Samsung On7 Yorumları

Samsung On7 yorumları acaba nasıl? Bu telefonu satın almak istiyor ve yorumlarla ilgili araştırma yapıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için Samsung‘un yeni akıllı telefonu hakkındaki tüm yorumları şeffaf bir şekilde sunmayı düşünüyoruz. Bu yeni cihaz ile ilgili yazılı yorumlar tabii ki önemli ancak, kullanıcıların değerlendirmelerini detaylı olarak bilmek, hatta kulağınızla duymak daha da etkili olacak diye düşünüyoruz. Bu sebeple Samsung On7 hakkındaki ilk değerlendirme ve inceleme videosunu (üstelik Türkçe) sizlere sunuyoruz. Ayrıca aşağıda merak ettiğiniz birçok soruya yanıt bulabileceğiniz videolar yer alıyor. Akıllı telefon ile ilgili siz de değerlendirme yapabilirsiniz. Web sayfamızın altında bulunan Samsung On7 yorumları formunu kullanarak kullanıcı yorumlarına siz de katkıda bulunabilirsiniz.

On7 Yorumları Nasıl?

On7 yorumları gelmeye başladı. Hesaplı fiyatı ile dikkat çeken bu ürün 1000 TL altı telefon arayanlar için biçilmiş kaftan. Değiştirilebilir 3000 mAh’lik bir bataryası bulunan telefonu Türkiye’de 940 TL’ye satın almak mümkün. Ülkemizde oldukça sevilen A serisi ailesinden farklı olarak telefonun arka kapağı plastik malzemeden üretilmiş. Kapağı çıkartarak bataryaya ulaşıyorsunuz. 4 Çekirdekli 1.2 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip olan bu cihaz, fiyatının hakkını verecek gibi gözüküyor. 5.5 inç’lik TFT LCD ekranı olan yeni cep telefonu, 1.5 GB RAM ve 8 GB dahili bellek / hafızası ile ben öğrenciler için ideal bir telefonum mesajı veriyor. Sahip olduğu 5 Mega Piksel’lik ön kamerası ve 13 MP’lik arka kamerası ile fotoğraf severlere de göz kırpıyor. Bu telefonun işletim sistemi ise son sürüm olan Android 6.0.1 Marshmallow. Bu durum oldukça sevindirici.

Samsung On7 yorumları genel olarak değerlendirildiğinde olumlu. 8 GB’lık dahili depolama kapasitesi olan ürünün harici bellek kapasitesini microSD kart kullanarak max. 128 GB’a kadar yükseltebiliyorsunuz. LTE Cat.4 desteği ile 150/50 Mbps hızında 4.5G mobil internet bağlantısı yapma şansınız da var. Cihazın oyun performansı ve kamera kalitesi hakkında da detaylı videolar sayfamızda yer almaktadır.

On7 yorumları ile ilgili görüşlerinizi iletmek ve katkı sağlamak için altta yer alan yorum formunu siz de kullanınız. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. Bu telefonun teknik özelliklerini yakından incelemek, telefonun satış fiyatı hakkında bilgi almak ve inceleme videolarına göz atmak için bu linki tıklayınız. Cihaz ile ilgili kullanıcıların yorumlarını merak ediyorsanız yukarıda paylaştığımız videoları da izleyebilirsiniz.

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