Samsung Kavisli LED TV A101’de Satışa Sunuluyor
Samsung Kavisli LED TV A101’de
Samsung kavisli LED TV, A101 marketlerinde 26 Ocak 2016 Perşembe tarihinden itibaren uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Hadi gelin bir de TV‘nin özelliklerine yakından bakalım. Cihazda 55 inç’lik (139 cm) kavisli FHD ekran kullanılmış. 3D (3 Boyutlu) desteği olmayan bu televizyonun öne çıkan özelliği Curved tasarıma sahip oluşu. Ürünün diğer cihazlarla bağlantısını sağlayan USB (2 adet) ve HDMI (3 adet) giriş portları bulunuyor. Internete bağlamak istediğinizde kablolu yada Wi-Fi modem ihtiyacınızı görecektir. Televizyonda hem Wi-Fi (kablosuz) hemde kablolu (RJ-45 Ethernet) ağ desteği mevcut. TV’nin Smart TV özelliğini de bulunuyor. 2 yıl süreyle Samsung Türkiye garantisiyle satılmakta olan bu ürünü A101 marketten güvenle satın alabilirsiniz. Sayfamızda Samsung Kavisli LED TV inceleme videosu paylaşılmıştır. Bu videoyu izleyerek bu ürün yelpazesindeki cihazların özellikleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Cihazın özellikleri hakkında bilgi almak ve fiyatı/garanti hususlarına göz atmak için ilerleyen satırları inceleyebilisiniz.
Samsung Kavisli LED TV Özellikleri:
Samsung Kavisli LED TV özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- Ürün Kodu: UE55K6500
- Ekran Boyutu: 55 inç – 139 cm
- Çözünürlük: FHD (Full HD ), 1920 x 1080 pixsel
- HDMI: Var – 3 adet HDMI girişi
- USB: Var – 2 adet USB girişi
- Ekran Tipi: Ultra ince kavisli (Curved) LED
- 3D: Yok – 3 Boyutlu görüntüleri izleyemezsiniz
- İşlemci: 4X Core
- İşletim Sistemi: Tizen OS
- Ethernet: Var – RJ45 – Kablolu Ağ Bağlantısı
- Wi-Fi: Var – Kablosuz Ağ Bağlantısı
- Smart TV: Var
- USB Film: Harici depolama cihazlarından film oynatabilirsiniz
- Akıllı Kumanda: Var
- Dahili Uydu Alıcı: Var – Ekstra uydu receiver almanıza ihtiyacınız yok
- Garanti: 2 yıl süreyle SAMSUNG Türkiye garantili
- Ses Çıkışı: 20 Watt
- Ekran Aynalama: Var
Samsung Kavisli LED TV A101 Fiyatı Nedir? Garantisi Var mı?
Samsung Kavisli LED TV A101 fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada televizyonun A101 marketlerinde kampanya ile 2.899 TL’den satışa sunulacağını gördük. Samsung Türkiye garantisi 2 sene olup, televizyonu satın almanız durumunda tüm ülke çapında servis garantisine de sahip oluyorsunuz.
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