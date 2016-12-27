Vestel VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Vestel VR sanal gerçeklik gözlüğü satışa sunuldu. Ürünü VESTEL resmi web sitesinden satın alabiliyorsunuz. Turkcell bayilerinde Venus V3 5070 kampanyası ile hediye olarak satışa sunulan bu VR gözlüğün özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyelim. Gözlüğü iOS ve Android işletim sistemli telefonlar ile kullanmak mümkün. Yapmanız gereken tek şey sanal gerçeklik uygulamasını cihazınıza kurarak çalıştırmak ve akıllı telefonunuzu gözlüğün içerisine yerleştirmek. Bu cihaz sayesinde sanal gerçeklik oyunlarını oynayabilir yada 360 derece videolar izleyebilirsiniz. Bluetooth kumanda ile oyunları kolayca oynarsınız. 96 derece görüş açısı bulunan ürünün içerisinde bildiğiniz gibi bir ekran mevcut değil. Elbette hemen nasıl VR deneyimi yaşayacağız diye soracaksınız. Merak etmeyin sorunuzun cevabı basit. Akıllı telefonunuzu bu cihazın içerisine monte ederek sanal gerçeklik gözlüğünüzü kullanmaya başlıyorsunuz. Bu cihaz 4.7″ – 5.5″ büyüklüğünde tüm akıllı telefon modelleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Ürünün ön kısmında yer alan kapak şeklindeki bölmeyi açarak akıllı cep telefonunuzu yerleştiriyorsunuz.

Vestel VR sanal gerçeklik gözlüğü inceleme videosu sayfamızda yer almamaktadır. Video hazırlanması durumunda web sayfamızda yayınlanacaktır. Yukarıda IFA 2016 fuarında ürünün lansmanı sonrasında çekilen tanıtım videosu yer almaktadır.

Vestel VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü Özellikleri Nasıl?

Vestel VR sanal gerçeklik gözlüğü özellikleri ile ilgili detaylar bilgiler aşağıda listelenmiştir. Bu gözlüğü farklı birçok marka ve modelde akıllı telefonla uyumlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Ürün Türü: VR Gözlük

Görüş Açısı: 96 derece

Ayarlanabilir Kafa Bandı: Evet

Ayarlanabilir Lens: Evet

Kulaklık & Usb Kabloyla Kullanım: Evet

Gözlükle Kullanmaya Uygun: Evet

Bluetooth Kumandayla Uygulama Kontrolü: Evet

Uyumluluk: 4.7″ ve 5.5″ aralığında ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefonlar ile uyumluluk

Garanti: 2 Yıl

Vestel VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü Fiyatı Nedir? Hangi Akıllı Telefonlarla Uyumlu Çalışır?

Vestel VR sanal gerçeklik gözlüğü fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada cihazın 99 TL’den satışa sunulduğunu gördük. Bu cihazı, 4.7″ – 5.5″ arasında ekran büyüklüğü bulunan akıllı cep telefonlarıyla uyumlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu donanım ile ilgili merak ettiğiniz konuları ve düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz. Cihazı satın alan ziyaretçilerimiz değerli yorumları ile bizlere katkı sağlayabilir. Kullanıcı yorumları ve puanlamaları sayfamızın alt bölümünde yer almaktadır.

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