Vestel Venus V3 5070 inceleme, Özellikleri ve Satış FiyatıFollow @BilgiVersin
Vestel Venus V3 5070
Vestel Venus V3 5070, ülkemizde satışa sunuldu. Vestel‘nin yeni telefon ailesi Venus V3, üç farklı model seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. V3 5040 ve V3 5570 ve V3 5070 model numaralarına sahip telefonlardan 5070 modelini bu yazımızda incelemeye çalışacağız. 8 Çekirdekli 64 bit, 1.5 Ghz (Qualcomm 8939 Snapdragon 615 chipset) işlemciye sahip olan Vestel Venus V3 5070, 2100 mAh’lik bir tümleşik Li-Ion batarya (Quick Charge – Hızlı Şarj V2.0 ile %75’e kadar daha hızlı şarj ediliyor) ile geliyor. 5.0 inç’lik bir FHD IPS ekranı (Corning Gorilla Glass 3) olan yeni akıllı telefon, 2 GB RAM ve 32 GB dahili bellek / hafızası ile tatmin edici bir performans vaat ediyor. Ön kamerası 5 Mega Piksel, arka kamerası (ana kamera) ise 13 MP olan Vestel Venus V3 5070‘in işletim sistemi ise Android 5.1 Lollipop. Sayfamızda yayınlanan Vestel Venus V3 5070 inceleme videosu Venus V3 serisinin tanıtım etkinliğinde çekilmiş olup, hazırlanacak yeni inceleme videosu en kısa sürede paylaşılacaktır. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Vestel Venus V3 5070 Teknik Özellikleri:
Vestel Venus V3 5070 özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:
- Kasa: Metal Kasa, Diaomond Cut Çerçeve
- İşlemci: 8 Çekirdekli 64 bit, 1.5 Ghz CPU
- Chipset: Qualcomm 8939 Snapdragon 615 SoC
- Ekran: 1920 x1080 piksel, 5.0 inç FHD IPS ekran, Corning Gorilla Glass 3
- İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop işletim sistemi
- Ram: 2 GB
- Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek
- Ön Kamera: 5 MegaPiksel
- Arka Kamera: 13 MP, (Anti fingerprint ve Anti reflective)
- Ebatlar: 144,2 x 72,1 x 7,45 mm
- Ağırlık: 115 g
- Pil: Li-Ion 2100 mAh batarya, Quick Charge V2.0, %75’e kadar daha hızlı şarj
- Renkler: Altın Siyah, Altın Beyaz, İnci Beyazı, Tekno Gri
- Wi-Fi: Var
- Hafıza Kartı: microSD kart max. 64 GB
- Bluetooth: Var
- Sensörler: Yakınlık Sensörü, Yer Çekimi Sensörü, Işık, Pusula
- GPS: Var – GLONASS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE)
Vestel Venus V3 5070 Satış Fiyatı:
Vestel Venus V3 5070 fiyatı ile ilgili yapılan açıklamaya göre, ürünün ilk etapta 1.149 TL’den satışa sunulduğu görülmektedir. Vestel Venus V3 5070‘in elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb), online satış sitelerinde (kliksa, n11, hepsiburada, gittigidiyor, hepsiburada, vb.) ve GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından da satışa sunulması bekleniyor.
Vestel Venus V3 5070, teknik özellikleri, inceleme videosu ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bunun için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.
Merhaba Arkadaşlar,
Kendi hazırladığım Vestel Venüs V3 5070 incelemesi.
https://youtu.be/GdUEwwgBH9c
Kadeşim kingo root kurup vestel uygulamalarini kaldirabilirsin.
Vestel v3 5070 modelini aldım bin pişmanım Vmarket koymuşlar ikide bir çıkıp geliyor her mesajda silinmiyor ne yapacağım bilmiyorum servis ede gittim silemeyiz gönderileri bakma zorunluluğunuz var
bataryası li po değilmi ?