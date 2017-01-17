Grand Prime+ nihayet Türkiye’de satışa sunuldu. Hesaplı fiyatı ve mütevazi donanımı ile dikkat çeken bu telefon eski Grand Prime‘ın yenilenmiş hali. Samsung‘un düşük bütçeli kullanıcıları hedefleyen bu telefonunda Mediatek‘in MT6737T chipseti bulunuyor. 5.0″ büyüklüğünde bir ekrana (PLS TFT) sahip olan cihazın işlemcisi de 4 çekirdekli 1.4 GHz Cortex-A53. Led flaşlı 5 MP ön kamerası ile selfie severler bu cihazı oldukça sevecek. 1.5 GB RAM ve 8 GB dahili hafızası ile Grand Prime Plus donanımı ve hesaplı fiyatıyla giriş seviyesinde bir akıllı telefon sahibi olmak isteyen kullanıcılar için iyi bir tercih olacak. Hızlı internet bağlantısı için telefonda 4.5G desteği de bulunmaktadır. Cat 4 desteği sayesinde bu cihazla 150/50 Mbps hızlarına kadar çıkmak mümkün. Web sayfamızda ürünün inceleme videosu yayınlanmış olup, bu video ile cihaz hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz.

Samsung Galaxy Grand Prime Plus Özellikleri:

Samsung Galaxy Grand Prime+ teknik özellikleri özellikleri aşağıda yer almaktadır:

Çipset: Mediatek MT6737T

Mediatek MT6737T İşlemci: Dört çekirdekli 1.4 GHz Cortex-A53

Dört çekirdekli 1.4 GHz Cortex-A53 Grafik İşlemci: Mali-T720MP2

Mali-T720MP2 Ekran: 540 x 960 piksel, 5.0 inç – PLS TFT Ekran

540 x 960 piksel, 5.0 inç – PLS TFT Ekran İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow Ebatlar: 144.8 x 72.1 x 8.9 mm

144.8 x 72.1 x 8.9 mm Ağırlık: 160 gr

160 gr Ram: 1.5 GB

1.5 GB Dahili Hafıza: 8 GB Dahili Bellek

8 GB Dahili Bellek Ön Kamera: 5 MP, f/2.2, LED flash

5 MP, f/2.2, LED flash Arka Kamera: 8 MP, f/2.2, oto focus, LED flaş

8 MP, f/2.2, oto focus, LED flaş Pil: Li-Ion 2600 mAh batarya

Li-Ion 2600 mAh batarya Renkler: Siyah, Altın, Gümüş

Siyah, Altın, Gümüş Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Sensörler: Hızlanmaölçer, yakınlık

Hızlanmaölçer, yakınlık Hafıza Kartı: Var – MicroSD ile max. 256 GB’a kadar

Var – MicroSD ile max. 256 GB’a kadar SIM: Micro-SIM Kart (Tek Hatlı)

Micro-SIM Kart (Tek Hatlı) FM Radyo: Var

Var GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G ve 4G (LTE.Cat 4 150/50 Mbps)

3G ve 4G (LTE.Cat 4 150/50 Mbps) Bluetooth: Var – v4.2

Samsung Galaxy Grand Prime+ Fiyatı:

Samsung Grand Prime Plus fiyatı hakkkında sizler için bir araştırma yaptık. Yaptığımız bu araştırmaya göre telefon ülkemizde yaklaşık olarak 700 – 720 TL fiyat bandında satışa sunuluyor. Başta online alışveriş siteleri olmak üzere telefona birçok satış noktasından satın almak mümkün. Ayrıca Turkcell kampanyası ile telefona sahip olmak mümkün. Detaylar için bu linki tıklayınız.

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