Türk Telekom Stylus 3 incelemesi, Özellikleri ve Fiyatı
Türk Telekom Stylus 3 incelemesi
Stylus 3, Türk Telekom bayilerinde avantajlı ödeme seçenekleri ile satışta. LG tarafından TT için özel olarak üretilen bu telefonun özellikleri bir de yakından inceleyelim. 8 Çekirdekli (4 x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.0 GHz ARM Cortex-A53) bir işlemci ile donatılmış olan ürün, 5.7 inç’lik büyük bir IPS LCD HD ekran ile karşımızda. 2 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesi kafalarda soru işareti yaratsa da hafıza kartı ile bu açığı kapatabiliyor. Ürün, gri renk seçeneği ile satışa sunulmuş durumda.
Türk Telekom Stylus 3‘ün ön kamerası 8 Mega Piksel, ana kamerası ise 13 Mega Piksel. Sayfamızda telefonun kamerası ile çekilmiş örnek video da yer almaktadır. Cihazın işletim sistemi Android 7.0 Nougat. 3200 mAh’lik bir Li-Ion bataryaya sahip olan telefon, pek şarj derdi yaratmayacak gibi gözüküyor. Cihaz 4.5G (Cat.4 150/50 Mbps) hızlı mobil internet desteği ile geliyor. Telefonda parmak izi okuyucu mevcut. Bu akıllı cihazın satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Türk Telekom Stylus 3 Özellikleri:
Türk Telekom Stylus 3 özellikleri ilgili detaylı bilgiler,
- Chipset: MediaTek MT6750
- Ram: 2 GB LPDDR3
- Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek
- İşlemci: 8 Çekirdekli (4 x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 + 4 x 1.0 GHz ARM Cortex-A53) CPU
- Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.7 inç, HD IPS LCD
- Grafik İşlemci: Mali-T860 MP2 GPU
- Ebatlar: 155.6 x 79.8 x 7.4 mm
- Ağırlık: 149 Gram
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 2 TB
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP, otomatik odaklama, LED flaş
- Renkler: Gri
- Pil: Li-Ion 3200 mAh değiştirilebilir batarya
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, hotspot, Wi-Fi direct
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (Cat.4 150/50 Mbps)
- Bluetooth: Var – v4.2
- Parmak izi Okuyucu: Var
- NFC: Yok
- Sensörler: Hall, İvmeölçer, Jiroskop, Ortam Işığı, Pusula ve Yakınlık Sensörü
- SIM: Tek SIM kartlı telefon
Stylus 3 Türk Telekom Fiyatı Nedir?
Stylus 3 fiyatı hakkında yaptığımız incelemede, telefonun Türk Telekom bayilerinde 1399 TL’den satışa sunulduğunu gördük. Bu fiyat cihazın peşin satış fiyatı olup ürüne taksitle sahip olmak da mümkün. Tarifeye ek 12 ay ve 24 ay taahhütlü olarak satışa sunulan bu telefona sahip olmak için en yakın TT bayisine başvurmanız gerekiyor. Kampanya detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz.