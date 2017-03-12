Bize Ulaşın
BilgiVersin.com‘un değerli ziyaretçileri,
REKLAM VE TANITIM YAZISI
Öncelikle bize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sitemizin tekil ziyaretçi sayıları her geçen gün hızla artmaktadır. Bununla birlikte sitemize reklam vermek yada tanıtım yazısı yayınlatmak isteyen kişi/kuruluşlar bizimle iletişime geçerek fiyat bilgisi talep etmektedir. Reklam veya Tanıtım Yazısı yayınlaması ile ilgili sorularınız için aşağıda yer alan yorum formunu kullanabileceğiniz gibi Facebook ve Twitter‘dan da bize özel mesaj gönderebilirsiniz. En kısa zamanda tarafınıza dönüş yapılacaktır.
ZİYARETÇİ TALEPLERİ
Bilim Dünyası, Teknoloji, internet, Bilgi Güvenliği, vb. konular hakkında elde ettiğimiz verileri, güncel haberleri ve gelişmeleri sizler için derinlemesine inceleyip paylaşıyoruz. Ancak bu büyük bilgi dünyasında her şeye yetişmemiz tabi ki mümkün değil. Siz değerli ziyaretçilerimizin merak ettiği yada bilgi sahibi olmak istediği konuları inceleyerek sunmak bize büyük keyif verecektir. Sizin de BilgiVersin.com‘da yer almasını istediğiniz konular mevcut ise bunu aşağıda yer alan yorum formunu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz. Talepleriniz değerlendirildikten sonra sayfamızda paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
BilgiVersin.com
Sitenizi satmayı düşünürseniz sitenize talibim mail adresimden bana ulaşabilirsiniz.
Merhabalar sitenizde tanıtım yazısı yayınlamak isteriz. Bununla ilgili taleplerinizi mail adresime gönderebilirseniz sevinirim.
Şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar.
Newsletter bölümünüz mevcut mu ?
Newsletter bölümümüz mevcut değil. Bizi facebook ve twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz.
Merhabalar, tanıtım yazısı için ücret alabilir miyim?
Tanıtım yazısı almak istiyorum. Mail adresimden ulaşır mısın
Hello,I am steven from everbuying.net.We are a online store and we want to have cooperation with you about banner and sponsored post.We are from China.I hope you have interest in the cooperation.Best regards.
Hello, I want to give an order from everbuying, I have some questions will you help us.
Selamlar,
Elinizde bulunan sitelerdeki tanıtım yazısı ücretleri nedir?
Savaş A.
e-posta adresinize gerekli bilgiler gönderilmiştir.
İlginize teşekkür ederiz…
merhabalar,
sitenizden tanıtım yazısı almak istiyorum. Pasta tarifleri ve teknoloji konularındaki iki siteme tanıtım yazısı üceritini gönderebilirmisiniz acaba
Merhaba Ömer Bey;
e-posta adresinize gerekli bilgiler gönderilmiştir.
Basın bültenimizi yollamamız için bilgilerinizi gönderebilir misiniz lütfen?
Merhabalar,
90×90 sponsor reklam almak istiyoruz. Bize fiyat ve hesap bilgilerinizi gönderebilir misiniz lütfen?
Teşekkürler, iyi günler.
İlginize teşekkür ederiz. Talep etmiş olduğunuz bilgiler e-posta adresinize gönderilmiştir.
merhabalar siteniz bilgiversin.com da tanıtım yada link satışınız varmıdır
teşekkürler
Sitemize reklam vererek yada bir ürün/hizmetiniz hakkında tanıtım yazısı yayınlatarak destek olabilirsiniz. Konu ile ilgili tarafınıza e-posta gönderilmiştir.