Vestel Venus 5000 Özellikleri, İncelemesi ve Fiyatı

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Vestel Venus 5000, Turkcell bayilerinde satışa sunuldu. Hadi gelin birlikte şu telefonun özelliklerine bir de yakından bakalım. Vestel‘in yeni akıllı telefonu 4 Çekirdekli 1.3GHz ARM Cortex A7 işlemciye sahip. 1000 TL fiyat etiketine sahip bir telefon arıyorsanız bu ürün ilginizi çekebilir. Cihaz gücünü Qualcomm’un Snapdragon 212 chipsetinden alıyor. 5.0 inç’lik bir IPS LCD ekranı olan cihaz, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızası ile giriş segmentinde bir ürün performansı sunacak gibi gözüküyor. Üründe 2230 mAh’lik bir batarya kullanılmış. Telefonun ön kamerası 5 Mega Piksel çözünürlüğünde selfie fotoğraflar çekebilirsiniz. Arka kamerası (ana kamera) ise 13 MP olan Vestel Venus 5000‘in işletim sistemi ise Android 6.0.1 Marshmallow. Cihazda 4.5G (LTE.Cat4 150/50 Mbps) desteği bulunuyor. Sayfamızda henüz bir inceleme videosu yer almıyor. Ürünle ilgili bir inceleme videosu hazırlanması durumunda sayfamızdan paylaşılacaktır. Telefonun satış fiyatı ve diğer detaylı özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.

Vestel Venus 5000 Özellikleri:

Vestel‘in yeni telefonu Venus 5000 özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmektedir.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3GHz ARM Cortex A7 CPU

4 Çekirdekli 1.3GHz ARM Cortex A7 CPU Chipset: Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909

Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909 Ekran: 720 x 1280 (HD), 5.0 inç IPS LCD ekran

720 x 1280 (HD), 5.0 inç IPS LCD ekran İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Android 6.0.1 Marshmallow Ram: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek

16 GB dahili bellek Ön Kamera: 5 MegaPiksel

5 MegaPiksel Arka Kamera: 8 MP, otomatik odaklama, LED flaş

8 MP, otomatik odaklama, LED flaş Ebatlar: 142 x 71.2 x 8.5 mm

142 x 71.2 x 8.5 mm Ağırlık: 150 g

150 g Pil: Li-Ion 2230 mAh batarya

Li-Ion 2230 mAh batarya Renkler: Altın, Beyaz, Gümüş, Siyah

Altın, Beyaz, Gümüş, Siyah Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot

802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot Hafıza Kartı: microSD kart max. 64 GB

microSD kart max. 64 GB Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 Sensörler: İvmeölçer, Yakınlık Sensörü

İvmeölçer, Yakınlık Sensörü Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE.Cat4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE.Cat4 150/50 Mbps) SIM: Tek Hatlı

Turkcell Vestel Venus 5000 Fiyatı:

Venus 5000 fiyatı hakkında yapılan açıklamaya göre telefon Turkcell bayilerinde 799 TL peşin fiyatla satışa sunulacak. Kısa süre içerisinde Vestel Venus 5000‘in elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb), online alışveriş sitelerinde (kliksa, n11, hepsiburada, gittigidiyor, hepsiburada, vb.) ve GSM operatörleri (Türk Telekom, Vodafone, Turkcell) tarafından da satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

Vestel Venus 5000, teknik özellikleri, inceleme videosu ve satış fiyatı hakkındaki fikirlerinizi ve merak ettiğiniz konuları bizlere iletebilirsiniz. Yorumlarınızı iletmek için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanacaktır. Ürünle ilgili puanlama yapmak için tıklayınız.

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