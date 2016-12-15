Vestel Venus V3 5040 2GB Fiyatı Nedir? Özellikleri Nasıl?

Vestel Venus V3 5040 2GB

Vestel Venus V3 5040 2GB, online alışveriş siteleri başta olmak üzere birçok noktada satışa sunuldu. Bildiğiniz gibi Vestel‘in Venus V3 ailesi 6 farklı model seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. V3 5040, V3 5570, V3 5070 , V3 5010, V3 5020, V3 5580, model nolu cihazlara ait incelemeler web sitemizde de yer almaktadır. Şimdi de 5040 modeli 2GBlık RAM seçeneği ile karşımıza çıkıyor. 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex A7 (Qualcomm 8909 Snapdragon 212 chipset) işlemciye sahip olan Vestel Venus V3 5040 2GB, 2100 mAh’lik bir Li-Po batarya ile geliyor. 5.0 inç’lik bir IPS LCD ekranı olan yeni akıllı telefon, adından da anlaşılacağı gibi 2 GB RAM ve 16 GB dahili bellek / hafızası ile raflardaki yerini alıyor. Ön kamerası 5 Mega Piksel, arka kamerası (ana kamera) ise 8 MP olan Vestel Venus V3 5040 2GB‘ın işletim sistemi ise Android 6.0.1 Marshmallow. Sayfamızda yayınlanan video 1GB’lık modele ait olup Vestel Venus V3 5040 2GB inceleme videosu hazırlanması durumunda inceleme videosu en kısa sürede sayfamızda da paylaşılacaktır. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Vestel Venus V3 5040 2GB Teknik Özellikleri:

Vestel Venus V3 5040 2GB özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kasa: Metal Kasa

Metal Kasa İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex A7 CPU

4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex A7 CPU Chipset: Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909

Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909 Ekran: 1280 x 720 piksel, 5.0 inç IPS LCD ekran, Corning Gorilla Glass 3

1280 x 720 piksel, 5.0 inç IPS LCD ekran, Corning Gorilla Glass 3 İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Android 6.0.1 Marshmallow Ram: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek

16 GB dahili bellek Ön Kamera: 5 MegaPiksel

5 MegaPiksel Arka Kamera: 8 MP, otomatik odaklama, LED flaş

8 MP, otomatik odaklama, LED flaş Pil: Li-Po 2100 mAh batarya

Li-Po 2100 mAh batarya Ebatlar: 145,1 x 72 x 8,4 mm

145,1 x 72 x 8,4 mm Ağırlık: 140 g

140 g Renkler: Altın, Gri, Gümüş, Siyah

Altın, Gri, Gümüş, Siyah Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot

802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot Hafıza Kartı: microSD kart max. 64 GB

microSD kart max. 64 GB Bluetooth: Var – 4.0

Var – 4.0 Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık

İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Pusula, Yakınlık GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)

Vestel Venus V3 5040 2GB Satış Fiyatı Nedir?

Vestel Venus V3 5040 2GB fiyatı hakkında yaptığımız piyasa araştırmasında ürünün online alışveriş sitelerinde 550 TL’den satışa sunulduğunu gördük. Telefon kısa süre içinde elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb), online satış sitelerinde (kliksa, n11, hepsiburada, gittigidiyor, hepsiburada, vb.) ve GSM operatörleri (Türk Telekom, Vodafone, Turkcell) tarafından da satışa sunulabilir.

Vestel Venus V3 5040 2GB, teknik özellikleri, inceleme videosu ve satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Mesajlarınızı iletmek için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanacaktır.