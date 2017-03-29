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Samsung Galaxy S8, yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. Ekran / Gövde oranı %84 üzerinde olan yeni amiral gemisi kısa süre içerisinde Türkiye’de satışa sunulacak.

S8, Samsung tarafından 29 Mart’ta yapılan bir etkinlikle sahne aldı. Yeni amiral gemisi Exynos 9 Octa 8895 chipseti ile donatılmış. 8 çekirdekli (4 x 2.3 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz ARM Cortex-A53) işlemciye sahip olan Samsung S8, 8 mm inceliğinde ve 155 g ağırlığında. 5.8 inç’lik Super AMOLED ekranı bulunan cihaz %84’lük ekran/gövde oranı ile göz dolduruyor. 12 MP’lik ana kamera ve 8 MP’lik ön kameraya sahip olan cihaz Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile geliyor.

Samsung S8‘de batarya olarak 3.000 mAh’lik tümleşik bir batarya bulunuyor. Batarya Qualcomm Quick Charge 4.0 destekli. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızası bulunan ürünün harici belleğini microSD kart kullanarak 256 GB’a kadar arttırabilirsiniz. LTE Cat 16 modem sayesinde telefon 1024/150 Mbps 4.5G hızlarına çıkabiliyor.Sayfanın üst bölümünde yer alan ön inceleme videosu ile cihaz hakkında merak ettiğiniz diğer hususları bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy S8 Özellikleri:

Chipset: Samsung Exynos 9 Octa 8895

Samsung Exynos 9 Octa 8895 İşlemci: 8 çekirdekli (4 x 2.3 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz ARM Cortex-A53) CPU

8 çekirdekli (4 x 2.3 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz ARM Cortex-A53) CPU Ekran: 1440 x 2960 piksel, 5.8 inç, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5

1440 x 2960 piksel, 5.8 inç, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 Grafik İşlemci: Mali-G71 MP20 GPU

Mali-G71 MP20 GPU Ön Kamera: 8 MP, f/1.7, oto fokus, çift video arama, Oto HDR

8 MP, f/1.7, oto fokus, çift video arama, Oto HDR Arka Kamera: 12 MP, f/1.7, 26 mm, phase detection oto fokus, OIS, LED flaş

12 MP, f/1.7, 26 mm, phase detection oto fokus, OIS, LED flaş Ebatlar: 148.9 x 68.1 x 8 mm

148.9 x 68.1 x 8 mm Ağırlık: 155 g

155 g İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Ram: 4 GB LPDDR4

4 GB LPDDR4 Dahili Hafıza: 64 GB dahili bellek

64 GB dahili bellek Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB

microSD kart ile max. 256 GB Pil: Li-Ion 3.000 mAh tümleşik batarya, Qualcomm Quick Charge 4.0

Li-Ion 3.000 mAh tümleşik batarya, Qualcomm Quick Charge 4.0 Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth: Var – v5.0

Var – v5.0 Sensörler: Iris tarayıcı, ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre, kalp atış hızı, SpO2

Iris tarayıcı, ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre, kalp atış hızı, SpO2 SIM: Nano-SIM kart

Nano-SIM kart Parmak izi okuyucu: Var – arka tarafta

Var – arka tarafta Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat 16 1024/150 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat 16 1024/150 Mbps) Dayanıklılık: IP68 sertifikalı – 1,5 metre ve 30 dakika toz / su geçirmez

IP68 sertifikalı – 1,5 metre ve 30 dakika toz / su geçirmez Renkler: Siyah, Gri, Gümüş, Mavi, Altın

Samsung Galaxy S8 Fiyatı Nedir?

Samsung‘nin yeni amiral gemisi Galaxy S8‘in fiyatı ile ilgili yapılan açıklamalara göre yurt dışında yaklaşık 750 dolardan satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. Türkiye‘de Nisan 2017’den itibaren satışa sunulacak olan ürünün fiyatının 4.400 TL civarında olması bekleniyor. GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone‘un kısa süre içerisinde tarifeye ek yeni kampanyalar ile satışa sunması bekleniyor.

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