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Türk Telekom Stylus 3 incelemesi

Stylus 3, Türk Telekom bayilerinde avantajlı ödeme seçenekleri ile satışta. LG tarafından TT için özel olarak üretilen bu telefonun özellikleri bir de yakından inceleyelim. 8 Çekirdekli (4 x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.0 GHz ARM Cortex-A53) bir işlemci ile donatılmış olan ürün, 5.7 inç’lik büyük bir IPS LCD HD ekran ile karşımızda. 2 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesi kafalarda soru işareti yaratsa da hafıza kartı ile bu açığı kapatabiliyor. Ürün, gri renk seçeneği ile satışa sunulmuş durumda.

Türk Telekom Stylus 3‘ün ön kamerası 8 Mega Piksel, ana kamerası ise 13 Mega Piksel. Sayfamızda telefonun kamerası ile çekilmiş örnek video da yer almaktadır. Cihazın işletim sistemi Android 7.0 Nougat. 3200 mAh’lik bir Li-Ion bataryaya sahip olan telefon, pek şarj derdi yaratmayacak gibi gözüküyor. Cihaz 4.5G (Cat.4 150/50 Mbps) hızlı mobil internet desteği ile geliyor. Telefonda parmak izi okuyucu mevcut. Bu akıllı cihazın satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Türk Telekom Stylus 3 Özellikleri:

Türk Telekom Stylus 3 özellikleri ilgili detaylı bilgiler,

Chipset: MediaTek MT6750

MediaTek MT6750 Ram: 2 GB LPDDR3

2 GB LPDDR3 Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek

16 GB dahili bellek İşlemci: 8 Çekirdekli (4 x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.0 GHz ARM Cortex-A53) CPU

8 Çekirdekli (4 x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.0 GHz ARM Cortex-A53) CPU Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.7 inç, HD IPS LCD

720 x 1280 piksel, 5.7 inç, HD IPS LCD Grafik İşlemci: Mali-T860 MP2 GPU

Mali-T860 MP2 GPU Ebatlar: 155.6 x 79.8 x 7.4 mm

155.6 x 79.8 x 7.4 mm Ağırlık: 149 Gram

149 Gram İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 2 TB

microSD kart ile max. 2 TB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP, otomatik odaklama, LED flaş

13 MP, otomatik odaklama, LED flaş Renkler: Gri

Gri Pil: Li-Ion 3200 mAh değiştirilebilir batarya

Li-Ion 3200 mAh değiştirilebilir batarya Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, hotspot, Wi-Fi direct

802.11 a/b/g/n, hotspot, Wi-Fi direct Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (Cat.4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (Cat.4 150/50 Mbps) Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 Parmak izi Okuyucu: Var

Var NFC: Yok

Yok Sensörler: Hall, İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Pusula ve Yakınlık Sensörü

Hall, İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Pusula ve Yakınlık Sensörü SIM: Tek SIM kartlı telefon

Stylus 3 Türk Telekom Fiyatı Nedir?

Stylus 3 fiyatı hakkında yaptığımız incelemede, telefonun Türk Telekom bayilerinde 1399 TL’den satışa sunulduğunu gördük. Bu fiyat cihazın peşin satış fiyatı olup ürüne taksitle sahip olmak da mümkün. Tarifeye ek 12 ay ve 24 ay taahhütlü olarak satışa sunulan bu telefona sahip olmak için en yakın TT bayisine başvurmanız gerekiyor. Kampanya detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

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