ŞOK Samsung 32″ Full HD LED Ekran Fiyatı

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ŞOK, Samsung 32″ Full HD LED Ekran televizyonu 25 – 28 Mart 2017 tarihleri arasında satışa sunuyor.

Samsung 32″ Full HD LED Ekran televizyonu belirtilen tarihler arasında ŞOK marketlerde bulabilirsiniz. 1920 x 1080 p çözünürlüğünde görüntü kalitesi sunan tv 2 adet HDMI, 1 adet SCART ve 1 adet USB portuna sahip. Ayrıca bu tv ile USB’de bulunan medyalarınızı media player ile oynatmanız da mümkün. 2 sene süre ile SAMSUNG Türkiye garantisi altında olacak ürüne güvenle sahip olabilirsiniz. Yapı Kredi World kart sahiplerine özel olarak 10 TL worldpuan kazanma şansı yine bu ürünle birlikte geliyor.

32″ Full HD LED Ekran (SAMSUNG) Özellikleri:

Ekran Boyutu: 32 inç

Çözünürlük: 1920 x 1080 p (Full HD)

HDMI: Var – 2 adet

SCART: Var – 1 adet

USB: Var – 1 adet

Media Player: Var

Garanti: 2 sene süreyle

Samsung 32″ Full HD LED Ekran Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

ŞOK marketlerde 25 – 28 Mart 2017 tarihleri arasında satışa sunulacak olan Samsung markalı 32″ Full HD LED Ekran televizyonun fiyatı 899 TL (Peşin ve KDV Dahil) olacak. Ürüne taksitle de sahip olmanız mümkün. 6 taksitle sahip olacağınız bu ürün için ayda 149,83 TL ödemeniz gerekecek. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 2 sene süreyle garanti kapsamında olacak ürün için Türkiye çapındaki tüm servislerden faydalanabilirsiniz.

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