Samsung Galaxy J7 Prime incelemesi

Samsung Galaxy J7 Prime, yurt dışında satışa sunuldu. Samsung‘un beğenilen J Serisi telefon ailesine yeni bir ürün daha katılıyor. 8 Çekirdekli 1.6 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan yeni akıllı telefonu, 5.5 inç’lik IPS LCD ekran ile geliyor. Telefonun ekranı Corning Gorilla Glass 4 korumalı. Telefonda Exynos’un 7870 chipseti kullanılıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, orta seviyede bir akıllı telefon performansı sunacak.

Samsung Galaxy J7 Prime‘ın ön kamerası 8 MP, arka kamerası ise 13 MP. Cihazın hem arka (ana) hemde ön kamerasında LED Flaş bulunuyor. Ürünün harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 256 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Telefonun işletim sistemi Android 6.0.1 Marshmallow. 3300 mAh’lik bir Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) hızlı mobil internet desteği, parmak izi okuyucu ve özelliği de bulunmaktadır. Sayfamızda yayınlanan Samsung J7 Prime inceleme videosu ile ürün hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Akıllı telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Samsung J7 Prime Özellikleri Nasıl?

Samsung Galaxy J7 Prime özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 8 Çekirdekli 1.6 GHz Cortex-A53 CPU

8 Çekirdekli 1.6 GHz Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Mali-T830MP2 GPU

Mali-T830MP2 GPU Chipset: Exynos 7870 Octa

Exynos 7870 Octa Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.5 inç, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 4

1080 x 1920 piksel, 5.5 inç, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 4 İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Android 6.0.1 Marshmallow Ebatlar: 151.5 x 74.9 x 8.1 mm

151.5 x 74.9 x 8.1 mm Ram: 3 GB

3 GB Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek

32 GB dahili bellek Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB

microSD kart ile max. 256 GB Ön Kamera: 8 MP, f/1.9, LED flaş

8 MP, f/1.9, LED flaş Arka Kamera: 13 MP, f/1.9, 28mm, oto focus, LED flaş

13 MP, f/1.9, 28mm, oto focus, LED flaş Renkler: Altın, Siyah

Altın, Siyah Pil: Li-Ion 3300 mAh batarya

Li-Ion 3300 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth: Var – 4.1

Var – 4.1 USB: microUSB

microUSB Parmak izi Okuyucu: Var

Var NFC: Yok

Yok Sensörler: ivmeölçer, yakınlık, pusula

ivmeölçer, yakınlık, pusula GPS: A-GPS, GLONASS, BDS

Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) SIM: Micro-SIM kart (Çift Hatlı Telefon)

Samsung Galaxy J7 Prime Fiyatı Nedir?

Samsung Galaxy J7 Prime fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, telefonun yurt dışında $280’dan satılacak olduğunu gördük. Telefonun Türkiye‘ye gelmesi halinde, elektronik market mağazalarında, GSM operatörleri ve online alışveriş sitelerinde de satışa sunulabilir.

Samsung Galaxy J7 Prime, özellikleri, satış fiyatı, incelemesi ile ilgili düşüncelerinizi ve merak ettiğiniz hususları bizlere iletebilirsiniz. Değerli ziyaretçilerimiz, mesajlarını altta bulunan yorum formunu kullanarak bizlere iletebilir. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacak. Sizin yorumlarınız ziyaretçilerimiz için önemli.

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