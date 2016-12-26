Samsung Galaxy J1 SM-J120F incelemesi

Galaxy J1 SM-J120F, Samsung‘un popüler J serisi telefon ailesinin en küçük ferdi olarak karşıma çıkmaktadır. Cihaz, bu ürün kodu ile A101 markette 5 Ocak 2017 Perşembe gününden itibaren satışa sunuluyor. Oldukça hesaplı bir fiyata sahip olan bu telefonda Exynos 3 Quad 3475 chipseti kullanılıyor. 1.3 GHz hızında çalışan 4 Çekirdekli Cortex-A7 işlemciye sahip olan telefon, Super AMOLED 4.5 inç’lik ekran ile geliyor. 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafızaya sahip olan ürün, oldukça mütevazi bir performansı sergiliyor. Samsung Galaxy J1 SM-J120F‘nin 2 MP ön ve 5 MP arka kamerası bulunmaktadır. Cihazın ana kamerasında LED flaş ve oto focus özelliği bulunuyor. Cihazın harici hafızası microSD kart kullanılarak yükseltilebiliyor. Telefonda işletim sistemi olarak Android 5.1.1 Lollipop yüklü. 2.050 mAh’lik Li-Ion değiştirilebilir bataryaya sahip olan cihazın 4.5G hızı LTE Cat.4 150/50 Mbps standardında. Web sayfamızda yayınlanmış olan Samsung Galaxy J1 SM-J120F inceleme videosu bu cihazın diğer adı J1 2016 hakkındadır. Paylaşmış olduğumuz bu videoyu izleyerek telefonla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Cihazın satış fiyatı ve diğer özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Samsung Galaxy J1 SM-J120F Özellikleri:

Samsung Galaxy J1 SM-J120F özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex A7 CPU

4 Çekirdekli 1.3 GHz ARM Cortex A7 CPU Chipset: Exynos 3 Quad 3475

Exynos 3 Quad 3475 Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU

Mali-T720 MP2 GPU Ekran: 480 x 800 piksel, 4.5 inç, Super AMOLED

480 x 800 piksel, 4.5 inç, Super AMOLED Ebatlar: 132.6 x 69.3 x 8.9 mm

132.6 x 69.3 x 8.9 mm Ağırlık: 131 g

131 g İşletim Sistemi: Android 5.1.1 Lollipop

Android 5.1.1 Lollipop Ram: 1 GB

1 GB Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek

8 GB dahili bellek Arka Kamera: 5 MP, f/2.2, oto focus, LED Flaş

5 MP, f/2.2, oto focus, LED Flaş Ön Kamera: 2 MP, f/2.2

2 MP, f/2.2 Renkler: Siyah, Beyaz

Siyah, Beyaz Pil: Li-Ion 2.050 mAh batarya

Li-Ion 2.050 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128 GB’a kadar

microSD kart ile max. 128 GB’a kadar Bluetooth: Var – v4.1

Var – v4.1 NFC: Yok

Yok Parmak İzi Okuyucu: Yok

Yok Sensörler: İvmeölçer, yakınlık

İvmeölçer, yakınlık GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) SIM: Micro-SIM kart

Samsung Galaxy J1 SM-J120F Fiyatı Nedir?

Samsung Galaxy J1 SM-J120F fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada, cihazın A101 mağazalarında 549 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunalağını gördük. Bu telefonun uzunca süredir, elektronik marketlerin mağazalarında (teknosa, media markt, gold, bimeks, vatan, vb.), GSM operatörlerinde (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) ve online alışveriş sitelerinde de (n11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) satışa sunulmuş olduğunu da belirtelim.

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