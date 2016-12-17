Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Mi Mix, Türkiye’de online alışveriş siteleri üzerinden satışa sunuldu. Xiaomi‘nin dev ekranlı yeni akıllı telefonu 4 Çekirdekli 2 x 2.35 GHz Kryo + 2 x 2.19 GHz Kryo işlemci ile donatılmış. Telefon gücünü Snapdragon 821 chipsetinden alıyor. Cihaz 4400 mAh’lik bir tümleşik Li-Ion batarya ile geliyor. 6.4 inç’lik bir IPS LCD ekranı olan yeni akıllı telefon, 4/6 GB RAM ve 128/256 GB dahili bellek / hafızası ile karşımıza çıkıyor. Telefonun en dikkat çekici özelliği oldukça ince bir çerçeveye sahip olması. Ekranın etrafında şaşırtıcı incelikte bir çerçeve bulunuyor. Ön kamerası 5 Mega Piksel, ana kamerası (arka kamera) ise 16 MP olan cihazın işletim sistemi ise Android 6.0 Marshmallow. Sayfamızda yayınlanan Xiaomi Mi Mix inceleme videosu izleyerek cihazla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun kamera kalitesi hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız. Parmak izi okuyucu desteği bulunan cihaz 4.5G (LTE Cat.12 600/100 Mbps) desteğine de sahip. Bu harika telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.

Xiaomi Mi Mix Teknik Özellikleri Nasıl?

Xiaomi Mi Mix özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İşlemci: 4 Çekirdekli (2 x 2.35 GHz Kryo + 2 x 2.19 GHz Kryo) CPU

4 Çekirdekli (2 x 2.35 GHz Kryo + 2 x 2.19 GHz Kryo) CPU Chipset: Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821

Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Grafik İşlemci: Adreno 530

Adreno 530 Ekran: 1080 x 2040 piksel IPS LCD Ekran, 6.4 inç, Çizilmeye Dirençli Cam

1080 x 2040 piksel IPS LCD Ekran, 6.4 inç, Çizilmeye Dirençli Cam İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Ram: 4/6 GB

4/6 GB Dahili Hafıza: 128/256 GB dahili bellek

128/256 GB dahili bellek Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 16 MP, f / 2.0, EIS (gyro), faz algılama oto fokus, çift LED (çift tonlu) flaş

16 MP, f / 2.0, EIS (gyro), faz algılama oto fokus, çift LED (çift tonlu) flaş Ebatlar: 158.8 x 81.9 x 7.9 mm

158.8 x 81.9 x 7.9 mm Ağırlık: 209 g

209 g Pil: Li-Ion 4400 mAh tümleşik batarya

Li-Ion 4400 mAh tümleşik batarya Renkler: Siyah

Siyah Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot Hafıza Kartı: Yok

Yok Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 Parmak İzi Okuyucu: Var – Arka Kapakta

Var – Arka Kapakta Sensörler: ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre

ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre GPS: A-GPS, GLONASS, BDS

A-GPS, GLONASS, BDS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.12 600/100 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.12 600/100 Mbps) SIM: Nano-SIM kart (Çift Hatlı Telefon)

Xiaomi Mi Mix Satış Fiyatı:

Xiaomi Mi Mix fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada telefonun Türkiye’de online alışveriş sitelerinde 3.699 TL’den satışa sunulmuş olduğunu gördük. Xiaomi Mi Mix‘ı satın almak için online alışveriş sitelerine göz atabilirsiniz. Belirtmiş olduğumuz fiyat 6 GB RAM ve 256 GB dahili bellekli modele aittir.

Xiaomi Mi Mix, teknik özellikleri, inceleme videosu ve satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Yorumlarınızı bizlere iletmek için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanacaktır.