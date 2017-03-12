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BilgiVersin.com‘un değerli ziyaretçileri,

REKLAM VE TANITIM YAZISI

Öncelikle bize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sitemizin tekil ziyaretçi sayıları her geçen gün hızla artmaktadır. Bununla birlikte sitemize reklam vermek yada tanıtım yazısı yayınlatmak isteyen kişi/kuruluşlar bizimle iletişime geçerek fiyat bilgisi talep etmektedir. Reklam veya Tanıtım Yazısı yayınlaması ile ilgili sorularınız için aşağıda yer alan yorum formunu kullanabileceğiniz gibi Facebook ve Twitter‘dan da bize özel mesaj gönderebilirsiniz. En kısa zamanda tarafınıza dönüş yapılacaktır.

ZİYARETÇİ TALEPLERİ

Bilim Dünyası, Teknoloji, internet, Bilgi Güvenliği, vb. konular hakkında elde ettiğimiz verileri, güncel haberleri ve gelişmeleri sizler için derinlemesine inceleyip paylaşıyoruz. Ancak bu büyük bilgi dünyasında her şeye yetişmemiz tabi ki mümkün değil. Siz değerli ziyaretçilerimizin merak ettiği yada bilgi sahibi olmak istediği konuları inceleyerek sunmak bize büyük keyif verecektir. Sizin de BilgiVersin.com‘da yer almasını istediğiniz konular mevcut ise bunu aşağıda yer alan yorum formunu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz. Talepleriniz değerlendirildikten sonra sayfamızda paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,
BilgiVersin.com

Bu yazı için 17 yorum var.

  1. Gökhan Cevapla

    Sitenizi satmayı düşünürseniz sitenize talibim mail adresimden bana ulaşabilirsiniz.

  2. İbrahim Cevapla

    Merhabalar sitenizde tanıtım yazısı yayınlamak isteriz. Bununla ilgili taleplerinizi mail adresime gönderebilirseniz sevinirim.
    Şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar.

    • bilgiversin Cevapla

      Newsletter bölümümüz mevcut değil. Bizi facebook ve twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz.

  6. Steven Wilson Cevapla

    Hello,I am steven from everbuying.net.We are a online store and we want to have cooperation with you about banner and sponsored post.We are from China.I hope you have interest in the cooperation.Best regards.

    • odk Cevapla

      Hello, I want to give an order from everbuying, I have some questions will you help us.

  7. Savaş Ateş Cevapla

    Selamlar,

    Elinizde bulunan sitelerdeki tanıtım yazısı ücretleri nedir?

    Savaş A.

  8. ömer Cevapla

    merhabalar,

    sitenizden tanıtım yazısı almak istiyorum. Pasta tarifleri ve teknoloji konularındaki iki siteme tanıtım yazısı üceritini gönderebilirmisiniz acaba

  9. Ugur Dogan Cevapla

    Basın bültenimizi yollamamız için bilgilerinizi gönderebilir misiniz lütfen?

  10. Gökhan Cevapla

    Merhabalar,

    90×90 sponsor reklam almak istiyoruz. Bize fiyat ve hesap bilgilerinizi gönderebilir misiniz lütfen?

    Teşekkürler, iyi günler.

    • bilgiversin Cevapla

      İlginize teşekkür ederiz. Talep etmiş olduğunuz bilgiler e-posta adresinize gönderilmiştir.

  11. fatih Cevapla

    merhabalar siteniz bilgiversin.com da tanıtım yada link satışınız varmıdır

    teşekkürler

    • bilgiversin Cevapla

      Sitemize reklam vererek yada bir ürün/hizmetiniz hakkında tanıtım yazısı yayınlatarak destek olabilirsiniz. Konu ile ilgili tarafınıza e-posta gönderilmiştir.

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