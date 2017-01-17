Samsung Galaxy J2 Prime inceleme, Özellikleri ve Fiyatı
Samsung Galaxy J2 Prime
J2 Prime, Türkiye‘de ilk olarak online alışveriş sitelerinde satışa sunuldu. Samsung‘un sevilen J serisi üyelerinden biri olan bu telefonda MediaTek’in MT6737T chipseti tercih edilmiş. İşlemci olarak 4 çekirdekli 1.4 GHz ARM Cortex-A53 kullanılan cihazda, 5.0 inç’lik PLS TFT ekran bulunuyor. 1.5 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza kapasitesine sahip olan akıllı telefonun harici belleğini microSD kart kullanarak 256 GB’a kadar yükseltmek mümkün. Hızlı mobil internet seçeneği sunan cihazda, LTE Cat.4 standartında 4.5G desteği bulunuyor. Telefonda 5 MP’lik bir led flaşlı bir ön kamera ve 8 MP çözünürlüğünde bir arka kamera mevcut. Sayfamızda J2 Prime inceleme videosu yayınlamamış olup, bu inceleme videosunu izleyerek ürünle ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Bu cihazın detaylı teknik özellikleri ve fiyatına göz atmak için ilerleyen satırlara bakabilirsiniz.
Samsung Galaxy J2 Prime Özellikleri:
Samsung Galaxy J2 Prime özellikleri (SM-G532) aşağıda yer almaktadır.
- Chipset: MediaTek MT6737T
- İşlemci: 4 çekirdekli 1.4 GHz ARM Cortex-A53 CPU
- Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU
- Ekran: 540 x 960 piksel, 5.0 inç, PLS TFT
- İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow
- Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek
- Ram: 1.5 GB
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB
- Ön Kamera: 5 MP, f/2.2, LED flaş
- Arka Kamera: 8 MP, f/2.2, otomatik odaklama ve LED flaş
- Pil: Li-on 2600mAh batarya
- Ebatlar: 144.8 x 72.1 x 8.9 mm
- Ağırlık: 160 g
- Renkler: Siyah, Altın, Gümüş, Pembe
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
- Bluetooth: Var – v4.2
- Parmak izi okuyucu: Yok
- Sensörler: Hızlanma ölçer, yakınlık
- SIM: Micro-SIM kart (Çift hatlı telefon)
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.4 150/50 Mbps)
- Ürün Kodu: SM-G532
Samsung Galaxy J2 Prime Fiyatı Nedir?
Samsung Galaxy J2 Prime fiyatı hakkında yaptığımız piyasa araştırmasına göre ürün online alışveriş sitelerinde yaklaşık 750TL’den satışa sunuluyor. Ürün kısa süre içinde diğer online alışveriş sitelerinde, elektronik marketlerde ve GSM operatörleri tarafından da satışa sunulabilir.
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