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Samsung kavisli LED TV, A101 marketlerinde 26 Ocak 2016 Perşembe tarihinden itibaren uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Hadi gelin bir de TV‘nin özelliklerine yakından bakalım. Cihazda 55 inç’lik (139 cm) kavisli FHD ekran kullanılmış. 3D (3 Boyutlu) desteği olmayan bu televizyonun öne çıkan özelliği Curved tasarıma sahip oluşu. Ürünün diğer cihazlarla bağlantısını sağlayan USB (2 adet) ve HDMI (3 adet) giriş portları bulunuyor. Internete bağlamak istediğinizde kablolu yada Wi-Fi modem ihtiyacınızı görecektir. Televizyonda hem Wi-Fi (kablosuz) hemde kablolu (RJ-45 Ethernet) ağ desteği mevcut. TV’nin Smart TV özelliğini de bulunuyor. 2 yıl süreyle Samsung Türkiye garantisiyle satılmakta olan bu ürünü A101 marketten güvenle satın alabilirsiniz. Sayfamızda Samsung Kavisli LED TV inceleme videosu paylaşılmıştır. Bu videoyu izleyerek bu ürün yelpazesindeki cihazların özellikleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Cihazın özellikleri hakkında bilgi almak ve fiyatı/garanti hususlarına göz atmak için ilerleyen satırları inceleyebilisiniz.

Samsung Kavisli LED TV Özellikleri:

Samsung Kavisli LED TV özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Ürün Kodu: UE55K6500

UE55K6500 Ekran Boyutu: 55 inç – 139 cm

55 inç – 139 cm Çözünürlük: FHD (Full HD ), 1920 x 1080 pixsel

FHD (Full HD ), 1920 x 1080 pixsel HDMI: Var – 3 adet HDMI girişi

Var – 3 adet HDMI girişi USB: Var – 2 adet USB girişi

Var – 2 adet USB girişi Ekran Tipi: Ultra ince kavisli (Curved) LED

Ultra ince kavisli (Curved) LED 3D: Yok – 3 Boyutlu görüntüleri izleyemezsiniz

Yok – 3 Boyutlu görüntüleri izleyemezsiniz İşlemci: 4X Core

4X Core İşletim Sistemi: Tizen OS

Tizen OS Ethernet: Var – RJ45 – Kablolu Ağ Bağlantısı

Var – RJ45 – Kablolu Ağ Bağlantısı Wi-Fi: Var – Kablosuz Ağ Bağlantısı

Var – Kablosuz Ağ Bağlantısı Smart TV: Var

Var USB Film: Harici depolama cihazlarından film oynatabilirsiniz

Harici depolama cihazlarından film oynatabilirsiniz Akıllı Kumanda: Var

Var Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu receiver almanıza ihtiyacınız yok

Var – Ekstra uydu receiver almanıza ihtiyacınız yok Garanti: 2 yıl süreyle SAMSUNG Türkiye garantili

2 yıl süreyle SAMSUNG Türkiye garantili Ses Çıkışı: 20 Watt

20 Watt Ekran Aynalama: Var

Samsung Kavisli LED TV A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?

Samsung Kavisli LED TV A101 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada televizyonun A101 marketlerinde kampanya ile 2.899 TL’den satışa sunulacağını gördük. Samsung Türkiye garantisi 2 sene olup, televizyonu satın almanız durumunda tüm ülke çapında servis garantisine de sahip oluyorsunuz.

Samsung Kavisli LED TV, özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Mesajlarınızı göndermek için sayfanın altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır. Ayrıca ürünle ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimiz için fikir verebilirsiniz.

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