Sony Xperia M4 Aqua inceleme, Özellikleri ve Fiyatı
Sony Xperia M4 Aqua Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Xperia M4 Aqua Fiyatı ve Yorumlar
Xperia M4 Aqua, Sony‘nin yeni amiral gemisi akıllı telefonunun hesaplı bir kopyası. IP68 sertifikalı telefon su altında 1.5 metrede 30 dakika süre ile çalışabilen telefon aynı zamanda toza da dayanıklı. Sekiz çekirdekli 64 bit işlemciye sahip olan Xperia M4 Aqua, 2 GB Ram kapasitesi ile satışa sunulacak. Dahili bellek / hafızası 8 GB olan telefonun harici bellek / hafızası ise microSD kart kullanılarak 32GB’a kadar yükseltilebiliyor. 5.0 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranı olan akıllı telefon 13 Mega Piksel’lik bir ana kameraya (arka kamera) sahip. Sayfamızda yer alan Türkçe Sony Xperia M4 Aqua inceleme videosu izleyerek telefon ile ilgili detaylı teknik bilgi alabilirsiniz.
Sony Xperia M4 Aqua Teknik Özellikleri:
Xperia M4 Aqua özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:
- Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç IPS LCD Ekran
- İşlemci: 8 Çekirdekli 64 Bit İşlemci
- Chipset: Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615
- Grafik İşlemci: Adreno 405
- İşletim Sistemi: Android 5.0.x Lollipop işletim sistemi
- Ram: 2 GB
- Dahili Hafıza: 8 GB Dahili Bellek
- Ön Kamera: 5 Mega Piksel
- Arka Kamera: 13 Mega Piksel, 4128 x 3096 piksel, oto focus, LED Flaş
- Pil: Li-Ion 2400 mAh Tümleşik Batarya
- Ebatlar: 140.5 mm x 72.6 mm x 7.3 mm
- Ağırlık: 136 g
- Renkler: Siyah, Beyaz, Copper, Gümüş
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği, hotspot
- DLNA: Var
- Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.
- Sensörler: Accelerometer, proximity, compass
- GPS: A-GPS, GLONASS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4G
- Bluetooth: Var – v4.1
- SIM: Nano-SIM Kart
Sony Xperia M4 Aqua Fiyatı:
Xperia M4 Aqua fiyatı ile ilgili yapılan incelemede telefonun ülkemizde 1.099 TL fiyat etiketi ile satışa sunulduğunu görüyoruz. Online satış siteleri (n11, hepsiburada, gittigidiyor, sahibinden, vb.), elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb.) ve GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından da satışı yapılan akıllı telefona ait fiyat listesi aşağıda paylaşılmıştır.
- N11.com üzerinde en düşük satış fiyatı: 1.099 TL (KDV Dahil)
- Teknosa satış fiyatı: 1.099 TL (KDV Dahil)
- Bimeks satış fiyatı: 1.099 TL (KDV Dahil)
- Vatan Computer satış fiyatı: 1.099 TL (KDV Dahil)
- Turkcell Sony Xperia M4 Aqua Kampanya satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)
- Vodafone Sony Xperia M4 Aqua Kampanya satış fiyatı: – (KDV Dahil)
- Avea Sony Xperia M4 Aqua Kampanya satış fiyatı: 1.099 TL (KDV Dahil)
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hayatımda gördüğüm kullandığım en berbat telefon servise göndermekten arızalarından kurtulamadım
Tek kelime le süper