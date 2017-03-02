Vestel Pepee Tablet A101’de Satışa Sunuluyor
Vestel Pepee Tablet
Pepee VESTEL Tablet, 9 Mart 2017 Perşembe gününden başlayarak A101 mağazalarında satışa sunulacak. Şimdi VESTEL‘in bu tabletinin özelliklerine bir de yakından bakalım. 4 Çekirdekli All Winner A33 1.2 GHz işlemciye sahip olan ürün, renkli tasarımı ile dikkat çekiyor. Çocukların sevgilisi çizgi film karakteri Pepee‘nin adını taşıyan bu ürün mütevazi bir donanıma sahip. 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafızaya sahip olan ürün, giriş segmentinde bir tablet performansı sunuyor. Cihaz 2 sene süreyle VESTEL garantisi altında.
Pepee Tablet‘in ön kamerası bulunmuyor. Cihazın yalnızca 2 Mega Piksel’lik arka kamerası bulunuyor. Tabletin harici hafızası microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar yükseltiliyor. Cihazda işletim sistemi olarak Android 5.1 Lollipop kurulu geliyor. 2.500 mAh’lik Li-Ion bataryaya sahip olan tabletin sadece Wi-Fi bağlantı seçeneği bulunuyor. Bu tabletle 4.5G yada 3G bağlantı seçeneği mevcut değil. Sayfamızda ürüne ait bir inceleme videosu ne yazık ki yok. Cihazın satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.
7″ Pepee Tablet Özellikleri:
- İşlemci: 4 Çekirdekli All Winner A33 – 1.2 GHz CPU
- Ekran: 1024 x 600 piksel, 7.0 inç, HD IPS panel
- İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop
- Ebatlar: 188.5 x 108.3 x 10.5 mm
- Ağırlık: 260 gr
- Ram: 1 GB
- Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek
- Ön Kamera: Yok
- Arka Kamera: 2.0 MP
- Renkler: Beyaz
- Pil: Li-Ion 2500 mAh batarya
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 32GB
- Bluetooth: Var
- Veri Bağlantısı: Sadece Wi-Fi
- SIM: SIM kart yok
A101’de Satılan 7″ VESTEL Pepee Tablet Fiyatı Nedir?
VESTEL Pepee Tablet fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada tabletin A101 markette 199 TL’den satışa sunulacağını gördük. Bu tabletin satış fiyatı şirketin resmi web sitesinde 249 TL olarak belirtilmiştir. Ürün 2 yıl süreyle VESTEL servis güvencesindedir.