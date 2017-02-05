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Telefunken 32″ Uydu Alıcılı HD Led TV, 4 – 7 Şubat 2017 tarihleri arasında ŞOK markette avantajlı bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Telefunken markasını taşıyan bu televizyonun özelliklerine bir de yakından bakalım. Belirtilen özellikleri yakından incelediğimizde cihazın 32 inç’lik (82 cm) HD LED ekrana sahip olduğunu görmekteyiz. Mütevazi bir donanıma sahip olan televizyonun slim tasarımı ile dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Ürünün harici cihazlar ile bağlantısını sağlayan HDMI, Scart ve USB bağlantıları da bulunmakta. Media Player özelliği de bulunan bu üründe USB flash disk üzerinden media dosyalarını oynatmak mümkün oluyor. VESTEL Türkiye garantisi altında satışa sunulan bu cihazı Şok mağazalarından 7 Şubat – 7 Şubat 2017 tarihleri arasında belirtilen fiyattan satın alabiliyorsunuz.

Telefunken 32″ Uydu Alıcılı HD Led TV inceleme videosu sayfamızda ne yazık ki yer almıyor. Cihaz satışa sunulduktan sonra inceleme videosu hazırlanması halinde sayfamızda paylaşılacaktır. Cihazın detaylı teknik özellikleri ve fiyatı/garanti hususlarını aşağıda bulunmaktadır.

Telefunken 32″ Uydu Alıcılı HD Led TV Özellikleri:

Telefunken 32″ Uydu Alıcılı HD Led TV özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kasa Tipi: Slim Kasa

Slim Kasa Ekran Boyutu: 32 inç – 82 cm

32 inç – 82 cm Ekran Tipi: LED TV

LED TV Çözünürlük: HD Görüntü

HD Görüntü 3 Boyut (3D): Yok

Yok HDMI: Var – 1 Adet

Var – 1 Adet USB: Var – 1 Adet

Var – 1 Adet Scart: Var – 1 Adet

Var – 1 Adet Ethernet: Yok

Yok Wi-Fi: Yok

Yok Smart TV: Yok

Yok Bluetooth: ?

? Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu receiver kullanmanız gerekmiyor

Var – Ekstra uydu receiver kullanmanız gerekmiyor Multimedya Player: Var – USB üzerinden

Var – USB üzerinden USB Media Player: Var

Var Garanti: 2 yıl süreyle VESTEL Türkiye garantili

Telefunken 32″ Uydu Alıcılı HD Led TV Şok Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Telefunken 32″ Uydu Alıcılı HD Led TV Şok fiyatı ile ilgili yaptığımız araştırmada televizyonun ŞOK mağazalarında kampanya kapsamında belirtilen tarihler arasında 799 TL’den satışa sunulduğunu gördük. VESTEL Türkiye garantisi ile satışa sunulan bu televizyonu almanız halinde tüm ülke çapında servis garantisi de size sunulmuş oluyor. Televizyon 2 yıl süre ile garanti altında. Ürüne isterseniz kredi kartına taksitle sahip olabilirsiniz. Ayrıca Card Finans sahipleri 20TL değerinde para puan kazanıyor.

Telefunken 32″ Uydu Alıcılı HD Led TV, teknik özellikleri, incelemesi ve fiyatı hakkındaki fikirlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bize ulaştırmak için sayfanın alt bölümünde yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Ürünle ilgili puanlama yaparak ziyaretçilerimize fikir verebilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır.

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