Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5s, Türkiye’de online alışveriş siteleri üzerinden satışa sunulmaya başlandı. Xiaomi‘nin yeni akıllı telefonu 4 Çekirdekli 2 x 2.15 GHz Kryo + 2 x 1.6 GHz Kryo işlemci ile karşımıza çıkıyor. Telefonda Qualcomm’un MSM8996 Snapdragon 821 chipseti kullanılıyor. Akıllı telefon 3.200 mAh’lik bir tümleşik Li-Polymer bataryaya sahip. 5.15 inç’lik bir IPS LCD ekranı olan yeni cihaz, 3/4 GB RAM ve 64/128 GB dahili bellek / hafızası ile karşımıza çıkıyor. Telefonun harici belleğini hafıza kartı ile yükseltmek mümkün değil. Cihazın ön kamerası 4 MP, ana kamerası (arka kamera) ise 12 Mega Piksel. Telefonda işletim sistemi olarak Android 6.0 Marshmallow yüklü. Web sayfamızda yayınlanan Xiaomi Mi 5s inceleme videosu izleyerek cihazla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Cihazın ana kamerası kalitesi hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız. 4.5G desteği bulunan telefonun parmak izi okuyucusu da bulunmaktadır. Yeni akıllı telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Xiaomi Mi 5s Teknik Özellikleri:

Xiaomi Mi 5s özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

İşlemci: 4 Çekirdekli (2 x 2.15 GHz Kryo + 2 x 1.6 GHz Kryo) CPU

4 Çekirdekli (2 x 2.15 GHz Kryo + 2 x 1.6 GHz Kryo) CPU Chipset: Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821

Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Grafik İşlemci: Adreno 530

Adreno 530 Ekran: 1080 x 1920 piksel IPS LCD Ekran, 5.15 inç

1080 x 1920 piksel IPS LCD Ekran, 5.15 inç İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Ram: 3/4 GB

3/4 GB Dahili Hafıza: 64/128 GB dahili bellek

64/128 GB dahili bellek Ön Kamera: 4 MP, f/2.0, 1/3″ sensör size, 2µm piksel size, 1080p

4 MP, f/2.0, 1/3″ sensör size, 2µm piksel size, 1080p Arka Kamera: 12 MP, f / 2.0, faz algılama oto fokus, çift LED (çift tonlu) flaş

12 MP, f / 2.0, faz algılama oto fokus, çift LED (çift tonlu) flaş Ebatlar: 145.6 x 70.3 x 8.3 mm

145.6 x 70.3 x 8.3 mm Ağırlık: 145 g

145 g Pil: Li-Po 3200 mAh tümleşik batarya

Li-Po 3200 mAh tümleşik batarya Renkler: Altın, Beyaz, Pembe, Siyah

Altın, Beyaz, Pembe, Siyah Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Hafıza Kartı: Yok

Yok Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 Parmak İzi Okuyucu: Var

Var Sensörler: ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre

ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre GPS: A-GPS, GLONASS, BDS

A-GPS, GLONASS, BDS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.12 600/100 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.12 600/100 Mbps) SIM: Nano-SIM kart (Çift Hatlı Telefon)

Xiaomi Mi 5s Satış Fiyatı:

Xiaomi Mi 5s fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada telefonun Türkiye’de online alışveriş sitelerinde 1.500 TL’den satışa sunulmuş olduğunu gördük.

Xiaomi Mi 5s, teknik özellikleri, inceleme videosu ve satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Ayrıca ürünle ilgili puanlama da yapabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanacaktır.

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