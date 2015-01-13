Samsung Galaxy J1 inceleme, Özellikleri, Yorumlar ve Fiyatı

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Samsung Galaxy J1 Cep Telefonu inceleme Videosu, Özellikleri, Fiyatı ve Yorumlar:

Galaxy J1 ie ilgili 2015 yılının ilk çeyreğinde Samsung tarafından piyasaya sürüleceği yönünde yapılan açıklamalar doğru çıktı. İlk olarak Hindistan’da satışa sunulan Samsung Galaxy J1 4.3 inçlik ekran ile geliyor.  1 GB RAM kapasitesi ve 4 GB’lık dahili hafızası ile oldukça mütevazi bir telefon olarak dikkat çekiyor. 4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 işlemciye sahip olan Galaxy J1‘in performansı ile ilgili kullanıcı yorumlarına göz atabilirsiniz. microSD kart kullanılarak harici bellek / hafızası 32 GB’a kadar çıkarılabilecek akıllı telefonun ana kamerası (arka kamera) 5 Mega Piksel olacak. 123 g ağırlığında olan Samsung Galaxy J1 2 renk olarak satışa sunulacak. Sayfamızda yer alan Samsung Galaxy J1 inceleme videosu izleyerek akıllı telefon ile ilgili detaylı bilgi alabilir. Yapılan yorumları inceleyerek değerlendirme yapabilirsiniz.

Samsung Galaxy J1 Teknik Özellikleri:

Galaxy J1 teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda olduğu gibidir:

  • Ekran:  480 x 800 piksel, 4.3 inç Ekran
  • İşlemci: 4 Çekirdekli 1.2 GHz Cortex-A7 işlemci
  • Grafik İşlemci: Mali-400
  • Chipset: Spreadtrum SC6815
  • İşletim Sistemi: Android 4.4 KitKat İşletim Sistemi
  • Ram: 1 GB
  • Dahili Hafıza: 4 GB Dahili Bellek
  • Ön Kamera: 5 Mega Piksel Kamera
  • Arka Kamera: 5 Mega Piksel, 2592 х 1944 piksel, Oto Focus
  • Pil: Li-Ion 1850 mAh Batarya
  • Ebatlar: 129 mm x 68 mm x 8.9 mm
  • Ağırlık: 123 g
  • Renkler: Siyah, Beyaz
  • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
  • Hafıza Kartı: microSD kart ile harici bellek 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.
  • GPS: A-GPS
  • Veri Bağlantısı: 3G / 4G
  • Bluetooth: Var – v4.0
  • SIM: Tek SIM Kart / Opsiyonel Çift SIM Kart

onlinehayat-samsung-j1-reklam

Samsung Galaxy J1 Satış Fiyatı:

Samsung Galaxy J1 Türkiye‘de yaklaşık 499 TL’de satılmaktadır. Yeni telefon Türkiye’de elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, vb) ve online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, sahibinden.com, v.b.) satışa sunulmuş olup, GSM operatörleri (Avea, VodafoneTurkcell) tarafından henüz satışa sunulmamıştır. Galaxy J1 fiyatı Hindistan’da (Price in India) € 140 olarak açıklanmıştı.

Samsung Galaxy J1, teknik özellikleri, inceleme videosu ve fiyatı ile ilgili merak ettiğiniz hususları ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun için sayfanın hemen altında yer alan yorum formunu kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak sayfamızda yayınlanmaktadır.

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Bu yazı için 70 yorum var.

  1. Gizli Kullanıcı Cevapla

    Millet sakın almayın bunu babam bana hediye olarak ayıp olmasın diye kötü de diyemiyorum.Bunu alacağınıza 2. el Turkcell t50 veya s3 mini alın.

  3. sude Cevapla

    kesinlikle tavsiye etmiyorum acayip derecede yavaş ben yeni aldım ve çok pişmanım oyun falan yüklemedim internete girmedim aldığım gibi duruyo ama gerçekten çok yavaş mesajlara basıyorum rehbere giriyo ve şarj dayanmıyo oynamadığım halde kesinlikle bu telefondan almayın

  4. Esat Cevapla

    Telde tuş ışığı yok mu gayet güzel cihaz tavsiyem kaçırmayın süper hızlı yorumlara aldanmayın

  5. Ömer Faruk Cevapla

    Telefondan bir LG G2-G4 gibi bir performans beklemezseniz iyi bir telefon. Ram düşük kasma oluyor ama ekrani parlak ve canlı ön ve arka kamerası iyi. Çok uygulama yuklenmiyor çünkü hafızası az. Muzik dinlemek fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmak için ideal bir telefon. Benim babam aldı iyidir diye bence idare eder bu telefona 400 TL den fazla verilmez. Yoksa alınabilir bir telefon. Ben öneririm bu fiyata.

  9. melek Cevapla

    arkadaslar nisanlim da bana alacak ben oyun oymamam telefonda you toube facebook watsapp ve google olsun bana yeter bide camera tabi en onemlisi bu bu ozellikleri istegimi karsilar mi

  13. ali Cevapla

    arkadaşlar bitane aldım arızalı çıktı yenisini verdiler aynı arıza yeni cihazda da var beş kuruş etmez sakın almayın

  14. RECEP Cevapla

    TELİ BENDE ALDIM VE GAYET MEMNUNUM HİÇ BİR SIKINTISI YOK KASMA DİYORSUNUZ AĞIR UYGULAMALAR YÜKLERSENİZ O KASMA HER TEL DE OLUR YANİ NORMAL BİRŞEY TAVSİYE EDERİM…

  15. murat Cevapla

    telefon hic göründüğü gibi değil almayın bence 2,el s4 mini al bundan daha iyi 😉

  16. ngim Cevapla

    Herkese hayirli gunler
    Size makinayi hee telefonu kullanmis bir telefon olarak ozetleyeyim
    J1 herseyi yapabilen ama belli duzeyde yapabilen bir makina.cok ekstra beklemeyin.sadece fiyatina gore iyi is cikaran bir makina..evet donma ve kasma var ama duzeliyor.kameradan birsey beklemeyin ama goruntulu konusma ve anlik fotograflar icin iyi.oyun oynanabilirbmi derseniz,eger ust duzey oyunlari seviyorsaniz(asphalt 8 )gibi beklentiniz olmasin.candy crash,soccer star,clash of clans,ve dusuk remli oyunlar oynayabilirsiniz.internete baglanmasi gayet iyi.you tube izlemeyi sevenler icin ideal.yani herseyi yapabilirsiniz ama hafif olcekli.fiyatina gore iyi…ama saglam guvenilir bir tanidiginiz varsa ikinci el samsung s4 10 kat daha is cikarir.ama yok ikinci el olmaz derseniz bu makina is gorur.ama dedigim gibi beklentiniz yuksek olmasin.herseyden bir parca ama ufak ufak…bu arada sosyal aglarda gayet basarili.whatsup viber messanger facebook icin super…zaten makina cok oyun makinasi degil.ama eglenceli bir cok oyunda yuklenebiliyor .daha cok internet ve sosyal ag telefonu..alinabilir ama ayni fiyata ikinci el temiz cok ust duzey makinalarda var

  17. gizemm Cevapla

    bende kullanıyorum gayette memnunum hiç kasmıyor kamerası felan süper tavsiyemdir

    • Emre Cevapla

      ya bu j1 de bır sure sonra wıfı felan cekmıyo arızza verıyo dıyorlar dogrumu

  18. HAKAN Cevapla

    alın arkadaşlar bazı mallar diyo işte şu daha iyi bu daha iyi bozulacaksa o da bozulur buda donma kesinlikle yok şarjı sadeece ben fazla kullanıyorum 15 saat gidiyo ucuz telefon ama çok güzel gerçekten.

  24. özkan Cevapla

    aman diyorum ..o kadar ekran dokunmatik kendi kendine acıyorsun acılmıyor kapıyorsun kapanmıyor .tıklıyorsun 10 saniye sonra gerçekleşiyor.bazen tekrar restliyorum normale dönüyor 3310 alın daha iyi

  27. ömer Cevapla

    arkadaşlar siz neyin kafasını yaşayıp neyin tartışmasını yapıyosunuz üç kuruşa cihaz alıp birde yüksek performans bekliyosunuz. elinizden düşüp camı kırılsa zarar görse insanın zoruna gitmez. aynı fiyata daha iyisi varsa alın…

  28. Anonim Cevapla

    SIFIRI 300 LİRALIK TELDEN NE BEKLİYONUZ 2.0 işlemci 2 gb ram 8 çekirdek 13 arka 5 on kamerami bu paraya bu telefon

  29. Anonim Cevapla

    Arkadaslar ben aldim iyi bir telefon kamerasi da cok iyi ama hafizasi az ram 452 cift simli ara sira donuyur hic acilmiyor yeniden baslatiyorum aciliyior

  31. Eylül Cevapla

    Cok yavas çalışıyor hizlandirmak icin hangi programi indirmeliyim sizce

  32. Yusuf Cevapla

    Fıstık gibi telefon bütçesi dar olanlar için iyi bir telefon hiç yavas ta degil

  33. Gokhn Cevapla

    Kameralari iyi ikiside ama yavas telofon kasma yapiyor tuskilidini acarken donuyor pesine oyun oynuyorsun tik yok canav gibi ilk acilirken sikinti cikario birde cift simli deil tek hat telefon

    • Gokhn Cevapla

      Cok buyuk seyler beklemiosan foto cekerim faceye bakarim batak okey oynarim dersen al s3mini daha iyi bu telden

  35. Gkn İron Cevapla

    Arkadaşlar bende aldım fakat aşırı yavaş . Sürüm KitKat ve lolipop güncellemesi gönderilmedi hala . MP3 player yok uyguluma olarak indirmek zorundasınız. Çift hat özeliği güzel benimkinde ses tüşları ve kilit tuşu renklidir. Kamerası çok iyi ve Telefonda konuşurken hiç bir şekilde dış sesleri duymuyorsunuz çok net ve temiz bir şekilde . Tek problemi bence işletimi yavaş ve 1GB ram olması .

  37. osman çakmak Cevapla

    arkadaşlar sizce nasıl bir telefon memnunmusunuz alayım mı acaba ne dersiniz yorumlarınızı bekliyorum.

  38. yolcu Cevapla

    an itibarı ile söz konusu telefon elimde.telefonun orjinalini 350tl.ye aldım.telefon tek sim kartlı.ram 512mb.ses ve görüntü kalitesi çok güzel.kamerada öyle.çakma lgg3kullanıyordum.kıyaslanamaz bile.gönül rahatlığı ile alın.ancak kaçağını alırsanız dikkat edin.zira imeisi ayrıca bir yazılım ile değişiyormuş.başınız ağrımasın

  40. Zalim Cevapla

    Sizce iyi bir telefon mu kullanan arkadaşlar kamerasi 3g si nasıl indirmelerde sıkıntı var mi bilgilendirir misiniz

  41. dilan Cevapla

    BENDE VAR GAYET İYİ iç bi sorunda yok kamerası felande iyi bnce alın ama yinede kendiniz bilirsiniz

  42. sevde Cevapla

    arkadaşlar almayı düşünüyorun ama cok az yorumlar var onerisi olan yok mu babama alıcaz bu arada? onun için klasik andorid olsun yeter cok birşey yapmıcak

  43. serkan Cevapla

    arkadaşlar hepinize tavsiye edrim biraz yavaş ama virüs programını indirince çok hızlı oluyor ben aldım çok memnunum

    • HAKAN Cevapla

      var kardeşim telefon iyi şu anda bende var ASLA DONMUYO TALKİN ANGELA FELAN AÇARSANIZ 10 SN KASAR SONRA UCAK GİBİ OYNARSN

      • sude Cevapla

        he canım he olum insanları kandırmayın bari nolursunuz ya bndede aynısı var aldığım gün pişman oldum acayip derecede yavaş ve ben oyun falan hiçbişey yüklemediğm halde ve şarjı çok gidiyo 5 saatte bir dolduruyorum nerdeyse ve telefondan okadar nefret ettimki elime alıp bakmıyorum bile kesinlikle tavsiye etmem

    • sude Cevapla

      ne iyisi be bendede var aldığım gün pişman oldum keşke almasaydım acayipp yavaş ve çok donuyo

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