Xiaomi Mi 6 Özellikleri, Fiyatı ve İncelemesi
Xiaomi Mi 6
Mi 6, Xiaomi tarafından resmen tanıtıldı. 8 çekirdekli (4×2.45 GHz Kryo + 4×1.9 GHz Kryo) işlemci ile donatılan yeni akıllı telefon, 3350 mAh’lik bir batarya ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Telefonda 5.15 inç’lik IPS LCD display tercih edildi. Yeni mi 6, 6 GB RAM ve 64/128 GB GB internal memory sayesinde kullanıcılarına oldukça üstün bir performans sunacak gibi gözüküyor. Ön bölümünde yer alan selfie kamerası 8 Mega Piksel, ana kamerası (Primary camera) ise Çift 12 MP olan telefonun kamera performansı merakla bekleniyor. İşletim sistemi olarak telefonda Android 7.1.1 Nougat yer alıyor. Sayfamızda Xiaomi Mi 6 ilk tanıtım videosu yer alıyor. Bu etkileyici videoyu izleyerek telefonun genel görünümü hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ürünün fiyatı (price) ve teknik özellikleri (device specification) ile ilgili detaylar aşağıda sunulmuştur.
Xiaomi Mi 6 Özellikleri:
Mi 6 özellikleri (device specification) hakkında detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir:
- Chipset: Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
- İşlemci: 8 Çekirdekli (4×2.45 GHz Kryo + 4×1.9 GHz Kryo) CPU
- Ekran: 1080 x 1920 piksel 5.15 inç Full HD IPS LCD, çizilmeye dirençli display
- İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat
- Ram: 6 GB
- Dahili Hafıza: 64/128 GB Internal memory
- Ön Kamera: 8 MP, 1080p (Secondary camera)
- Arka Kamera: Çift 12 MP (27mm, f/1.8, OIS 4-axis & 52mm, f/2.6), faz tespit oto fokus, çift-LED (çift tonlu) flaş (Primary camera)
- Hafıza Kartı: Card slot yok
- Ebatlar: 145.2 x 70.5 x 7.5 mm
- Ağırlık: 168 g
- Pil: 3350 mAh BATTERY
- Renkler: Siyah, mavi, beyaz
- Wi-Fi: Var – 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
- Bluetooth: Var – v5.0
- Sensörler: ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre
- Parmak izi okuyucu: Var – front mounted fingerprint
- GPS: Var – A-GPS, GLONASS, BDS
- SIM: Nano-SIM kart
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat12 600/100 Mbps)
Kullanıcı Yorumları ve Xiaomi Mi 6 Fiyatı Nedir?
Xiaomi Mi 6 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada cihazın yurt dışında $360’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını gördük. Cihazın Türkiye satış fiyatı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yeni akıllı telefon ile ilgili merak ettiğiniz hususları ve değerlendirmelerinizi altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere ulaştırabilirsiniz.