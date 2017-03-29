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Samsung Galaxy S8+, sonunda karşımıza çıktı. %83’lük ekran / gövde oranı ve 6.2 inçlik ekranı ile ile göz dolduruyor.

S8+, Samsung‘un yapmış olduğu bir etkinlikle karşımıza çıkmış oldu. Dev ekranlı yeni amiral gemisi Exynos 9 Octa 8895 chipseti ile geliyor. 8 çekirdekli (4 x 2.3 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz ARM Cortex-A53) işlemciye sahip olan Samsung S8+, 8,1 mm inceliğinde ve 173 g ağırlığında. 6.2 inç’lik Super AMOLED ekranı bulunan cihaz %83’lük ekran/gövde oranı ile adeta çerçevesiz komple ekrandan oluşan bir telefon görüntüsü veriyor. 12 MP’lik ana kamera ve 8 MP’lik ön kameraya sahip olan cihaz Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile karşımızda olacak.

Samsung S8+‘de batarya olarak küçük kardeşinden farklı olarak 3.500 mAh’lik tümleşik bir batarya yer alıyor. Pil Qualcomm Quick Charge 4.0 destekli. Bu sayede telefonu kısa sürede şarj etmek mümkün olacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili belleği bulunan cihazın harici hafızasını microSD kart iel 256 GB’a kadar arttırmak mümkün. LTE Cat 16 modem sayesinde telefon 1024/150 Mbps 4.5G hızlarına çıkabilme şansına sahipsiniz.Sayfanın üst bölümünde yer alan ön inceleme videosunu izleyerek cihaz hakkında merak ettiğiniz detayları yakalayabilirsiniz.

Samsung Galaxy S8+ Özellikleri:

İşlemci: 8 çekirdekli (4 x 2.3 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz ARM Cortex-A53) CPU

8 çekirdekli (4 x 2.3 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz ARM Cortex-A53) CPU Chipset: Samsung Exynos 9 Octa 8895

Samsung Exynos 9 Octa 8895 Ekran: 1440 x 2960 piksel, 6.2 inç, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5

1440 x 2960 piksel, 6.2 inç, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 Grafik İşlemci: Mali-G71 MP20 GPU

Mali-G71 MP20 GPU Ebatlar: 159.5 x 73.4 x 8.1 mm

159.5 x 73.4 x 8.1 mm Ağırlık: 173 g

173 g İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Ön Kamera: 8 MP, f/1.7, oto fokus, çift video arama, Oto HDR

8 MP, f/1.7, oto fokus, çift video arama, Oto HDR Arka Kamera: 12 MP, f/1.7, 26 mm, phase detection oto fokus, OIS, LED flaş

12 MP, f/1.7, 26 mm, phase detection oto fokus, OIS, LED flaş Ram: 4 GB LPDDR4

4 GB LPDDR4 Dahili Hafıza: 64 GB dahili bellek

64 GB dahili bellek Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB

microSD kart ile max. 256 GB Pil: Li-Ion 3.500 mAh tümleşik batarya, Qualcomm Quick Charge 4.0

Li-Ion 3.500 mAh tümleşik batarya, Qualcomm Quick Charge 4.0 Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Sensörler: Iris tarayıcı, ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre, kalp atış hızı, SpO2

Iris tarayıcı, ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre, kalp atış hızı, SpO2 Bluetooth: Var – v5.0

Var – v5.0 SIM: Nano-SIM kart

Nano-SIM kart Parmak izi okuyucu: Var – arka tarafta

Var – arka tarafta Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat 16 1024/150 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat 16 1024/150 Mbps) Renkler: Altın, Gri, Gümüş, Mavi, Siyah

Altın, Gri, Gümüş, Mavi, Siyah Dayanıklılık: IP68 sertifikalı – 1,5 metre ve 30 dakika toz / su geçirmez

Samsung Galaxy S8+ Fiyatı:

Samsung‘un 6.2 inçlik dev akıllı telefonu Galaxy S8+‘ın fiyatı hakkında yapılan açıklamaya bakacak olursak cihazın yurt dışında yaklaşık 850 dolardan satışa sunulacağını anlıyoruz. Türkiye‘de Nisan ayı ortlarına doğru satışa sunulması beklenen cihazın fiyatının 5.000 TL civarında olacağı belirtiliyor. Ülkemizdeki GSM operatörlerinden Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone‘un kısa süre içerisinde tarifeye ek yeni kampanyalar ile satışa sunması bekleniyor. Cihazla ilgili değerlendirmelerinizi ve yorumlarınızı altta bulunan yorum formu ile bize iletiniz.

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