Samsung Galaxy J1 inceleme, Özellikleri, Yorumlar ve Fiyatı
Samsung Galaxy J1 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Fiyatı ve Yorumlar:
Galaxy J1 ie ilgili 2015 yılının ilk çeyreğinde Samsung tarafından piyasaya sürüleceği yönünde yapılan açıklamalar doğru çıktı. İlk olarak Hindistan’da satışa sunulan Samsung Galaxy J1 4.3 inçlik ekran ile geliyor. 1 GB RAM kapasitesi ve 4 GB’lık dahili hafızası ile oldukça mütevazi bir telefon olarak dikkat çekiyor. 4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 işlemciye sahip olan Galaxy J1‘in performansı ile ilgili kullanıcı yorumlarına göz atabilirsiniz. microSD kart kullanılarak harici bellek / hafızası 32 GB’a kadar çıkarılabilecek akıllı telefonun ana kamerası (arka kamera) 5 Mega Piksel olacak. 123 g ağırlığında olan Samsung Galaxy J1 2 renk olarak satışa sunulacak. Sayfamızda yer alan Samsung Galaxy J1 inceleme videosu izleyerek akıllı telefon ile ilgili detaylı bilgi alabilir. Yapılan yorumları inceleyerek değerlendirme yapabilirsiniz.
Samsung Galaxy J1 Teknik Özellikleri:
Galaxy J1 teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:
- Ekran: 480 x 800 piksel, 4.3 inç Ekran
- İşlemci: 4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 işlemci
- Grafik İşlemci: Mali-400
- Chipset: Spreadtrum SC6815
- İşletim Sistemi: Android 4.4 KitKat İşletim Sistemi
- Ram: 1 GB
- Dahili Hafıza: 4 GB Dahili Bellek
- Ön Kamera: 5 Mega Piksel Kamera
- Arka Kamera: 5 Mega Piksel, 2592 х 1944 piksel, Oto Focus
- Pil: Li-Ion 1850 mAh Batarya
- Ebatlar: 129 mm x 68 mm x 8.9 mm
- Ağırlık: 123 g
- Renkler: Siyah, Beyaz
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.
- GPS: A-GPS
- Veri Bağlantısı: 3G / 4G
- Bluetooth: Var – v4.0
- SIM: Tek SIM Kart / Opsiyonel Çift SIM Kart
Samsung Galaxy J1 Satış Fiyatı:
Samsung Galaxy J1 Türkiye‘de yaklaşık 499 TL’de satılmaktadır. Yeni telefon Türkiye’de elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, vb) ve online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, sahibinden.com, v.b.) satışa sunulmuş olup, GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından henüz satışa sunulmamıştır. Galaxy J1 fiyatı Hindistan’da (Price in India) € 140 olarak açıklanmıştı.
Samsung Galaxy J1, teknik özellikleri, inceleme videosu ve fiyatı ile ilgili merak ettiğiniz hususları ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun için sayfanın hemen altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.
Millet sakın almayın bunu babam bana hediye olarak ayıp olmasın diye kötü de diyemiyorum.Bunu alacağınıza 2. el Turkcell t50 veya s3 mini alın.
bende aldım iyi deyil diyollar
kesinlikle tavsiye etmiyorum acayip derecede yavaş ben yeni aldım ve çok pişmanım oyun falan yüklemedim internete girmedim aldığım gibi duruyo ama gerçekten çok yavaş mesajlara basıyorum rehbere giriyo ve şarj dayanmıyo oynamadığım halde kesinlikle bu telefondan almayın
Telde tuş ışığı yok mu gayet güzel cihaz tavsiyem kaçırmayın süper hızlı yorumlara aldanmayın
Telefondan bir LG G2-G4 gibi bir performans beklemezseniz iyi bir telefon. Ram düşük kasma oluyor ama ekrani parlak ve canlı ön ve arka kamerası iyi. Çok uygulama yuklenmiyor çünkü hafızası az. Muzik dinlemek fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmak için ideal bir telefon. Benim babam aldı iyidir diye bence idare eder bu telefona 400 TL den fazla verilmez. Yoksa alınabilir bir telefon. Ben öneririm bu fiyata.
galaxy j1 arkasında duos yazıyo ne anlama geliyor
Cift hat anlamina
hiç tavsiye etmem yenı aldım donuyor kasıyor
Guzel ama ram 453 guzel dil ya simdi bn kunalyorum guzel deyil
arkadaslar nisanlim da bana alacak ben oyun oymamam telefonda you toube facebook watsapp ve google olsun bana yeter bide camera tabi en onemlisi bu bu ozellikleri istegimi karsilar mi
Ben kulaniyorum çok memnunum ama biraz donma var
Çok kasiyor bunu alacağına casper v3 al aynı paraya kat kat ustun
Wi-fi si çok kuvetli
arkadaşlar bitane aldım arızalı çıktı yenisini verdiler aynı arıza yeni cihazda da var beş kuruş etmez sakın almayın
TELİ BENDE ALDIM VE GAYET MEMNUNUM HİÇ BİR SIKINTISI YOK KASMA DİYORSUNUZ AĞIR UYGULAMALAR YÜKLERSENİZ O KASMA HER TEL DE OLUR YANİ NORMAL BİRŞEY TAVSİYE EDERİM…
telefon hic göründüğü gibi değil almayın bence 2,el s4 mini al bundan daha iyi 😉
Herkese hayirli gunler
Size makinayi hee telefonu kullanmis bir telefon olarak ozetleyeyim
J1 herseyi yapabilen ama belli duzeyde yapabilen bir makina.cok ekstra beklemeyin.sadece fiyatina gore iyi is cikaran bir makina..evet donma ve kasma var ama duzeliyor.kameradan birsey beklemeyin ama goruntulu konusma ve anlik fotograflar icin iyi.oyun oynanabilirbmi derseniz,eger ust duzey oyunlari seviyorsaniz(asphalt 8 )gibi beklentiniz olmasin.candy crash,soccer star,clash of clans,ve dusuk remli oyunlar oynayabilirsiniz.internete baglanmasi gayet iyi.you tube izlemeyi sevenler icin ideal.yani herseyi yapabilirsiniz ama hafif olcekli.fiyatina gore iyi…ama saglam guvenilir bir tanidiginiz varsa ikinci el samsung s4 10 kat daha is cikarir.ama yok ikinci el olmaz derseniz bu makina is gorur.ama dedigim gibi beklentiniz yuksek olmasin.herseyden bir parca ama ufak ufak…bu arada sosyal aglarda gayet basarili.whatsup viber messanger facebook icin super…zaten makina cok oyun makinasi degil.ama eglenceli bir cok oyunda yuklenebiliyor .daha cok internet ve sosyal ag telefonu..alinabilir ama ayni fiyata ikinci el temiz cok ust duzey makinalarda var
bende kullanıyorum gayette memnunum hiç kasmıyor kamerası felan süper tavsiyemdir
aynen bende kullanıyorum çok memnunum hiç kasmıyor
ya bu j1 de bır sure sonra wıfı felan cekmıyo arızza verıyo dıyorlar dogrumu
alın arkadaşlar bazı mallar diyo işte şu daha iyi bu daha iyi bozulacaksa o da bozulur buda donma kesinlikle yok şarjı sadeece ben fazla kullanıyorum 15 saat gidiyo ucuz telefon ama çok güzel gerçekten.
hc tavsıye etmem cok kasıyor
microsoft Lamia alın daha iyi
bide bişey sorcam hepsinin remi 512 mb mı
1gb ram lısı yokmu
yani çoğunu
arkadaşlar yardımcı olurmusunuz her oyunu kaldırırmı
nerden bilim ben telefoncu muyum
aman diyorum ..o kadar ekran dokunmatik kendi kendine acıyorsun acılmıyor kapıyorsun kapanmıyor .tıklıyorsun 10 saniye sonra gerçekleşiyor.bazen tekrar restliyorum normale dönüyor 3310 alın daha iyi
xxx gibi telefon sakin almayın 454mb tam var çok kasiyor
10 gunnn
arkadaşlar siz neyin kafasını yaşayıp neyin tartışmasını yapıyosunuz üç kuruşa cihaz alıp birde yüksek performans bekliyosunuz. elinizden düşüp camı kırılsa zarar görse insanın zoruna gitmez. aynı fiyata daha iyisi varsa alın…
SIFIRI 300 LİRALIK TELDEN NE BEKLİYONUZ 2.0 işlemci 2 gb ram 8 çekirdek 13 arka 5 on kamerami bu paraya bu telefon
Arkadaslar ben aldim iyi bir telefon kamerasi da cok iyi ama hafizasi az ram 452 cift simli ara sira donuyur hic acilmiyor yeniden baslatiyorum aciliyior
Güzel ama donuyo almayın
Ben ozelliklerini okudum xxx gibi
Cok yavas çalışıyor hizlandirmak icin hangi programi indirmeliyim sizce
Fıstık gibi telefon bütçesi dar olanlar için iyi bir telefon hiç yavas ta degil
Kameralari iyi ikiside ama yavas telofon kasma yapiyor tuskilidini acarken donuyor pesine oyun oynuyorsun tik yok canav gibi ilk acilirken sikinti cikario birde cift simli deil tek hat telefon
arkadaşlar alayımı güzelmi fılaşını gordüm çok güZel
Cok buyuk seyler beklemiosan foto cekerim faceye bakarim batak okey oynarim dersen al s3mini daha iyi bu telden
Arkadaşlar bende aldım fakat aşırı yavaş . Sürüm KitKat ve lolipop güncellemesi gönderilmedi hala . MP3 player yok uyguluma olarak indirmek zorundasınız. Çift hat özeliği güzel benimkinde ses tüşları ve kilit tuşu renklidir. Kamerası çok iyi ve Telefonda konuşurken hiç bir şekilde dış sesleri duymuyorsunuz çok net ve temiz bir şekilde . Tek problemi bence işletimi yavaş ve 1GB ram olması .
Almayın berbat bi tlfn paranızı car cur etmeyin leğen alin daha iyi
arkadaşlar sizce nasıl bir telefon memnunmusunuz alayım mı acaba ne dersiniz yorumlarınızı bekliyorum.
an itibarı ile söz konusu telefon elimde.telefonun orjinalini 350tl.ye aldım.telefon tek sim kartlı.ram 512mb.ses ve görüntü kalitesi çok güzel.kamerada öyle.çakma lgg3kullanıyordum.kıyaslanamaz bile.gönül rahatlığı ile alın.ancak kaçağını alırsanız dikkat edin.zira imeisi ayrıca bir yazılım ile değişiyormuş.başınız ağrımasın
arkadaslar bu telefon cift hatli mi bileniniz var mi
BENDE AYNISI VR CIFT SİMLİ
Sizce iyi bir telefon mu kullanan arkadaşlar kamerasi 3g si nasıl indirmelerde sıkıntı var mi bilgilendirir misiniz
BENDE VAR GAYET İYİ iç bi sorunda yok kamerası felande iyi bnce alın ama yinede kendiniz bilirsiniz
Gerçekten iyimi
arkadaşlar almayı düşünüyorun ama cok az yorumlar var onerisi olan yok mu babama alıcaz bu arada? onun için klasik andorid olsun yeter cok birşey yapmıcak
arkadaşlar hepinize tavsiye edrim biraz yavaş ama virüs programını indirince çok hızlı oluyor ben aldım çok memnunum
Hangi programi indirdiniz
Bendede var samsung j 1ama sag sol.tusunda led isik yok
Bu telin sag sol tusunda led isigi yokmu
var kardeşim telefon iyi şu anda bende var ASLA DONMUYO TALKİN ANGELA FELAN AÇARSANIZ 10 SN KASAR SONRA UCAK GİBİ OYNARSN
he canım he olum insanları kandırmayın bari nolursunuz ya bndede aynısı var aldığım gün pişman oldum acayip derecede yavaş ve ben oyun falan hiçbişey yüklemediğm halde ve şarjı çok gidiyo 5 saatte bir dolduruyorum nerdeyse ve telefondan okadar nefret ettimki elime alıp bakmıyorum bile kesinlikle tavsiye etmem
bence süper tafsiye ederim 300 tl 🙂 🙂 <3 <3
he 300 tl ne tavsiye ediyon
Aldm ben beyazını orijinal ancak çok yavaş çalışıyor uç önce aldm
Peki sizin telde sag sol tusda led varmi isik
İyi ama yavaş calısıyor
Orta sinif icin guzel bir cihaz tavsiye ederim
tavsye ederim cok ıyı
bend almak istiyorum sizce alimmi arkadaşlar
Bence alın çünkü babam kardeşime aldı çok iyi
ne iyisi be bendede var aldığım gün pişman oldum keşke almasaydım acayipp yavaş ve çok donuyo
ALMA
Niye alma iyi değilmi
İYİMİDİR ACABA ALALIMMI
hayrı kesinlikle iyi değil