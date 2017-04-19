Xiaomi Mi 6 Özellikleri, Fiyatı ve İncelemesi

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Xiaomi Mi 6

Mi 6, Xiaomi tarafından resmen tanıtıldı. 8 çekirdekli (4×2.45 GHz Kryo + 4×1.9 GHz Kryo) işlemci ile donatılan yeni akıllı telefon, 3350 mAh’lik bir batarya ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Telefonda 5.15 inç’lik IPS LCD display tercih edildi. Yeni mi 6, 6 GB RAM ve 64/128 GB GB internal memory sayesinde kullanıcılarına oldukça üstün bir performans sunacak gibi gözüküyor. Ön bölümünde yer alan selfie kamerası 8 Mega Piksel, ana kamerası (Primary camera) ise Çift 12 MP olan telefonun kamera performansı merakla bekleniyor. İşletim sistemi olarak telefonda Android 7.1.1 Nougat yer alıyor. Sayfamızda Xiaomi Mi 6 ilk tanıtım videosu yer alıyor. Bu etkileyici videoyu izleyerek telefonun genel görünümü hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ürünün fiyatı (price) ve teknik özellikleri (device specification) ile ilgili detaylar aşağıda sunulmuştur.

Xiaomi Mi 6 Özellikleri:

Mi 6 özellikleri (device specification) hakkında detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir:

Chipset: Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835

Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 İşlemci: 8 Çekirdekli (4×2.45 GHz Kryo + 4×1.9 GHz Kryo) CPU

8 Çekirdekli (4×2.45 GHz Kryo + 4×1.9 GHz Kryo) CPU Ekran: 1080 x 1920 piksel 5.15 inç Full HD IPS LCD, çizilmeye dirençli display

1080 x 1920 piksel 5.15 inç Full HD IPS LCD, çizilmeye dirençli display İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Android 7.1.1 Nougat Ram: 6 GB

6 GB Dahili Hafıza: 64/128 GB Internal memory

64/128 GB Internal memory Ön Kamera: 8 MP, 1080p (Secondary camera)

8 MP, 1080p (Secondary camera) Arka Kamera: Çift 12 MP (27mm, f/1.8, OIS 4-axis & 52mm, f/2.6), faz tespit oto fokus, çift-LED (çift tonlu) flaş (Primary camera)

Çift 12 MP (27mm, f/1.8, OIS 4-axis & 52mm, f/2.6), faz tespit oto fokus, çift-LED (çift tonlu) flaş (Primary camera) Hafıza Kartı: Card slot yok

Card slot yok Ebatlar: 145.2 x 70.5 x 7.5 mm

145.2 x 70.5 x 7.5 mm Ağırlık: 168 g

168 g Pil: 3350 mAh BATTERY

3350 mAh BATTERY Renkler: Siyah, mavi, beyaz

Siyah, mavi, beyaz Wi-Fi: Var – 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot

Var – 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth: Var – v5.0

Var – v5.0 Sensörler: ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre

ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre Parmak izi okuyucu: Var – front mounted fingerprint

Var – front mounted fingerprint GPS: Var – A-GPS, GLONASS, BDS

Var – A-GPS, GLONASS, BDS SIM: Nano-SIM kart

Nano-SIM kart Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat12 600/100 Mbps)

Kullanıcı Yorumları ve Xiaomi Mi 6 Fiyatı Nedir?

Xiaomi Mi 6 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada cihazın yurt dışında $360’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını gördük. Cihazın Türkiye satış fiyatı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yeni akıllı telefon ile ilgili merak ettiğiniz hususları ve değerlendirmelerinizi altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere ulaştırabilirsiniz.

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