Samsung Galaxy S8 Ne Zaman Çıkacak?
Galaxy S8, Samsung’un 29 Mart 2017’de gerçekleştireceği etkinlikte tanıtılacak. Ne Zaman Satışa Sunulacak?
Galaxy S8, Samsung‘un yeni amiral gemisi olarak 29 Mart 2017’de sahne alacak. Gelen haberlere göre yeni akıllı telefon Nisan ayının ortalarına doğru da satışa sunulmuş olacak. Ürünün fiyatı ile ilgili haberler de gelmeye başladı. S8‘in 699 euro, Plus modelinin ise 799 euro olması bekleniyor. Ne zaman tanıtılacağı ve satışa sunulacağı merak konusu olan telefonun özelikleri de merakla bekleniyor.
Samsung Galaxy S8 Özellikleri Hemen Hemen Belli Odu
Samsung Galaxy S8 özellikleri ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Her ne kadar resmileşmemiş olsa da amiral gemisinin birçok özelliğini biliyoruz artık. İşte öne çıkan detaylar:
- Dayanıklılık: IP68 sertifikalı – 1,5 metre ve 30 dakika toz / su geçirmez
- Chipset: Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
- İşlemci: 8 Çekirdekli (4 x 2.45 GHz Kryo + 4 x 1.9 GHz Kryo)CPU
- Grafik İşlemci: Adreno 540 GPU
- Ekran: 1440 x 2960 piksel, 5.8 inç, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5
- Ön Kamera: 8 MP, f/1.7, çift video arama, oto HDR
- Arka Kamera: 12 MP, f / 1.7, 26mm, faz tespit oto fokus, OIS, LED flaş
- Ebatlar: 140.1 x 72.2 x 7.3 mm
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Ram: 4 GB
- Dahili Hafıza: 64/128 GB dahili bellek
- Renkler: Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş, Pembe Altın
- Pil: 3.000 mAh batarya
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB
- Bluetooth: Var – v4.2
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Sensörler: Iris tarayıcı, ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre, kalp atış hızı, SpO2
- SIM: Nano-SIM
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE )