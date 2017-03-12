BilgiVersin.com‘un değerli ziyaretçileri,

REKLAM VE TANITIM YAZISI

Öncelikle bize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sitemizin tekil ziyaretçi sayıları her geçen gün hızla artmaktadır. Bununla birlikte sitemize reklam vermek yada tanıtım yazısı yayınlatmak isteyen kişi/kuruluşlar bizimle iletişime geçerek fiyat bilgisi talep etmektedir. Reklam veya Tanıtım Yazısı yayınlaması ile ilgili sorularınız için aşağıda yer alan yorum formunu kullanabileceğiniz gibi Facebook ve Twitter‘dan da bize özel mesaj gönderebilirsiniz. En kısa zamanda tarafınıza dönüş yapılacaktır.

ZİYARETÇİ TALEPLERİ

Bilim Dünyası, Teknoloji, internet, Bilgi Güvenliği, vb. konular hakkında elde ettiğimiz verileri, güncel haberleri ve gelişmeleri sizler için derinlemesine inceleyip paylaşıyoruz. Ancak bu büyük bilgi dünyasında her şeye yetişmemiz tabi ki mümkün değil. Siz değerli ziyaretçilerimizin merak ettiği yada bilgi sahibi olmak istediği konuları inceleyerek sunmak bize büyük keyif verecektir. Sizin de BilgiVersin.com‘da yer almasını istediğiniz konular mevcut ise bunu aşağıda yer alan yorum formunu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz. Talepleriniz değerlendirildikten sonra sayfamızda paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

BilgiVersin.com