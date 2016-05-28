Sunny SS4G1 Luna inceleme, Özellikleri ve Fiyatı
Sunny SS4G1 Luna incelemesi
SS4G1 Luna, Sunny Elektronik facebook hesabından resmi olarak duyuruldu. Sunny SS4G1 Luna‘nın teknik özelliklerine yakından baktığımızda şu detayların ön plana çıktığını görüyoruz. Yeni akıllı telefonda MediaTek’in MT6735 chipseti kullanılıyor. 4 Çekirdekli 1.0 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip olan cihazın, 5.0 inç’lik IPS LCD ekranı bulunuyor. Hızlı şarj özelliği bulunmayan telefonun 4.000 mAh’lik dev bir bataryası bulunuyor. Yüksek kapasiteli pil bu telefonun belki de en dikkat çekici özelliği. 9.5 mm inceliğindeki telefon, 160 gram ağırlığındadır. 1 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesi ile gelen cihazın harici bellek kapasitesini microSD kart kullanarak 64 GB’a kadar yükseltmek mümkün. NFC desteği bulunmayan telefonu çift SIM kartlı (Çift Hatlı – MicroSIM) olarak kullanabiliyorsunuz. Yeni telefon 4.5G mobil internet bağlantısını LTE Cat.4 standardında sunuyor . 5 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan telefonun, arka kamerası ise 8 MP. Telefonun ön kamerasında da bir LED flaş ne yazık ki yok. Sayfamızda henüz Sunny SS4G1 Luna inceleme videosu bulunmuyor. Ürün satışa sunulduktan sonra inceleme videosu hazırlanması durumunda sayfamızda paylaşılacaktır. Telefonun detaylı teknik özellikleri ve fiyatına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.
Sunny SS4G1 Luna Özellikleri Nasıl?
Sunny SS4G1 Luna özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.0 GHz ARM Cortex-A53, 64 Bit CPU
- Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU
- Chipset: MediaTek MT6735
- Ekran: 720 x 1280 piksel HD, 5.0 inç, IPS LCD panel
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow
- Ebatlar: 141.3 x 72.2 x 9.5 mm
- Ağırlık: 160 g
- Ram: 1 GB LPDDR3
- Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 64 GB
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 8 MP, oto fokus, LED Flaş
- Renkler: Altın, Beyaz
- Pil: Li-Po 4.000 mAh batarya
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, hotspot
- Bluetooth: Var – v4.0
- USB: MicroUSB
- GPS: Var
- NFC: Yok
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)
- SIM: Micro-SIM kart (Çift hatlı telefon)
Sunny SS4G1 Luna Fiyatı Nedir? Kullanıcı Yorumları Nasıl?
Sunny SS4G1 Luna fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede yazımız yayına hazırlandığında henüz bir bilginin paylaşılmamış olduğunu gördük. Giriş seviyesindeki donanımı ile yeni akıllı telefonun hesaplı bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Eğer bu telefon hesaplı bir fiyatla satışa sunulursa 4.5G’ye terfi etmek isteyen kullanıcılar için makul bir tercih olabilir.
Sunny SS4G1 Luna, teknik özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Değerli yorumlarınız için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Unutmayın ki bizlere ileteceğiniz yorumlar diğer ziyaretçilerimiz için önemli olacaktır.
bende de çok donuyor elinde kaldım hiç çözüm yolu yokmmu ? birde bunu kılıfı yok bulamadım hiç bir yerde
Yaklaşık 3aydir kullanıyorum, cif hat kullanıyorum olmadı tek hata dusurdum donuyor kasıyor ne yaptiysam olmuyor 3kere formatlandi ama hala kendi kendine mesaj geliyor en kisa zamanda değiştiricem
Telefonu ilk kullandigimdan beri surekli kendi kendine hic bikmadan mesaj gomderiyor ustelik arka kapagi acinca cin mali yaziyor donma kasma ilk basta vardi guncellemeden sonra duzeldi isinma her telefondaki gibi sikinti yok sarji 4 gun rahat gidiyor net kullanirsaniz yari yariya yani 2 gun uygun ama kullanilisli ozellikleri ve menusu guzel kamera dusuk olmasina ragmen bence ideal butcesi dusuk uygun ama ozellikli telefon arayanlar icin bence cok iyi. 🙂
bende de çok donuyor elinde kaldım hiç çözüm yolu yokmmu ? birde bunu kılıfı yok bulamadım hiç bir yerde
bende bu telefonu aldım daha kullanalı 1 ay oldu donmamı desem kasmamı desem ısınma sorunumu desem yok yok bu telefonda. bi sonraki telefonum sunny marka olmayacak tavsiye etmiyorum
BENDE KULLANIYORUM ÇOK MEMNUNUM EYLÜL ARKADAŞ SANIRIM SAMSUNG BAYİİ YALAN SÖYLÜYOR TERCİ EDERİM