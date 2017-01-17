J2 Prime, Türkiye‘de ilk olarak online alışveriş sitelerinde satışa sunuldu. Samsung‘un sevilen J serisi üyelerinden biri olan bu telefonda MediaTek’in MT6737T chipseti tercih edilmiş. İşlemci olarak 4 çekirdekli 1.4 GHz ARM Cortex-A53 kullanılan cihazda, 5.0 inç’lik PLS TFT ekran bulunuyor. 1.5 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza kapasitesine sahip olan akıllı telefonun harici belleğini microSD kart kullanarak 256 GB’a kadar yükseltmek mümkün. Hızlı mobil internet seçeneği sunan cihazda, LTE Cat.4 standartında 4.5G desteği bulunuyor. Telefonda 5 MP’lik bir led flaşlı bir ön kamera ve 8 MP çözünürlüğünde bir arka kamera mevcut. Sayfamızda J2 Prime inceleme videosu yayınlamamış olup, bu inceleme videosunu izleyerek ürünle ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Bu cihazın detaylı teknik özellikleri ve fiyatına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.

Samsung Galaxy J2 Prime Özellikleri:

Samsung Galaxy J2 Prime özellikleri (SM-G532) aşağıda yer almaktadır.

Chipset: MediaTek MT6737T

MediaTek MT6737T İşlemci: 4 çekirdekli 1.4 GHz ARM Cortex-A53 CPU

4 çekirdekli 1.4 GHz ARM Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU

Mali-T720 MP2 GPU Ekran: 540 x 960 piksel, 5.0 inç, PLS TFT

540 x 960 piksel, 5.0 inç, PLS TFT İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek

8 GB dahili bellek Ram: 1.5 GB

1.5 GB Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB

microSD kart ile max. 256 GB Ön Kamera: 5 MP, f/2.2, LED flaş

5 MP, f/2.2, LED flaş Arka Kamera: 8 MP, f/2.2, otomatik odaklama ve LED flaş

8 MP, f/2.2, otomatik odaklama ve LED flaş Pil: Li-on 2600mAh batarya

Li-on 2600mAh batarya Ebatlar: 144.8 x 72.1 x 8.9 mm

144.8 x 72.1 x 8.9 mm Ağırlık: 160 g

160 g Renkler: Siyah, Altın, Gümüş, Pembe

Siyah, Altın, Gümüş, Pembe Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 Parmak izi okuyucu: Yok

Yok Sensörler: Hızlanma ölçer, yakınlık

Hızlanma ölçer, yakınlık SIM: Micro-SIM kart (Çift hatlı telefon)

Micro-SIM kart (Çift hatlı telefon) Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps) Ürün Kodu: SM-G532

Samsung Galaxy J2 Prime Fiyatı Nedir?

Samsung Galaxy J2 Prime fiyatı hakkında yaptığımız piyasa araştırmasına göre ürün online alışveriş sitelerinde yaklaşık 750TL’den satışa sunuluyor. Ürün kısa süre içinde diğer online alışveriş sitelerinde, elektronik marketlerde ve GSM operatörleri tarafından da satışa sunulabilir.

Samsung Galaxy J2 Prime, teknik özellikleri, incelemesi ve satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Puanlama yaparak da cihaz hakkında değerlendirme yapabilirsiniz. Değerli yorumlarınız için sayfanın altında bulunan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır. İleteceğiniz yorumlarınız diğer ziyaretçilerimiz için oldukça önem arz etmektedir.

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