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Samsung Galaxy J1 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Fiyatı ve Yorumlar:

Galaxy J1 ie ilgili 2015 yılının ilk çeyreğinde Samsung tarafından piyasaya sürüleceği yönünde yapılan açıklamalar doğru çıktı. İlk olarak Hindistan’da satışa sunulan Samsung Galaxy J1 4.3 inçlik ekran ile geliyor. 1 GB RAM kapasitesi ve 4 GB’lık dahili hafızası ile oldukça mütevazi bir telefon olarak dikkat çekiyor. 4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 işlemciye sahip olan Galaxy J1‘in performansı ile ilgili kullanıcı yorumlarına göz atabilirsiniz. microSD kart kullanılarak harici bellek / hafızası 32 GB’a kadar çıkarılabilecek akıllı telefonun ana kamerası (arka kamera) 5 Mega Piksel olacak. 123 g ağırlığında olan Samsung Galaxy J1 2 renk olarak satışa sunulacak. Sayfamızda yer alan Samsung Galaxy J1 inceleme videosu izleyerek akıllı telefon ile ilgili detaylı bilgi alabilir. Yapılan yorumları inceleyerek değerlendirme yapabilirsiniz.

Samsung Galaxy J1 Teknik Özellikleri:

Galaxy J1 teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 480 x 800 piksel, 4.3 inç Ekran

480 x 800 piksel, 4.3 inç Ekran İşlemci: 4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 işlemci

4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 işlemci Grafik İşlemci: Mali-400

Mali-400 Chipset: Spreadtrum SC6815

Spreadtrum SC6815 İşletim Sistemi: Android 4.4 KitKat İşletim Sistemi

Android 4.4 KitKat İşletim Sistemi Ram: 1 GB

1 GB Dahili Hafıza: 4 GB Dahili Bellek

4 GB Dahili Bellek Ön Kamera: 5 Mega Piksel Kamera

5 Mega Piksel Kamera Arka Kamera: 5 Mega Piksel, 2592 х 1944 piksel, Oto Focus

5 Mega Piksel, 2592 х 1944 piksel, Oto Focus Pil: Li-Ion 1850 mAh Batarya

Li-Ion 1850 mAh Batarya Ebatlar: 129 mm x 68 mm x 8.9 mm

129 mm x 68 mm x 8.9 mm Ağırlık: 123 g

123 g Renkler: Siyah, Beyaz

Siyah, Beyaz Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n

802.11 a/b/g/n Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.

microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. GPS: A-GPS

A-GPS Veri Bağlantısı: 3G / 4G

3G / 4G Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 SIM: Tek SIM Kart / Opsiyonel Çift SIM Kart

Samsung Galaxy J1 Satış Fiyatı:

Samsung Galaxy J1 Türkiye‘de yaklaşık 499 TL’de satılmaktadır. Yeni telefon Türkiye’de elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, vb) ve online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, sahibinden.com, v.b.) satışa sunulmuş olup, GSM operatörleri (Avea, Vodafone, Turkcell) tarafından henüz satışa sunulmamıştır. Galaxy J1 fiyatı Hindistan’da (Price in India) € 140 olarak açıklanmıştı.

Samsung Galaxy J1, teknik özellikleri, inceleme videosu ve fiyatı ile ilgili merak ettiğiniz hususları ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun için sayfanın hemen altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.

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