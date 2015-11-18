Vestel Venus V3 5070

Vestel Venus V3 5070, ülkemizde satışa sunuldu. Vestel‘nin yeni telefon ailesi Venus V3, üç farklı model seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. V3 5040 ve V3 5570 ve V3 5070 model numaralarına sahip telefonlardan 5070 modelini bu yazımızda incelemeye çalışacağız. 8 Çekirdekli 64 bit, 1.5 Ghz (Qualcomm 8939 Snapdragon 615 chipset) işlemciye sahip olan Vestel Venus V3 5070, 2100 mAh’lik bir tümleşik Li-Ion batarya (Quick Charge – Hızlı Şarj V2.0 ile %75’e kadar daha hızlı şarj ediliyor) ile geliyor. 5.0 inç’lik bir FHD IPS ekranı (Corning Gorilla Glass 3) olan yeni akıllı telefon, 2 GB RAM ve 32 GB dahili bellek / hafızası ile tatmin edici bir performans vaat ediyor. Ön kamerası 5 Mega Piksel, arka kamerası (ana kamera) ise 13 MP olan Vestel Venus V3 5070‘in işletim sistemi ise Android 5.1 Lollipop. Sayfamızda yayınlanan Vestel Venus V3 5070 inceleme videosu Venus V3 serisinin tanıtım etkinliğinde çekilmiş olup, hazırlanacak yeni inceleme videosu en kısa sürede paylaşılacaktır. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Vestel Venus V3 5070 Teknik Özellikleri:

Vestel Venus V3 5070 özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Kasa: Metal Kasa, Diaomond Cut Çerçeve

Metal Kasa, Diaomond Cut Çerçeve İşlemci: 8 Çekirdekli 64 bit, 1.5 Ghz CPU

8 Çekirdekli 64 bit, 1.5 Ghz CPU Chipset: Qualcomm 8939 Snapdragon 615 SoC

Qualcomm 8939 Snapdragon 615 SoC Ekran: 1920 x1080 piksel, 5.0 inç FHD IPS ekran, Corning Gorilla Glass 3

1920 x1080 piksel, 5.0 inç FHD IPS ekran, Corning Gorilla Glass 3 İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop işletim sistemi

Android 5.1 Lollipop işletim sistemi Ram: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek

32 GB dahili bellek Ön Kamera: 5 MegaPiksel

5 MegaPiksel Arka Kamera: 13 MP, (Anti fingerprint ve Anti reflective)

13 MP, (Anti fingerprint ve Anti reflective) Ebatlar: 144,2 x 72,1 x 7,45 mm

144,2 x 72,1 x 7,45 mm Ağırlık: 115 g

115 g Pil: Li-Ion 2100 mAh batarya, Quick Charge V2.0, %75’e kadar daha hızlı şarj

Li-Ion 2100 mAh batarya, Quick Charge V2.0, %75’e kadar daha hızlı şarj Renkler: Altın Siyah, Altın Beyaz, İnci Beyazı, Tekno Gri

Altın Siyah, Altın Beyaz, İnci Beyazı, Tekno Gri Wi-Fi: Var

Var Hafıza Kartı: microSD kart max. 64 GB

microSD kart max. 64 GB Bluetooth: Var

Var Sensörler: Yakınlık Sensörü, Yer Çekimi Sensörü, Işık, Pusula

Yakınlık Sensörü, Yer Çekimi Sensörü, Işık, Pusula GPS: Var – GLONASS

Var – GLONASS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE)

Vestel Venus V3 5070 Satış Fiyatı:

Vestel Venus V3 5070 fiyatı ile ilgili yapılan açıklamaya göre, ürünün ilk etapta 1.149 TL’den satışa sunulduğu görülmektedir. Vestel Venus V3 5070‘in elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb), online satış sitelerinde (kliksa, n11, hepsiburada, gittigidiyor, hepsiburada, vb.) ve GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından da satışa sunulması bekleniyor.

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