyorsunuz. Randevunuzu aldıktan sonra yapmanız gereken şey belirtilen tarih ve yerdeki Nüfus Müdürlüğüne giderek işlemlerinizi sonuçlandırmak. Nüfus Müdürlüğüne giderken yanınızda bulundurmanız gereken belgelere mutlaka göz atınız. Sayfamızda yer alan videoları izleyerek yeni kimlik kartı nasıl alınır sorusuna detaylı bir yanıt bulabilirsiniz. Yeni kimliğinizi almak için müracaat esnasında 16 TL kart ücreti ödemeniz gerekiyor. Kartların ömrü 10 yıl olarak açıklandı. Çipli kartların 1GB’lık hafıza sahip olduğu belirtiliyor. Kartınızı kaybetmeniz durumunda yeniden çıkartmak için 32 TL ödemeniz gerekecek.

Yeni Kimlik Kartı Randevu Sistemi Giriş

Yeni Kimlik Kartı Randevu Sistemi Girişi yapabilmeniz için https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/ adresini kullanınız. Bu adres dışında hiçbir siteden kişisel bilgileriniz ile randevu girişi yapmayınız. Belirtmiş olduğumuz adresten giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan “Randevu Al” butonunu tıklayınız. Yukarıda belirtmiş olduğumuz adımları takip ederek siz de randevunuzu kolaylıkla alabilirsiniz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için sayfada yer alan videolara göz atabilirsiniz.

Hangi Belgeler Gerekli?

Yeni kimlik kartı için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

Nüfus cüzdanı, Aile cüzdanı, Pasaport, ehliyet, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı ve basın kartı benzeri kimlik belgesi yerine geçen fotoğraf olan belge

Son altı ay içerisinde çekilmiş olan biyometrik fotoğraf

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