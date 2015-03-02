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Sony Xperia M4 Aqua Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Xperia M4 Aqua Fiyatı ve Yorumlar

Xperia M4 Aqua, Sony‘nin yeni amiral gemisi akıllı telefonunun hesaplı bir kopyası. IP68 sertifikalı telefon su altında 1.5 metrede 30 dakika süre ile çalışabilen telefon aynı zamanda toza da dayanıklı. Sekiz çekirdekli 64 bit işlemciye sahip olan Xperia M4 Aqua, 2 GB Ram kapasitesi ile satışa sunulacak. Dahili bellek / hafızası 8 GB olan telefonun harici bellek / hafızası ise microSD kart kullanılarak 32GB’a kadar yükseltilebiliyor. 5.0 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranı olan akıllı telefon 13 Mega Piksel’lik bir ana kameraya (arka kamera) sahip. Sayfamızda yer alan Türkçe Sony Xperia M4 Aqua inceleme videosu izleyerek telefon ile ilgili detaylı teknik bilgi alabilirsiniz.

Sony Xperia M4 Aqua Teknik Özellikleri:

Xperia M4 Aqua özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç IPS LCD Ekran

720 x 1280 piksel, 5.0 inç IPS LCD Ekran İşlemci: 8 Çekirdekli 64 Bit İşlemci

8 Çekirdekli 64 Bit İşlemci Chipset: Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615

Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Grafik İşlemci: Adreno 405

Adreno 405 İşletim Sistemi: Android 5.0.x Lollipop işletim sistemi

Android 5.0.x Lollipop işletim sistemi Ram: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 8 GB Dahili Bellek

8 GB Dahili Bellek Ön Kamera: 5 Mega Piksel

5 Mega Piksel Arka Kamera: 13 Mega Piksel, 4128 x 3096 piksel, oto focus, LED Flaş

13 Mega Piksel, 4128 x 3096 piksel, oto focus, LED Flaş Pil: Li-Ion 2400 mAh Tümleşik Batarya

Li-Ion 2400 mAh Tümleşik Batarya Ebatlar: 140.5 mm x 72.6 mm x 7.3 mm

140.5 mm x 72.6 mm x 7.3 mm Ağırlık: 136 g

136 g Renkler: Siyah, Beyaz, Copper, Gümüş

Siyah, Beyaz, Copper, Gümüş Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği, hotspot

802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği, hotspot DLNA: Var

Var Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Sensörler: Accelerometer, proximity, compass

Accelerometer, proximity, compass GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G / 4G

3G / 4G Bluetooth: Var – v4.1

Var – v4.1 SIM: Nano-SIM Kart

Sony Xperia M4 Aqua Fiyatı:

Xperia M4 Aqua fiyatı ile ilgili yapılan incelemede telefonun ülkemizde 1.099 TL fiyat etiketi ile satışa sunulduğunu görüyoruz. Online satış siteleri (n11, hepsiburada, gittigidiyor, sahibinden, vb.), elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb.) ve GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından da satışı yapılan akıllı telefona ait fiyat listesi aşağıda paylaşılmıştır.

N11.com üzerinde en düşük satış fiyatı : 1.099 TL (KDV Dahil)

üzerinde : 1.099 TL (KDV Dahil) Teknosa satış fiyatı : 1.099 TL (KDV Dahil)

satış : 1.099 TL (KDV Dahil) Bimeks satış fiyatı : 1.099 TL (KDV Dahil)

satış : 1.099 TL (KDV Dahil) Vatan Computer satış fiyatı : 1.099 TL (KDV Dahil)

satış : 1.099 TL (KDV Dahil) Turkcell Sony Xperia M4 Aqua Kampanya satış fiyatı: – TL (KDV Dahil)

Vodafone Sony Xperia M4 Aqua Kampanya satış fiyatı: – (KDV Dahil)

Avea Sony Xperia M4 Aqua Kampanya satış fiyatı: 1.099 TL (KDV Dahil)

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