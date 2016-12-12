Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi 5s Plus, ülkemizde online alışveriş siteleri üzerinden satışa sunuldu. Xiaomi‘nin yeni akıllı telefonu 4 Çekirdekli 2 x 2.35 GHz Kryo + 2 x 2.2 GHz Kryo işlemciye sahip. Cihaz 3.800 mAh’lik bir tümleşik Li-Polymer batarya ile geliyor. 5.7 inç’lik bir IPS LCD ekranı olan yeni akıllı telefon, 4/6 GB RAM ve 64/128 GB dahili bellek / hafızası ile karşımıza çıkıyor. Ön kamerası 4 Mega Piksel, ana kamerası (arka kamera) ise Çift 13 MP olan cihazın işletim sistemi ise Android 6.0 Marshmallow. Sayfamızda yayınlanan Xiaomi Mi 5s Plus inceleme videosu izleyerek cihazla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun kamera kalitesi hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız. Parmak izi okuyucu desteği bulunan cihaz 4.5G desteğine de sahip. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Xiaomi Mi 5s Plus Teknik Özellikleri:

Xiaomi Mi 5s Plus özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

İşlemci: 4 Çekirdekli (2 x 2.35 GHz Kryo + 2 x 2.2 GHz Kryo) CPU

4 Çekirdekli (2 x 2.35 GHz Kryo + 2 x 2.2 GHz Kryo) CPU Chipset: Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821

Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Grafik İşlemci: Adreno 530

Adreno 530 Ekran: 1080 x 1920 piksel IPS LCD Ekran, 5.7 inç

1080 x 1920 piksel IPS LCD Ekran, 5.7 inç İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Ram: 4/6 GB

4/6 GB Dahili Hafıza: 64/128 GB dahili bellek

64/128 GB dahili bellek Ön Kamera: 4 MP, f/2.0, 1/3″ sensör size, 2µm piksel size, 1080p

4 MP, f/2.0, 1/3″ sensör size, 2µm piksel size, 1080p Arka Kamera: Çift 13 MP, f/2.0, faz algılama oto fokus, çift LED (çift tonlu) flaş

Çift 13 MP, f/2.0, faz algılama oto fokus, çift LED (çift tonlu) flaş Ebatlar: 154.6 x 77.7 x 8 mm

154.6 x 77.7 x 8 mm Ağırlık: 168 g

168 g Pil: Li-Po 3800 mAh tümleşik batarya

Li-Po 3800 mAh tümleşik batarya Renkler: Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold

Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Hafıza Kartı: Yok

Yok Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 Parmak İzi Okuyucu: Var

Var Sensörler: ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre

ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre GPS: A-GPS, GLONASS, BDS

A-GPS, GLONASS, BDS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.12 600/100 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.12 600/100 Mbps) SIM: Nano-SIM kart

Xiaomi Mi 5s Plus Satış Fiyatı:

Xiaomi Mi 5s Plus fiyatı hakkında yaptığımız icelemede telefonun Türkiye’de 1.999 TL’den satışa sunulmuş olduğunu gördük. Xiaomi Mi 5s Plus‘ı satın almak için online alışveriş sitelerine göz atabilirsiniz.

Xiaomi Mi 5s Plus, teknik özellikleri, inceleme videosu ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.