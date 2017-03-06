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Samsung Galaxy J320 incelemesi

Galaxy J320, Samsung‘un J serisi telefon ailesinin hesaplı üyelerinden birisi. Cihaza A101 mağazalarında 16 Mart 2017 Perşembe itibaren sahip olabileceksiniz. Hesaplı fiyatıyla dikkat çeken telefonda Spreadtrum SC9830A chipseti tercih edilmiş. 4 Çekirdekli 1.5 GHz ARM Cortex-A7 işlemci ile donatılmış olan cihaz, 5.0 inç’lik Super AMOLED ekrana sahip. 1.5 GB RAM ve 8 GB dahili hafızaya sahip olan üründen, giriş seviyesinde bir akıllı telefon performansı beklemeniz gerekecek.

Samsung Galaxy J320‘de ön kamera olarak 5 MP’lik, ana kamera olarak ise 8 MP’lik kamera kullanılmış. Cihazın yalnızca ana kamerasında LED flaş bulunuyor. Bu cihazın harici hafıza kapasitesi microSD kart ile yükseltebilirsiniz. Telefonda işletim sistemi olarak Android 5.1.1 Lollipop bulunuyor. Cihazın inceliği 7.9 mm. 2.600 mAh’lik Li-Ion bataryası bulunan cihazın 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps) mobil internet desteği de bulunuyor. Yukarıda yer alan Samsung Galaxy J320 inceleme videosu cihazın piyasada bilinen diğer kodu J3 2016 hakkındadır. Telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Samsung Galaxy J320 Özellikleri:

J320 (J3 2016) özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ekran: 720×1280 (HD) piksel, 5.0 inç, Super AMOLED panel

720×1280 (HD) piksel, 5.0 inç, Super AMOLED panel Chipset: Spreadtrum SC9830A

Spreadtrum SC9830A İşlemci: 4 Çekirdekli 1.5 GHz ARM Cortex-A7 CPU

4 Çekirdekli 1.5 GHz ARM Cortex-A7 CPU Grafik İşlemci: Mali-400 MP2 GPU

Mali-400 MP2 GPU İşletim Sistemi: Android 5.1.1 Lollipop

Android 5.1.1 Lollipop Ebatlar: 142.3 x 71 x 7.9 mm

142.3 x 71 x 7.9 mm Ağırlık: 138 g

138 g Ram: 1.5 GB LPDDR3

1.5 GB LPDDR3 Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek

8 GB dahili bellek Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 8 MP, f/2.2, oto fokus, LED Flaş

8 MP, f/2.2, oto fokus, LED Flaş Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 64 GB’a kadar

microSD kart ile max. 64 GB’a kadar Renkler: Altın, Beyaz, Siyah

Altın, Beyaz, Siyah Pil: Li-Ion 2600 mAh batarya

Li-Ion 2600 mAh batarya Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 NFC: Yok

Yok USB: MicroUSB

MicroUSB Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps) SIM: Micro-SIM kart

Micro-SIM kart Sensörler: İvmeölçer, yakınlık

İvmeölçer, yakınlık GPS: A-GPS, BDS, GLONASS

J320 Fiyatı Nedir?

Samsung Galaxy J320 fiyatı hakkında yapılan açıklamaya bakacak olursak, ürün A101 mağazalarında 749 TL’lik fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Bu telefona, elektronik marketlerin mağazalarında (gold, teknosa, media markt, bimeks, vatan, vb.), GSM operatörlerinde (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) ve online alışveriş platformlarında (hepsiburada, n11.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) bu fiyata yakın fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz.

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