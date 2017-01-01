Stegano Virüsü Nedir?

Stegano virüsü de nedir? Sorusu ile başlayalım. Üretmiş olduğu güvenlik yazılımları ile adından söz ettiren ESET, yeni ve sıra dışı bir virüs hakkında internet kullanıcılarını uyardı. Sanal saldırganlar bu sefer resimleri kullanıyor. Evet yanlış duymadınız. Yapılan açıklamara göre saldırganların hedefinde Internet Explorer kullanıcıları var. Sistemde yer alan Flash Player açıklarını kullanan zararlı yazılım “zehirli pikseller” olarak adlandırılan reklamlar ile avlanıyor. Bu sayede bilgisayarlarınıza zararlı yazılımlar yüklenebiliyor. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklayıcı bir video paylaşımı da yapıldı.

Resimlere Yerleşen Stegano Virüsü Nasıl Temizlenir?

Stegano virüsü, resimlere yerleşen virüs olarak tanınıyor. Peki kimler tehdit altında. Yukarıda yapmış olduğumuz tanımdan da anlayacağınız gibi başta Internet Explorer kullanıcıları tehdit altında. Flash Player açıklarını kullanan “Stegano exploit kit” adlı zararlı yazılım gezindiğiniz web sayfalarında yer alan resimlerde gizleniyor. Resimlerdeki piksellere kendisini gizleyen virüsten korunmanız için bilgisayarınızda bulunan Internet Explorer ve Flash Player sürümlerinin güncel olduğundan emin olun. Piksellere gizlenen bu virüsün aktif hale gelmesi için o resmi tıklamanız da gerekmiyor.

Stegano virüsünün bilgisayarınıza bulaşması için o resmin bulunduğu web sitesini ziyaret etmeniz yeterli. Bilgisayarınızda yukarıda belirtmiş olduğumuz uygulamaların güncel sürümleri yüklü değilse zararlı yazılım size de bulaşıyor. Bulaşma sonrasında sanal saldırganlar bilgisayarlarınıza truva atı, arka kapı yada casus yazılımlar yükleyerek kontrolü ele geçiriyor. Peki bu virüsü nasıl temizlersiniz? Sadece bu risk için değil, tüm sanal saldırılara karşı almanız gereken temel tedbiri almanız gerekiyor. Bilgisayarınızda güncel bir antivirüs programı yüklemeniz durumunda bu tehditten uzak kalabilirsiniz. Bu arada belirtmiş olduğumuz uygulamaların güncel sürümlerini de yüklemeyi ihmal etmeyin. Konuyla ilgili detaylı bir makaler kaynak linkinde yer almaktadır.

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