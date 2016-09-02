Samsung Galaxy J7 Prime incelemesi, Özellikleri ve FiyatıFollow @BilgiVersin
Samsung Galaxy J7 Prime incelemesi
Samsung Galaxy J7 Prime, yurt dışında satışa sunuldu. Samsung‘un beğenilen J Serisi telefon ailesine yeni bir ürün daha katılıyor. 8 Çekirdekli 1.6 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan yeni akıllı telefonu, 5.5 inç’lik IPS LCD ekran ile geliyor. Telefonun ekranı Corning Gorilla Glass 4 korumalı. Telefonda Exynos’un 7870 chipseti kullanılıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, orta seviyede bir akıllı telefon performansı sunacak.
Samsung Galaxy J7 Prime‘ın ön kamerası 8 MP, arka kamerası ise 13 MP. Cihazın hem arka (ana) hemde ön kamerasında LED Flaş bulunuyor. Ürünün harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 256 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Telefonun işletim sistemi Android 6.0.1 Marshmallow. 3300 mAh’lik bir Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) hızlı mobil internet desteği, parmak izi okuyucu ve özelliği de bulunmaktadır. Sayfamızda yayınlanan Samsung J7 Prime inceleme videosu ile ürün hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Akıllı telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda bulunmaktadır.
Samsung J7 Prime Özellikleri Nasıl?
Samsung Galaxy J7 Prime özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- İşlemci: 8 Çekirdekli 1.6 GHz Cortex-A53 CPU
- Grafik İşlemci: Mali-T830MP2 GPU
- Chipset: Exynos 7870 Octa
- Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.5 inç, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 4
- İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow
- Ebatlar: 151.5 x 74.9 x 8.1 mm
- Ram: 3 GB
- Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB
- Ön Kamera: 8 MP, f/1.9, LED flaş
- Arka Kamera: 13 MP, f/1.9, 28mm, oto focus, LED flaş
- Renkler: Altın, Siyah
- Pil: Li-Ion 3300 mAh batarya
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
- Bluetooth: Var – 4.1
- USB: microUSB
- Parmak izi Okuyucu: Var
- NFC: Yok
- Sensörler: ivmeölçer, yakınlık, pusula
- GPS: A-GPS, GLONASS, BDS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)
- SIM: Micro-SIM kart (Çift Hatlı Telefon)
Samsung Galaxy J7 Prime Fiyatı Nedir?
Samsung Galaxy J7 Prime fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, telefonun yurt dışında $280’dan satılacak olduğunu gördük. Telefonun Türkiye‘ye gelmesi halinde, elektronik market mağazalarında, GSM operatörleri ve online alışveriş sitelerinde de satışa sunulabilir.
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Ben memnunum arkadaşların bahsettigi hiç bi sorunla karşılaşmadım tam tersine gerek hızı gerek kullanışı aksam sarjdan cektitimde %93 idi ertesi tün sabaha kadar kesintisiz dowland 1 gb oyun indirme güncelleme gibi şeyler yaparak kullandım anlıcagınız sabaha kadar elimden düşmedi ve saat 07:30 sarj %43 herhangi bir kasma herhangi bir ısınma problemi yok tek (sorunu) parmak izi okuyucu bazan okumuyor okusada hata veriyor büyük bi ihtimalle güncellemden sonra düzelecektir suanki guncellemsi 6.0.1 bi sonraki güncellemde düzelir telefon bu bu fiyata bu özellik samsung deli olmali bedava verdigine 1200 lik ramaka
Kardeşim bu telefonu alcam da arka kapağı cikiyormu
çıkmıyor ama bu iyi sayılır
bende kullanıyorum j7 prime ön selfi kamerasında flaşı kullanamadım