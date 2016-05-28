Sunny SS4G1 Luna inceleme, Özellikleri ve Fiyatı

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Sunny SS4G1 Luna incelemesi

SS4G1 Luna, Sunny Elektronik facebook hesabından resmi olarak duyuruldu. Sunny SS4G1 Luna‘nın teknik özelliklerine yakından baktığımızda şu detayların ön plana çıktığını görüyoruz. Yeni akıllı telefonda MediaTek’in MT6735 chipseti kullanılıyor. 4 Çekirdekli 1.0 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip olan cihazın, 5.0 inç’lik IPS LCD ekranı bulunuyor. Hızlı şarj özelliği bulunmayan telefonun 4.000 mAh’lik dev bir bataryası bulunuyor. Yüksek kapasiteli pil bu telefonun belki de en dikkat çekici özelliği. 9.5 mm inceliğindeki telefon, 160 gram ağırlığındadır. 1 GB RAM ve 16 GB dahili bellek kapasitesi ile gelen cihazın harici bellek kapasitesini microSD kart kullanarak 64 GB’a kadar yükseltmek mümkün. NFC desteği bulunmayan telefonu çift SIM kartlı (Çift Hatlı – MicroSIM) olarak kullanabiliyorsunuz. Yeni telefon 4.5G mobil internet bağlantısını LTE Cat.4 standardında sunuyor . 5 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan telefonun, arka kamerası ise 8 MP. Telefonun ön kamerasında da bir LED flaş ne yazık ki yok. Sayfamızda henüz Sunny SS4G1 Luna inceleme videosu bulunmuyor. Ürün satışa sunulduktan sonra inceleme videosu hazırlanması durumunda sayfamızda paylaşılacaktır. Telefonun detaylı teknik özellikleri ve fiyatına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.

Sunny SS4G1 Luna Özellikleri Nasıl?

Sunny SS4G1 Luna özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.0 GHz ARM Cortex-A53, 64 Bit CPU

4 Çekirdekli 1.0 GHz ARM Cortex-A53, 64 Bit CPU Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU

Mali-T720 MP2 GPU Chipset: MediaTek MT6735

MediaTek MT6735 Ekran: 720 x 1280 piksel HD, 5.0 inç, IPS LCD panel

720 x 1280 piksel HD, 5.0 inç, IPS LCD panel İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Ebatlar: 141.3 x 72.2 x 9.5 mm

141.3 x 72.2 x 9.5 mm Ağırlık: 160 g

160 g Ram: 1 GB LPDDR3

1 GB LPDDR3 Dahili Hafıza: 16 GB dahili bellek

16 GB dahili bellek Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 64 GB

microSD kart ile max. 64 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 8 MP, oto fokus, LED Flaş

8 MP, oto fokus, LED Flaş Renkler: Altın, Beyaz

Altın, Beyaz Pil: Li-Po 4.000 mAh batarya

Li-Po 4.000 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, hotspot

802.11 a/b/g/n, hotspot Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 USB: MicroUSB

MicroUSB GPS: Var

Var NFC: Yok

Yok Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) SIM: Micro-SIM kart (Çift hatlı telefon)

Sunny SS4G1 Luna Fiyatı Nedir? Kullanıcı Yorumları Nasıl?

Sunny SS4G1 Luna fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede yazımız yayına hazırlandığında henüz bir bilginin paylaşılmamış olduğunu gördük. Giriş seviyesindeki donanımı ile yeni akıllı telefonun hesaplı bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Eğer bu telefon hesaplı bir fiyatla satışa sunulursa 4.5G’ye terfi etmek isteyen kullanıcılar için makul bir tercih olabilir.

Sunny SS4G1 Luna, teknik özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Değerli yorumlarınız için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Unutmayın ki bizlere ileteceğiniz yorumlar diğer ziyaretçilerimiz için önemli olacaktır.

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