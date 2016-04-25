Samsung Galaxy J120 incelemesi, Özellikleri, A101 Fiyatı
Samsung Galaxy J120 incelemesi
Galaxy J120, Samsung‘un sevilen J serisi telefon ailesinin en küçük üyesidir. Telefon, bu ürün kodu ile A101 mağazalarında 10 Kasım 2016 Perşembe tarihinden itibaren satışa sunulacak. Bu mütevazi telefonda Exynos 3475 Quad chipseti kullanılmış. 4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A7 işlemciye sahip olan akıllı telefon, 4.5 inç’lik Super AMOLED ekran ile geliyor. 1 GB RAM ve 8 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, giriş seviyesinde bir akıllı telefon performansı sunuyor. Samsung Galaxy J120‘nin ön kamerası 2 MP, arka kamerası ise 5 MP. Ürünün arka kamerasında LED flaş ve oto focus var. Telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltiliyor. Akıllı telefonun işletim sistemi Android 5.1.1 Lollipop, inceliği ise8.9 mm. 2.050 mAh’lik Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G hızlı (LTE Cat4 150/50 Mbps) mobil internet desteği de bulunmaktadır. Sayfamızda yayınlanan Samsung Galaxy J120 inceleme videosu ürünün piyasada bilinen diğer adı J1 2016 hakkında olup, bu videoyu izleyerek telefonla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Samsung Galaxy J120 Özellikleri:
Samsung Galaxy J120 (J1 2016) özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A7 CPU
- Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU
- Chipset: Exynos 3475 Quad
- Ekran: 480 x 800 piksel, 4.5 inç, Super AMOLED panel
- İşletim Sistemi: Android 5.1.1 Lollipop
- Ebatlar: 132.6 x 69.3 x 8.9 mm
- Ağırlık: 131 g
- Ram: 1 GB
- Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek
- Ön Kamera: 2 MP, f/2.2
- Arka Kamera: 5 MP, f/2.2, oto fokus, LED Flaş
- Renkler: Siyah, Beyaz, Altın
- Pil: Li-Ion 2.050 mAh batarya
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128 GB’a kadar
- Bluetooth: Var – v4.1
- NFC: Yok
- USB: MicroUSB
- Sensörler: İvmeölçer, yakınlık
- GPS: A-GPS, GLONASS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps)
- SIM: Micro-SIM kart
Samsung Galaxy J120 Fiyatı
Samsung Galaxy J120 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, ürünün A101 mağazalarında 549 TL’lik fiyatıyla satışa sunulmuş olduğunu gördük. Telefonun, elektronik marketlerin mağazalarında (teknosa, media markt, gold, bimeks, vatan, vb.), GSM operatörlerinde (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) ve online alışveriş sitelerinde (n11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) benzer bir fiyatla satışa sunulduğunu gördük.
Samsung Galaxy J120, özellikleri, incelemesi, satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi ve merak ettiğiniz konuları bizimle paylaşabilirsiniz. Ziyaretçilerimiz, mesajlarını altta bulunan yorum formunu kullanarak bizlere ulaştırabilir. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.
FİYAT DÜŞÜRSE BİR TANE ALMAK İSTİYORUM
kalitelimi menmun kalıyormusunuz
Babam almak istiyor otg destekliyordu acaba yardımcı olurmusunuz
Görüntülü görüşme yapılabiliyor mu? Anneme almak istiyorum, torunları ile görüntülü konuşabilsin diye. Uygun mudur sizce?