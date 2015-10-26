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Samsung Galaxy View İnceleme

Samsung Galaxy View, ön siparişle bazı ülkelerde satışa sunuldu. Samsung‘un bir süre önce 18.4 inç’lik dev ekranlı bir tablet üzerinde çalıştığı haberleri geliyordu. Haberler gerçeğe dönüştü ve teknoloji devinin büyük ekranlı tableti ortaya çıktı. Masa üstü kullanımı için daha uygun olduğu düşünülen yeni tabletin ses ve dokunma ile kontrol edilebildiği vurgulanıyor. 8 Çekirdekli 1.6 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip olan tablet, 5.700 mAh’lik bir Li-Ion batarya ile geliyor. 18.4 inç’lik FULL HD TFT ekranı olan yeni tablet, 2 GB RAM ve 32 GB dahili bellek / hafızası ile karşımıza çıkıyor. Ön kamerası 2.1 Mega Piksel olan tabletin arka kamerası (ana kamera) bulunmuyor. Dev tabletin işletim sistemi ise Android 5.1 Lollipop. Sayfamızda yayınlanan Samsung Galaxy View inceleme videosunu izleyerek dev tabletle ilgili derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Tabletin satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Samsung Galaxy View Teknik Özellikleri:

Samsung Galaxy View özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 1920 x 1080 piksel, 18.4 inç FULL HD TFT ekran

1920 x 1080 piksel, 18.4 inç FULL HD TFT ekran İşlemci: 8 Çekirdekli 1.6 GHz Cortex-A53 CPU

8 Çekirdekli 1.6 GHz Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Mali-T720MP2 GPU

Mali-T720MP2 GPU Chipset: Exynos 7580

Exynos 7580 İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop işletim sistemi

Android 5.1 Lollipop işletim sistemi Ram: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 32 GB dahili bellek

32 GB dahili bellek Ön Kamera: 2.1 MP (FHD 30fps kayıt), LED flaş yok

2.1 MP (FHD 30fps kayıt), LED flaş yok Arka Kamera: Yok

Yok Ebatlar: 451.8 x 275.8 x 11.9 mm

451.8 x 275.8 x 11.9 mm Ağırlık: 2.65 kg

2.65 kg Pil: Li-Ion 5.700 mAh tümleşik batarya

Li-Ion 5.700 mAh tümleşik batarya Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart max. 128 GB

microSD kart max. 128 GB Bluetooth: Var – v4.1

Var – v4.1 Sensörler: Light, Accelerometer

Light, Accelerometer GPS: A-GPS, GLONASS

A-GPS, GLONASS Veri Bağlantısı: 3G / 4G (LTE)

3G / 4G (LTE) SIM: Nano-SIM Kart

Samsung Galaxy View Satış Fiyatı:

Samsung Galaxy View fiyatı ile ilgili yapılan incelemede dev tabletin yurt dışında yaklaşık $599’dan ön siparişle satışa sunulduğu görülmektedir. Samsung Galaxy View‘nin Türkiye’ye gelmesi durumunda elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, mediamarkt, vb), online satış sitelerinde (kliksa, n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) ve GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından satışa sunulması beklenmektedir. Samsung dev tabletini, bu linkte yer alan özel bir kampanya ile satışa sundu.

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