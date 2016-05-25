Vodafone Smart Style 7 incelemesi

Smart Style 7, Vodafone Smart 7 Serisi telefon ailesinin ilk ferdi olarak satışa sunuluyor. Yeni akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 210 chipseti kullanılıyor. 4 Çekirdekli 1.1 GHZ ARM Cortex-A7 işlemciye sahip olan cihazın, 5.0 inç’lik IPS LCD ekranı bulunuyor. Hızlı şarj özelliği de olan telefonun 2.540 mAh’lik bir bataryası bulunuyor. 7.99 mm inceliğindeki telefon, 133.8 gram ağırlığındadır. 1 GB RAM ve 8 GB dahili bellek kapasitesi ile gelen cihazın harici bellek kapasitesini microSD kart kullanarak 128 GB’a kadar yükseltmek mümkün. NFC desteği bulunan telefonu tek SIM kartlı olarak kullanabiliyorsunuz. Yeni telefon 4.5G mobil internet bağlantısını LTE Cat.4 standardında sunuyor . 5 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan telefonun, arka kamerası ise 8 MP. Sayfamızda yayınlanan Vodafone Smart Style 7 inceleme videosu (Ön inceleme) ile ürün hakkından daha derinlemesine bilgi sahibi olmanız mümkün. Telefonun detaylı teknik özellikleri ve fiyatına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.

Vodafone Smart Style 7 Özellikleri

Vodafone Smart Style 7 özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.1 GHZ ARM Cortex-A7 CPU

4 Çekirdekli 1.1 GHZ ARM Cortex-A7 CPU Grafik İşlemci: Adreno 304 GPU

Adreno 304 GPU Chipset: Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909

Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD panel

720 x 1280 piksel, 5.0 inç, IPS LCD panel İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Android 6.0.1 Marshmallow Ebatlar: 144 x 72 x 7.99 mm

144 x 72 x 7.99 mm Ağırlık: 133.8 g

133.8 g Ram: 1 GB

1 GB Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek

8 GB dahili bellek Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 8 MP, oto fokus, LED Flaş

8 MP, oto fokus, LED Flaş Renkler: Siyah, Beyaz

Siyah, Beyaz Pil: Li-Ion 2.540 mAh batarya, hızlı şarj destekli

Li-Ion 2.540 mAh batarya, hızlı şarj destekli Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, hotspot

802.11 a/b/g/n, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128 GB

microSD kart ile max. 128 GB Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 USB: MicroUSB

MicroUSB GPS: A-GPS

A-GPS Sensörler: İvmeölçer, Pusula, Yakınlık

İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) SIM: Micro-SIM kart

Vodafone Smart Style 7 Fiyatı Nedir?

Vodafone Smart Style 7 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren 799 TL’den satışa sunulacağını gördük. Ancak ilk etapta telefona 599 TL ödeyerek sahip olma şansınız var. Altta yer alan kaynak linkini tıklayarak güncel satış fiyatı hakkında daha sağlıklı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Vodafone Smart Style 7, teknik özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Yorumlarınız için sayfanın altında bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Yapacağınız yorumlar diğer ziyaretçilerimiz için önemli olabilir.

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