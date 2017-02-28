Vestel Venus Z10 Özellikleri, İncelemesi ve Fiyatı
Vestel Venus Z10
Z10, Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtıldı. Vestel‘in yeni akıllı telefonu ile ilgili detaylara gelin birlikte bakalım. Venus serisinin yeni ferdi 8 Çekirdekli (4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 + 4×1.1 GHz ARM Cortex-A53) işlemciye sahip. Cihazda chipset olarak Qualcomm’un Snapdragon 435 chipseti tercih edilmiş. 5.2 inç’lik bir IPS LCD ekranı olan cihaz, çizilmeye dirençli cama da sahip. 4 GB RAM ve 64 GB dahili belleği ile cep telefonundan performans isteyen kullanıcılara göz kırpıyor. Cihazda 3050 mAh’lik Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli bir batarya bulunuyor. Akıllı telefonun ön kamerası 8 Mega Piksel. Ana kamerası (arka kamera) ise 13 MP olan yeni telefonun işletim sistemi ise Android 7.0 Nougat. 4.5G (LTE.Cat4 150/50 Mbps) desteği bulunan telefonun tasarımı da oldukça hoş. Sayfamızda Z10 inceleme videosu yer almaktadır. Bu inceleme videosu ürünün ilk ön inceleme videosu olup. Türkiye’de satışa sunulduktan sonra hazırlanacak video paylaşılacaktır.
Vestel Venus Z10 Özellikleri:
Vestel‘in yeni telefonu Venus Z10 özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmektedir.
- İşlemci: 8 Çekirdekli (4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 + 4×1.1 GHz ARM Cortex-A53) CPU
- Chipset: Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940
- Ekran: 1080 x 1920, FHD, 5.2 inç IPS LCD ekran, Çizilmeye Dirençli Cam
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Ram: 4 GB LPDDR3
- Dahili Hafıza: 64 GB dahili bellek
- Ön Kamera: 8 MegaPiksel
- Arka Kamera: 13 MP, Optik Görüntü Sabitleyici, Çift tonlu LED flaş
- Ebatlar: 7.4 mm kalınlık
- Pil: Li-Ion 3050 mAh batarya
- Renkler: Altın, Siyah
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart max. 128 GB
- Bluetooth: Var – v4.1
- Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık Sensörü
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE.Cat4 150/50 Mbps)
- SIM: Tek Hatlı Nano-SIM
Z10 Fiyatı:
Z10 fiyatı hakkında Mobil Dünya Kongresi tanıtımı esnasında resmi bir açıklama yapılmadı. Gelen bilgilere göre telefon Nisan ayında ülkemizde satışa sunulacak.
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