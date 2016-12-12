Xiaomi Mi 5s Plus inceleme, Özellikleri ve Satış FiyatıFollow @BilgiVersin
Xiaomi Mi 5s Plus
Xiaomi Mi 5s Plus, ülkemizde online alışveriş siteleri üzerinden satışa sunuldu. Xiaomi‘nin yeni akıllı telefonu 4 Çekirdekli 2 x 2.35 GHz Kryo + 2 x 2.2 GHz Kryo işlemciye sahip. Cihaz 3.800 mAh’lik bir tümleşik Li-Polymer batarya ile geliyor. 5.7 inç’lik bir IPS LCD ekranı olan yeni akıllı telefon, 4/6 GB RAM ve 64/128 GB dahili bellek / hafızası ile karşımıza çıkıyor. Ön kamerası 4 Mega Piksel, ana kamerası (arka kamera) ise Çift 13 MP olan cihazın işletim sistemi ise Android 6.0 Marshmallow. Sayfamızda yayınlanan Xiaomi Mi 5s Plus inceleme videosu izleyerek cihazla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun kamera kalitesi hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız. Parmak izi okuyucu desteği bulunan cihaz 4.5G desteğine de sahip. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Xiaomi Mi 5s Plus Teknik Özellikleri:
Xiaomi Mi 5s Plus özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:
- İşlemci: 4 Çekirdekli (2 x 2.35 GHz Kryo + 2 x 2.2 GHz Kryo) CPU
- Chipset: Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821
- Grafik İşlemci: Adreno 530
- Ekran: 1080 x 1920 piksel IPS LCD Ekran, 5.7 inç
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow
- Ram: 4/6 GB
- Dahili Hafıza: 64/128 GB dahili bellek
- Ön Kamera: 4 MP, f/2.0, 1/3″ sensör size, 2µm piksel size, 1080p
- Arka Kamera: Çift 13 MP, f/2.0, faz algılama oto fokus, çift LED (çift tonlu) flaş
- Ebatlar: 154.6 x 77.7 x 8 mm
- Ağırlık: 168 g
- Pil: Li-Po 3800 mAh tümleşik batarya
- Renkler: Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
- Hafıza Kartı: Yok
- Bluetooth: Var – v4.2
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Sensörler: ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre
- GPS: A-GPS, GLONASS, BDS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.12 600/100 Mbps)
- SIM: Nano-SIM kart
Xiaomi Mi 5s Plus Satış Fiyatı:
Xiaomi Mi 5s Plus fiyatı hakkında yaptığımız icelemede telefonun Türkiye’de 1.999 TL’den satışa sunulmuş olduğunu gördük. Xiaomi Mi 5s Plus‘ı satın almak için online alışveriş sitelerine göz atabilirsiniz.
Xiaomi Mi 5s Plus, teknik özellikleri, inceleme videosu ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.