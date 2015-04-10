4 / 5 ( 2 )

Samsung Galaxy J5 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Fiyatı ve Yorumlar:

Galaxy J5 , Samsung tarafından 2015 yılının 2. çeyreğinde satışa sunulacak. Geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefon ile ilgili çeşitli bilgiler internete sızmıştı. Şimdi de telefonun detaylı teknik özellikleri ile ilgili bilgiler paylaşıldı. 4 çekirdekli Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 chipsetli bir işlemciye sahip olan telefon 1.5 GB RAM kapasitesi ile satışa sunulacak. 16 GB dahili bellek / hafızası bulunan telefonun harici bellek / hafızası microSD kart kullanılarak 128 GB’a kadar yükseltilebilecek. Ön kamerası 5 Mega Piksel olan Samsung Galaxy J5‘in arka kamerası (ana kamera) ise 13 Mega Piksel. Telefon Android 5.1 Lollipop işletim sistemi yüklü olarak satışa sunulacak olup, 3G ve 4G bağlantı seçenekleri bulunmaktadır. Sayfamızda yer alan Samsung Galaxy J5 inceleme videosu izleyerek telefon ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Telefonun detaylı teknik özellikleri ve satış fiyatı ile ilgili bilgilere ilerleyen satırlarda ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy J5 Teknik Özellikleri:

Galaxy J5 teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 720 x 1280 piksel, 5.0 inç TFT Kapasitif Ekran

720 x 1280 piksel, 5.0 inç TFT Kapasitif Ekran İşlemci: 4 çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A53 işlemci

4 çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A53 işlemci Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410

Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Grafik İşlemci: Adreno 306

Adreno 306 İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop İşletim Sistemi

Android 5.1 Lollipop İşletim Sistemi Ram: 1.5 GB

1.5 GB Dahili Hafıza: 16 GB Dahili Bellek

16 GB Dahili Bellek Ön Kamera: 5 Mega Piksel

5 Mega Piksel Arka Kamera: 13 Mega Piksel, 4128 x 3096 piksel, Oto Focus, LED Flaş

13 Mega Piksel, 4128 x 3096 piksel, Oto Focus, LED Flaş Pil: Li-Ion 2600 mAh Batarya

Li-Ion 2600 mAh Batarya Ebatlar: 142 mm x 73 mm x 8.5 mm

142 mm x 73 mm x 8.5 mm Ağırlık: 149 g

149 g Renkler: Siyah, Beyaz, Altın

Siyah, Beyaz, Altın Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği, hotspot

802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct Desteği, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

microSD kart ile harici bellek 128 GB’a kadar yükseltilebiliyor. GPS: A-GPS

A-GPS Veri Bağlantısı: 3G / 4G

3G / 4G Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 SIM: Micro-SIM Kart (Çift Sim Kartlı Modeli de Mevcut)

Samsung Galaxy J5 Satış Fiyatı:

Galaxy J5 fiyatı ile ilgili yaptığımız incelemede ürünün Türkiye’de yaklaşık 899 TL’den satışa sunulduğu görülmektedir. Yeni telefon, elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, media markt, vb), GSM operatörleri (Türk Telekom, Vodafone, Turkcell) tarafından ve online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, v.b.) satışa sunulmuştur.

Samsung Galaxy J5 teknik özellikleri, fiyatı ve inceleme videosu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan formu kullanarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.

Lütfen Puan Verin: Puan Ver:

Facebook Yorumları

Yorum (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)