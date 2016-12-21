Tecil Sorgulama

Tecil sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılamamaktadır. Askerlik tecili ile ilgili işlemlerinizi size en yakın askerlik şubesinden gerçekleştirebilirsiniz. Bilindiği gibi öğrenci erteleme süreleri ile ilgili durumlar 1111 sayılı Kanunun (ASKERLİK KANUNU) 35’nci maddesinde belirtilmektedir. Tecile ilişkin tüm detaylar bu kanun maddesinde açıkça belirtilmiştir. Kanunun ilgili maddesini incelemek için bu linki tıklayınız. İlgili kanunun 35. maddesine göre üniversiteler aracılığı ile kimlikleri bildirilen yükümlülerin, askerlikleri 2 yıllık öğrenim süresi için 4 sene, 4 yıllık öğrenim süresi için 7 sene ve 6 yıllık öğrenim süresi için 9 sene olarak okula ilk kayıt yaptırılan seneden itibaren ertelenebilmektedir. Bununla birlikte erteleme süreleri, lisans veya ön lisan eğitimde 29 yaşını geçmemekte, lisans üstü eğitimlerde ise 35 yaşına çıkabiliyor.

Tecil Sorgulama İçin Askerlik Şubelerine Gidebilirsiniz

Tecil sorgulama için askerlik şubelerine başvurabilirsiniz. 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile esasları belirlenmiş olan tecil ile ilgili detaylar yukarıda paylaşılmıştır. Mezun olmanız durumunda yada okulunuzu terk etmeniz halinde, ertelemeler iptal edilmektedir ve yoklama için gerekli işlemler başlatılmaktadır. Buna ilave olarak, öğrenciler öğrenimlerini terk ettikleri takdirde yada mezun oldukları tarihten başlayarak 1 yada 2 yıl süreyle sevk tehirleri haklarını kullanabilir. Bu konuya ilişkin açıklama kısa bir süre önce Milli Savunma Bakanlığı resmi web sitesinde yapılmıştır. Basın açıklamasına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Tecil Sorgulama ve Askerlik Durum Belgesi

Tecil sorgulama işlemleriniz için askerlik şubelerine müracaat etmeniz gerekiyor. Ancak askerlik durum belgesi için turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresini kullanmanız mümkün. Bu belgeyi nasıl alabileceğinize ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Askerlik görevini tamamlayan vatandaşlarımız çeşitli kamu ve özel kurum/kuruluşlarınca istenen bu belgeyi e-Devlet üzerinden kolaylıkla temin edebilmektedir. Bu işlemi yapmak için PTT şubelerinden e-devlet şifresi almanız gerekmektedir. Konuyla ilgili sorularınız için altta yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz.