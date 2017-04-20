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StarCraft Ücretsiz Oldu

StarCraft ücretsiz olarak internetten indirilebilecek. Blizzard adlı şirket tarafından geliştirilen ve ilk 1998 senesinde oyun severler ile buluşan bu efsane artık bedava. StarCraft oyununu ve ek paketi olan Brood War‘ı siz de ücretsiz olarak internetten indirebilirsiniz. İşte size download linki.

Yapılan açıklamalara göre StarCraft oyunu bugüne kadar 10 milyon kopya sattı. Özellikle Güney Kore’li oyun severler tarafından oldukça fazla sevilen bu oyunu artık ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Canlı yayın ile tüm dünyaya yayılan yarışmaların öncüsü ve profesyonel oyuncuların gelişmesinin kaynağı olan bu efsane şimdi daha da büyük kitlelere erişebilecek. Bu oyunla ilgili 8 adet roman da bulunuyor. Oyunu kısaca özetlemek gerekirse, 26. yy’da Samanyolu Galaksisi’nin uç noktasında geçen bir bilim kurgu. Bu efsane oyunun en son sürümü, Kasım 2015 tarihinde StarCraftII: Legacy of the Void adı ile karşımıza çıktı. Ancak orijinal oyuna karşı ilgi hiç bir zaman eksilmedi.

StarCraft ve Brood War Ücretsiz İndir

StarCraft ve Brood War ücretsiz indirmek isteyen ziyaretçilerimiz bu linki tıklayarak download yapabilir. Blizzard’ın efsane oyunu hem Windows hemde Mac işletim sistemi kurulu bilgisayarlara indirilebiliyor. Konuyla ilgili merak ettiğiniz hususları bizlere iletebilirsiniz. Yardım için altta yer alan yorum formunu kullanınız.

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