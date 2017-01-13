Seagate 1TB Taşınabilir HardDisk

Seagate 1TB Taşınabilir HardDisk, Bim marketlerinde 27 Ocak 2017 Cuma gününden itibaren satışa sunulacak. Eğer yüksek kapasiteli ve hızlı bir taşınabilir depolama birimi arıyorsanız bu ürün tam size göre. Üstelik Seagate kalitesinde. 2.5″ disk boyutunda olan bu ürün harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymaksızın çalışabiliyor. USB 3.0 standartını destekleyen bu cihazla yüksek hızlarda okuma/yazma yapabiliyorsunuz. Ürünün resmi sayfasında yer alan bilgilere bakacak olursak bu cihaza; 1000 saat dijital video, 250 tane 2 saatlik DVD film, 320.000 dijital fotoğraf yada 16.660 saat dijital müzik kaydı yapabilirsiniz. Web sayfamızda Seagate 1TB Taşınabilir HardDisk inceleme videosu paylaşılmıştır. Bu videoyu izleyerek ürünle ilgili derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Taşınabilir depolama biriminin teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili bilgileri ilerleyen satırlada bulabilirsiniz.

Seagate 1TB Taşınabilir HardDisk Özellikleri:

Seagate 1TB Taşınabilir HardDisk özellikleri hakkında detaylar aşağıda listelenmiştir.

Kapasite: 1 TB

1 TB Bağlantı: USB

USB Güç Kaynağı: Güç kaynağı ihtiyacı yok – tak çalıştır

Güç kaynağı ihtiyacı yok – tak çalıştır USB Standardı: 3.0

3.0 Disk Boyutu: 2.5″

2.5″ Ebatlar: Yükseklik=14,8 mm, Genişlik=80 mm

Yükseklik=14,8 mm, Genişlik=80 mm Ağırlık: 170 gram

170 gram Ürün Kodu: STEA1000400

STEA1000400 Dijital Video Kayıt Kapasitesi: Max. 1000 saat

Max. 1000 saat DVD film: Max. 250 adet 2 saatlik

Max. 250 adet 2 saatlik Dijital Fotoğraf: Max. 320.000 adet

Max. 320.000 adet Dijital Müzik: Max. 16.660 saat

Max. 16.660 saat Garanti: 2 Yıl

2 Yıl Kutu İçeriği: taşınabilir sabit disk, USB 3.0 kablo, hızlı başlangıç kılavuzu

Seagate 1TB Taşınabilir HardDisk Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Seagate 1TB Taşınabilir HardDisk Bim fiyatı hakkında yapılan açıklamaya bakacak olursak ürünün 189 TL’den satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. Kredi kartına taksit seçeneği de bulunmaktadır. Ürün piyasa satış fiyatını incelediğimizde 220 TL’den satılmakta olduğunu gördük. Buradan yola çıkarak Bim fiyatının oldukça cazip olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz 2 yıl süreyle garanti kapsamında satışa sunulmaktadır. Konu hakkındaki görüşlerinizi altta yer alan yorum formunu kullanarak bizlere gönderebilirsiniz. Ürünle ilgili puanlama yapabilir diğer ziyaretçiler için fikir verebilirsiniz.

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