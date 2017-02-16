WordPress AMP Eklentisi Ayarları Nasıl Yapılır?

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WordPress AMP Eklentisi

WordPress AMP eklentisi (plugin) kurulumu yaparak web sitenizi Google Accelerated Mobile Pages (Hızlandırılmış Mobil Sayfalar) ile uyumlu hale getirebilirsiniz. Bu eklenti sayesinde oldukça pratik bir şekilde siz de AMP‘ye uyumlu bir siteye sahip olabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken bu eklentinin kurulumunu gerçekleştirmek. Bu linkte kullanacağımız plugini bulabilirsiniz. Bu eklentiyi kurduktan sonra sizden bir eklentinin daha kurulması istenecek. O adımları da takip ederek gereken 2. eklentinin kurulumunu gerçekleştirin. Konuyla ilgili bir video sayfamızda paylaşılmıştır. Bu videoyu izleyerek kurulum adımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

WordPress AMP Plugin Ayarları

Google Accelerated Mobile Pages (Hızlandırılmış Mobil Sayfalar) standartlarında bir web sayfası oluşturmak için WordPress AMP Plugin kurulumu gerçekleştirdikten sonra bazı ayarlar yapmanız gerekecek. Yukarıda linkini paylaşmış olduğumuz eklentiyi kurduktan sonra yönetim panelinde bulunan AMP>Getting Started menüsünden gerekli ayarları gerçekleştirebilirsiniz. Bu menüden sitenizin trafiğini takip etmeniz için Google Analytics izleme kodu ve AdSense reklam kodu ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca sitenin logosu, renk ayarları, Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağlar için paylaşım ikonlarını bu menüden ayarlayabilirsiniz. Translate modülü sayesinde sayfalardaki tüm ingilizce mesajları Türkçe’ye çevirmeniz mümkün. Konuyla ilgili merak ettiğiniz hususları altta yer alan yorum formunu kullanarak bize iletebilirsiniz.

AMP nedir? diye merak edenlere: Accelerated Mobile Pages akıllı telefon, tablet ve benzeri mobil donanımlar için optimize edilmiş web sayfaları geliştirmek amacıyla kullanılan açık kaynak projesi olarak özetlenebilir. Bu projenin Türkçe adı Hızlandırılmış Mobil Sayfalar olarak geçmektedir. Siz de bir web yayıncısıysanız en kısa zamanda web sitenizdeki yazıların mobil versiyonlarını hazırlamanızı tavsiye ederiz. Google tarafından desteklenen bu proje sayesinde artık ağır açılan ve kullanıcıları çileden çıkartan web sayfaları tarihe karışacak. Unutmayın, internet kullanıcıları ziyaret etmek istedikleri sayfa 3 saniye içinde yanıt vermezse o ziyaretten vazgeçiyor.

AMP

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