Şeker Ölçüm Cihazı, FreeStyle Libre

Şeker ölçüm cihazı FreeStyle Libre, diyabetliler için sürekli ihtiyaç duyulan glukoz ölçümünü oldukça basit bir hale getiriyor. Bilindiği gibi şeker hastaları gün içerisinde zaman zaman glukoz düzeylerini ölçmek isterler. Bu amaçla satılmakta olan ürünlerin ortak özelliği ise parmaktan alınan kan numunesi ile ölçüm yapmaktır. Ancak bu yöntem ile ölçüm yapmak her zaman mümkün olmamaktadır. İşte, okulda, seyahatte yada tatildeyken olur olmaz bir zamanda glukoz ölçümü yapmak bu tip cihazlarla oldukça zordur. Abbott tarafından geliştirilen FreeStyle Libre adlı şeker ölçüm cihazı, teknolojiyi kullanarak her an ölçüm yapabilmenizi sağlayacak. Diyabetli kişinin bizzat kendisi tarafından kola takılan bir sensör yardımıyla her an şeker ölçümü yapmak mümkün.

Şeker Ölçüm Cihazı FreeStyle Libre Nasıl Kullanılır?

Şeker ölçüm cihazı teknolojisinde gelinen son nokta olan FreeStyle Libre, kullanımı oldukça basit olan bir cihazdır. Sayfamızın üst bölümünde yer alan tanıtım videosunda bu cihazın nasıl kullanıldığına ilişkin detaylı bir tanıtım videosu da yer almaktadır. Bu cihazı kullanmak için öncelikle, cihazın kutusu içinden çıkan sensörü kolumuza yapıştırmamız gerekmektedir. Bu işlem için kutuda yer alan aparat kullanılmaktadır. Aparat yardımıyla kola yapıştırılan sensör 14 gün süreyle kolumuzda kalmaktadır. Oldukça dayanıklı olan sensör ile spor yapmak, yüzmek yada banyo yapmak mümkün. 14 gün sonra kolunuzdaki sensörü yenisiyle değiştirmeniz gerekmektedir. FreeStyle Libre adlı şeker ölçüm cihazı, kolda yer alan bu sensör yardımıyla her an şeker ölçümü yapabilmektedir.

Şeker Ölçüm Cihazı FreeStyle Libre’nin Fiyatı Nedir? Türkiye’de Satışı Var mı?

Şeker ölçüm cihazı olarak kullanılan FreeStyle Libre, yaklaşık olarak 170 Euro’dan Avrupa’da satışa sunulmuş durumdadır. Türkiye‘de henüz satışa sunulmamış olan şeker ölçüm cihazı, genellikle Avrupa’dan getirilmektedir. Cihazı satın aldığınızda kutunun içinden 2 adet sensor çıkmaktadır. Her biri en fazla 14 gün kullanılan bu sensörlerin yenisi ise yaklaşık 60 Euro’dan satılmaktadır. FreeStyle Libre‘nin Türkiye‘de satışa sunulup sunulmayacağı yönünde henüz bir açıklama bulunmamaktadır. Abbott Türkiye web sitesinde yer alan diyabet ürünleri bölümü incelendiğinde bu cihazın yer almadığı görülmektedir.