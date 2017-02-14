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A101‘de 23 Şubat 2017 tarihinden itibaren SanDisk 16GB OTG USB 3.0 Bellek satışa sunulacak. Bu flash diski gerek akıllı telefonlarınızda gerekse tabletlerinizde kullanabilirsiniz. 130 Mb/sn hızına çıkabilen bu bellek sayesinde yüksek hızlarda veri depolama yapabileceksiniz. Sayfamızda OTG destekli bir ürünle ilgili inceleme videosu yayınlanmıştır. Bu videoyu izleyerek bu tip belleklerin nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Ürün çift taraflı olup, bir tarafı normal USB diğer tarafı ise MicroUSB olan bu cihazı bilgisayarlarda da kullanabilirsiniz.

A101’de Satılan OTG Sandisk USB Bellek Fiyatı Nedir?

SanDisk 16GB OTG USB 3.0 Bellek A101 fiyatı hakkında yapılan açıklamada ürünün 29.95 TL’den satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. Cihazla ilgili yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Yorumlarınız için altta yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra yayınlanacaktır.

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