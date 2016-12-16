Slime Nasıl Yapılır?

Slime nasıl yapılır? sorusuna yanıt vermeden önce nedir bu slime sorusuna yanıt verelim isterseniz. Çocukların yeni eğlence hamuru olarak özetleyebiliriz. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar yeni eğlence hamuru ile oynamaktan büyük keyif alıyor. Nasıl yapıldığını öğrenmek için yukarıda paylaştığımız videoya göz atabilirsiniz. Temel olarak beyaz tutkal, gıda boyası, boraks ve sudan oluşan bu eğlencelik hamur oldukça elastik bir yapıya sahip. Malzeme listesi sayfamızın alt bölümünde yer almaktadır. Ayrıca malzemeleri karıştırmak için bir kaba ihtiyaç duyacaksınız. Sevgili çocuklar bu eğlencelik hamuru yapmak için mutlaka büyüklerinizden destek alınız. Malzeme listesinde yer almayan ürünleri kullanmanız durumunda ciddi sağlık sorunları yaşayabilirsiniz.

Slime Nasıl Yapılır? Borakssız Yapılır mı?

Slime nasıl yapılır? sorusuna yanıt bulduk. Peki çocukların oynamaktan çok zevk aldığı bu slime borakssız yapılır mı? Evet boraks kullanmadan da bu eğlence hamurunu hazırlayabilirsiniz. Sıvı yapıştırıcı, şampuan, su, toz deterjan ve gıda/guaj boya kullanarak da yapmak mümkün. Nasıl yapıldığını öğrenmek için yukarıda paylaşmış olduğumuz videoya göz atabilirsiniz. Hem borakslı hem de borakssız olarak yapılabilen bu eğlencelik hamuru hazırlamak için çocukların mutlaka büyüklerinden destek alması gerekmektedir. Evde bulunan temizlik maddelerinin bilinçsizce karıştırılması sağlığa zararlı gazların açığa çıkmasına neden olabilir.

Slime Nasıl Yapılır? Hangi Malzemelere İhtiyaç Var?

Slime nasıl yapılır? sorusunu cevapladık. Şimdi isterseniz malzeme listesini son bir kez sizlerle paylaşalım. Yukarıda paylaşmış olduğumuz tarifleri evde uygulayabilmeniz için aşağıda yer alan malzemelere ihtiyaç duyacaksınız. Siz de kolaylıkla temin edebileceğiniz bu malzemeleri kullanarak bir eğlencelik hamur yapabilirsiniz. İşte o malzemeler:

Borakslı Slime Malzeme Listesi:

Beyaz tutkal

Gıda boyası

Karıştırma kabı

Boraks

Su

Karıştırmak için kaşık

Borakssız Slime Malzeme Listesi:

Sıvı Yapıştırıcı

Şampuan

Su

Toz Deterjan

Gıda veya guaj boya

Slime yaparken ve bu malzemeleri temin ederken mutlaka büyüklerinizden yardım almayı ihmal etmeyin. Evde bulunan temizlik malzemelerini yanlış kullanmanız durumunda sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınızı ve merak ettiğiniz hususları altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere gönderebilirsiniz.

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