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Z10, Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtıldı. Vestel‘in yeni akıllı telefonu ile ilgili detaylara gelin birlikte bakalım. Venus serisinin yeni ferdi 8 Çekirdekli (4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 + 4×1.1 GHz ARM Cortex-A53) işlemciye sahip. Cihazda chipset olarak Qualcomm’un Snapdragon 435 chipseti tercih edilmiş. 5.2 inç’lik bir IPS LCD ekranı olan cihaz, çizilmeye dirençli cama da sahip. 4 GB RAM ve 64 GB dahili belleği ile cep telefonundan performans isteyen kullanıcılara göz kırpıyor. Cihazda 3050 mAh’lik Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli bir batarya bulunuyor. Akıllı telefonun ön kamerası 8 Mega Piksel. Ana kamerası (arka kamera) ise 13 MP olan yeni telefonun işletim sistemi ise Android 7.0 Nougat. 4.5G (LTE.Cat4 150/50 Mbps) desteği bulunan telefonun tasarımı da oldukça hoş. Sayfamızda Z10 inceleme videosu yer almaktadır. Bu inceleme videosu ürünün ilk ön inceleme videosu olup. Türkiye’de satışa sunulduktan sonra hazırlanacak video paylaşılacaktır.

Vestel Venus Z10 Özellikleri:

Vestel‘in yeni telefonu Venus Z10 özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmektedir.

İşlemci: 8 Çekirdekli (4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 + 4×1.1 GHz ARM Cortex-A53) CPU

8 Çekirdekli (4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 + 4×1.1 GHz ARM Cortex-A53) CPU Chipset: Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940

Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 Ekran: 1080 x 1920, FHD, 5.2 inç IPS LCD ekran, Çizilmeye Dirençli Cam

1080 x 1920, FHD, 5.2 inç IPS LCD ekran, Çizilmeye Dirençli Cam İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Ram: 4 GB LPDDR3

4 GB LPDDR3 Dahili Hafıza: 64 GB dahili bellek

64 GB dahili bellek Ön Kamera: 8 MegaPiksel

8 MegaPiksel Arka Kamera: 13 MP, Optik Görüntü Sabitleyici, Çift tonlu LED flaş

13 MP, Optik Görüntü Sabitleyici, Çift tonlu LED flaş Ebatlar: 7.4 mm kalınlık

7.4 mm kalınlık Pil: Li-Ion 3050 mAh batarya

Li-Ion 3050 mAh batarya Renkler: Altın, Siyah

Altın, Siyah Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Hotspot Hafıza Kartı: microSD kart max. 128 GB

microSD kart max. 128 GB Bluetooth: Var – v4.1

Var – v4.1 Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık Sensörü

İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık Sensörü Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE.Cat4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE.Cat4 150/50 Mbps) SIM: Tek Hatlı Nano-SIM

Z10 Fiyatı:

Z10 fiyatı hakkında Mobil Dünya Kongresi tanıtımı esnasında resmi bir açıklama yapılmadı. Gelen bilgilere göre telefon Nisan ayında ülkemizde satışa sunulacak.

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