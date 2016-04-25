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Samsung Galaxy J120 incelemesi

Galaxy J120, Samsung‘un sevilen J serisi telefon ailesinin en küçük üyesidir. Telefon, bu ürün kodu ile A101 mağazalarında 10 Kasım 2016 Perşembe tarihinden itibaren satışa sunulacak. Bu mütevazi telefonda Exynos 3475 Quad chipseti kullanılmış. 4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A7 işlemciye sahip olan akıllı telefon, 4.5 inç’lik Super AMOLED ekran ile geliyor. 1 GB RAM ve 8 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihaz, giriş seviyesinde bir akıllı telefon performansı sunuyor. Samsung Galaxy J120‘nin ön kamerası 2 MP, arka kamerası ise 5 MP. Ürünün arka kamerasında LED flaş ve oto focus var. Telefonun harici bellek kapasitesi microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltiliyor. Akıllı telefonun işletim sistemi Android 5.1.1 Lollipop, inceliği ise8.9 mm. 2.050 mAh’lik Li-Ion bataryaya sahip olan telefonun 4.5G hızlı (LTE Cat4 150/50 Mbps) mobil internet desteği de bulunmaktadır. Sayfamızda yayınlanan Samsung Galaxy J120 inceleme videosu ürünün piyasada bilinen diğer adı J1 2016 hakkında olup, bu videoyu izleyerek telefonla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Samsung Galaxy J120 Özellikleri:

Samsung Galaxy J120 (J1 2016) özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

İşlemci: 4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A7 CPU

4 Çekirdekli 1.3 GHz Cortex-A7 CPU Grafik İşlemci: Mali-T720 MP2 GPU

Mali-T720 MP2 GPU Chipset: Exynos 3475 Quad

Exynos 3475 Quad Ekran: 480 x 800 piksel, 4.5 inç, Super AMOLED panel

480 x 800 piksel, 4.5 inç, Super AMOLED panel İşletim Sistemi: Android 5.1.1 Lollipop

Android 5.1.1 Lollipop Ebatlar: 132.6 x 69.3 x 8.9 mm

132.6 x 69.3 x 8.9 mm Ağırlık: 131 g

131 g Ram: 1 GB

1 GB Dahili Hafıza: 8 GB dahili bellek

8 GB dahili bellek Ön Kamera: 2 MP, f/2.2

2 MP, f/2.2 Arka Kamera: 5 MP, f/2.2, oto fokus, LED Flaş

5 MP, f/2.2, oto fokus, LED Flaş Renkler: Siyah, Beyaz, Altın

Siyah, Beyaz, Altın Pil: Li-Ion 2.050 mAh batarya

Li-Ion 2.050 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 128 GB’a kadar

microSD kart ile max. 128 GB’a kadar Bluetooth: Var – v4.1

Var – v4.1 NFC: Yok

Yok USB: MicroUSB

MicroUSB Sensörler: İvmeölçer, yakınlık

İvmeölçer, yakınlık GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat4 150/50 Mbps) SIM: Micro-SIM kart

Samsung Galaxy J120 Fiyatı

Samsung Galaxy J120 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede, ürünün A101 mağazalarında 549 TL’lik fiyatıyla satışa sunulmuş olduğunu gördük. Telefonun, elektronik marketlerin mağazalarında (teknosa, media markt, gold, bimeks, vatan, vb.), GSM operatörlerinde (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) ve online alışveriş sitelerinde (n11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com, gittigidiyor.com, vb.) benzer bir fiyatla satışa sunulduğunu gördük.

Samsung Galaxy J120, özellikleri, incelemesi, satış fiyatı ile ilgili fikirlerinizi ve merak ettiğiniz konuları bizimle paylaşabilirsiniz. Ziyaretçilerimiz, mesajlarını altta bulunan yorum formunu kullanarak bizlere ulaştırabilir. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.

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