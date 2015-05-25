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Trident A9 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Fiyatı ve Yorumlar:

Trident A9, ucuz telefon arayışı içinde olan kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Üstelik Trident A9 aynı zamanda çift sim kartlı bir telefon. Çift çekirdekli Cortex A9 işlemciye sahip olan akıllı telefon 1 GB’lık bir RAM kapasitesi ile satışa sunuluyor. 2 GB dahili bellek / hafızası bulunan telefonun harici bellek / hafızası ise microSD kart kullanılarak 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. 2 Mega Piksel ön kameraya sahip olan Trident A9‘un arka kamerası (ana kamera) ise 5 Mega Piksel çözünürlüğünde. Mütevazi bir donanıma sahip olan telefonu satın almanız için en önemli detay aslında fiyatı. Android işletim sistemi bulunan ve çift hatlı bir telefon satın alırken bundan daha düşük bir fiyata cihaz bulmanız aslında pek de mümkün değil. Bu çerçeveden baktığınızda bu akıllı telefonun iyi bir tercih olacağını söylemek pek de yanlış olmaz. Ancak yüksek performans beklentiniz var ise bu telefon size göre değil. Sayfamızda yayınlanan Trident A9 inceleme videosu, akıllı telefon ile ilgili detaylı teknik bilgiler içermektedir. Siz de bu inceleme videosunu inceleyerek akıllı telefonla ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Trident A9 Teknik Özellikleri:

Trident A9 özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 5.0 inç kapasitif dokunmatik ekran

5.0 inç kapasitif dokunmatik ekran İşlemci: 2 Çekirdekli 1 Ghz Cortex A9 İşlemci

2 Çekirdekli 1 Ghz Cortex A9 İşlemci İşletim Sistemi: Android 4.2.2 KitKat işletim sistemi

Android 4.2.2 KitKat işletim sistemi Ram: 1 GB

1 GB Dahili Hafıza: 2 GB dahili bellek

2 GB dahili bellek Ön Kamera: 2 Mega Piksel

2 Mega Piksel Arka Kamera: 5 Mega Piksel, oto focus, led flaş

5 Mega Piksel, oto focus, led flaş Pil: Li-Ion 1500 mAh batarya

Li-Ion 1500 mAh batarya Renkler: Siyah, Beyaz

Siyah, Beyaz Wi-Fi: Var

Var Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Sensörler: ışık, yakınlık, hareket sensörü

ışık, yakınlık, hareket sensörü GPS: Var

Var Veri Bağlantısı: 3G

3G SIM: Çift SIM kartlı telefon

Trident A9 Satış Fiyatı:

Trident A9 fiyatı ile ilgili yapılan incelemede telefonun 330 TL’den satılmakta olduğunu görüyoruz. Telefon elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb) ve online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) satılmasına karşın, GSM operatörleri (Avea, Turkcell, Vodafone) tarafından henüz satışa sunulmuş değil.

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