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Galaxy S8, Samsung’un 29 Mart 2017’de gerçekleştireceği etkinlikte tanıtılacak. Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Galaxy S8, Samsung‘un yeni amiral gemisi olarak 29 Mart 2017’de sahne alacak. Gelen haberlere göre yeni akıllı telefon Nisan ayının ortalarına doğru da satışa sunulmuş olacak. Ürünün fiyatı ile ilgili haberler de gelmeye başladı. S8‘in 699 euro, Plus modelinin ise 799 euro olması bekleniyor. Ne zaman tanıtılacağı ve satışa sunulacağı merak konusu olan telefonun özelikleri de merakla bekleniyor.

Samsung Galaxy S8 Özellikleri Hemen Hemen Belli Odu

Samsung Galaxy S8 özellikleri ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Her ne kadar resmileşmemiş olsa da amiral gemisinin birçok özelliğini biliyoruz artık. İşte öne çıkan detaylar:

Dayanıklılık: IP68 sertifikalı – 1,5 metre ve 30 dakika toz / su geçirmez

IP68 sertifikalı – 1,5 metre ve 30 dakika toz / su geçirmez Chipset: Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835

Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 İşlemci: 8 Çekirdekli (4 x 2.45 GHz Kryo + 4 x 1.9 GHz Kryo)CPU

8 Çekirdekli (4 x 2.45 GHz Kryo + 4 x 1.9 GHz Kryo)CPU Grafik İşlemci: Adreno 540 GPU

Adreno 540 GPU Ekran: 1440 x 2960 piksel, 5.8 inç, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5

1440 x 2960 piksel, 5.8 inç, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 Ön Kamera: 8 MP, f/1.7, çift video arama, oto HDR

8 MP, f/1.7, çift video arama, oto HDR Arka Kamera: 12 MP, f / 1.7, 26mm, faz tespit oto fokus, OIS, LED flaş

12 MP, f / 1.7, 26mm, faz tespit oto fokus, OIS, LED flaş Ebatlar: 140.1 x 72.2 x 7.3 mm

140.1 x 72.2 x 7.3 mm İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Ram: 4 GB

4 GB Dahili Hafıza: 64/128 GB dahili bellek

64/128 GB dahili bellek Renkler: Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş, Pembe Altın

Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş, Pembe Altın Pil: 3.000 mAh batarya

3.000 mAh batarya Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB

microSD kart ile max. 256 GB Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 Parmak İzi Okuyucu: Var

Var Sensörler: Iris tarayıcı, ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre, kalp atış hızı, SpO2

Iris tarayıcı, ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre, kalp atış hızı, SpO2 SIM: Nano-SIM

Nano-SIM Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE )

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