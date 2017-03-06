Samsung Galaxy J320 incelemesi, Özellikleri, A101 Fiyatı
Samsung Galaxy J320 incelemesi
Galaxy J320, Samsung‘un J serisi telefon ailesinin hesaplı üyelerinden birisi. Cihaza A101 mağazalarında 16 Mart 2017 Perşembe itibaren sahip olabileceksiniz. Hesaplı fiyatıyla dikkat çeken telefonda Spreadtrum SC9830A chipseti tercih edilmiş. 4 Çekirdekli 1.5 GHz ARM Cortex-A7 işlemci ile donatılmış olan cihaz, 5.0 inç’lik Super AMOLED ekrana sahip. 1.5 GB RAM ve 8 GB dahili hafızaya sahip olan üründen, giriş seviyesinde bir akıllı telefon performansı beklemeniz gerekecek.
Samsung Galaxy J320‘de ön kamera olarak 5 MP’lik, ana kamera olarak ise 8 MP’lik kamera kullanılmış. Cihazın yalnızca ana kamerasında LED flaş bulunuyor. Bu cihazın harici hafıza kapasitesi microSD kart ile yükseltebilirsiniz. Telefonda işletim sistemi olarak Android 5.1.1 Lollipop bulunuyor. Cihazın inceliği 7.9 mm. 2.600 mAh’lik Li-Ion bataryası bulunan cihazın 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps) mobil internet desteği de bulunuyor. Yukarıda yer alan Samsung Galaxy J320 inceleme videosu cihazın piyasada bilinen diğer kodu J3 2016 hakkındadır. Telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir.
Samsung Galaxy J320 Özellikleri:
J320 (J3 2016) özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
- Ekran: 720×1280 (HD) piksel, 5.0 inç, Super AMOLED panel
- Chipset: Spreadtrum SC9830A
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.5 GHz ARM Cortex-A7 CPU
- Grafik İşlemci: Mali-400 MP2 GPU
- İşletim Sistemi: Android 5.1.1 Lollipop
- Ebatlar: 142.3 x 71 x 7.9 mm
- Ağırlık: 138 g
- Ram: 1.5 GB LPDDR3
- Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 8 MP, f/2.2, oto fokus, LED Flaş
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 64 GB’a kadar
- Renkler: Altın, Beyaz, Siyah
- Pil: Li-Ion 2600 mAh batarya
- Bluetooth: Var – v4.0
- NFC: Yok
- USB: MicroUSB
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps)
- SIM: Micro-SIM kart
- Sensörler: İvmeölçer, yakınlık
- GPS: A-GPS, BDS, GLONASS
J320 Fiyatı Nedir?
Samsung Galaxy J320 fiyatı hakkında yapılan açıklamaya bakacak olursak, ürün A101 mağazalarında 749 TL’lik fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Bu telefona, elektronik marketlerin mağazalarında (gold, teknosa, media markt, bimeks, vatan, vb.), GSM operatörlerinde (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) ve online alışveriş platformlarında (hepsiburada, n11.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) bu fiyata yakın fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz.