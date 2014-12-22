Samsung Galaxy Grand Prime inceleme, Özellikleri ve Fiyatı
Samsung Galaxy Grand Prime Cep Telefonu İnceleme Videosu, Özellikleri ve Satış Fiyatı:
Samsung Galaxy Grand Prime kısa süre önce piyasaya çıkarak orta düzey akıllı telefon pazarında yerini aldı. Samsung Galaxy Grand Prime en öne çıkan özelliği geniş açılı ön kamerası. 5 Mega Piksel çözünürlüğü olan ön kamerası ile selfie meraklılarına oldukça tatmin edici bir çekim açısı sağlıyor. 5 inçlik ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefonun işlemcisi de 4 çekirdekli. 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza / belleği olan Samsung Galaxy Grand Prime mütevazi donanımı ve fiyatı ile orta seviyede bir akıllı telefon sahibi olmak isteyen kişiler için oldukça ideal bir tercih olacaktır. Telefonun inceleme videosu sayfamızda paylaşılmış olup, detaylı teknik bilgiye sahip olmak için izleyebilirsiniz.
Samsung Galaxy Grand Prime Teknik Özellikleri
Samsung Galaxy Grand Prime teknik özellikleri aşağıda olduğu gibidir:
- Ekran: 540 x 960 piksel, 5.0 inç – TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
- İşlemci: Dört Çekirdekli – 1.2 GHz Cortex-A53
- Çipset: Qualcomm Snapdragon 410
- Grafik İşlemci: Adreno 306
- İşletim Sistemi: Android v4.4.2 KitKat
- Ram: 1 GB
- Dahili Hafıza: 8 GB Dahili Bellek
- Ön Kamera: 5 Mega Piksel, Geniş Açılı Çekim
- Arka Kamera: 8 Mega Piksel, 3264 x 2448 piksel, Otomatik Focus
- Pil: 2600 mAh
- Ebatlar: 144.8 mm x 72.1 mm x 8.6 mm
- Ağırlık: 156 gr
- Renkler: Beyaz, Gri
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n – Wi-Fi Direct Desteği
- Sensörler: Accelerometer, proximity, compass
- Hafıza Kartı: Var – MicroSD – 64 GB’a Kadar Yükseltilebiliyor
- GPS: A-GPS, GLONASS, Beidou
- Veri Bağlantısı: 3G ve 4G
- Bluetooth: Var – v4.0
- SIM: Micro-SIM Kart (Çift Sim Kartlı)
Samsung Galaxy Grand Prime Satış Fiyatı:
Samsung Galaxy Grand Prime elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, media markt, vb) , online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) ve GSM operatörleri (Turkcell, Avea, Vodafone) tarafından satışı yapılmaktadır. Samsung Galaxy Grand Prime Turkcell kampanya peşin satış fiyatı 829 TL (KDV Dahil), Taksitli satış fiyatı 46,99 TL x 24 Ay olarak Turkcell bayilerinde sizleri beklemektedir.
- N11.com üzerinde ürünün en düşük satış fiyatı: 779 TL Taksitli (KDV Dahil)
- Hepsiburada.com üzerinde satış fiyatı: 829 TL Peşin (KDV Dahil)
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Alalı birkaç ay oldu hafıza dolu şaşırdım bu kadar mı az olur. tlf.nun görüntüsüne yakistiramadim.nasıl yükseltirim hafizayi hafıza kartı almaliyim.hiç resim göremiyorum video hiç açılmıyor resim paylaşamıyorum.sildim sildim yetmedi iade etmek istiyorum çok gıcık tlf.kötü kötü çok kötü.
bunun 8 gb hafızasını nasıl yükseltebilirim bi bilgi verirmisin
zil sesi diğer samsung modellerine göre az çıkıyor. acaba benim telefondan mı kaynaklanıyor
Merhaba arkadaşlar general mobile 4 g mi yoksa samsung galaxy grand prime mı alayım? ???
Donuyor kasıyor acayip yavaşlama yapıyor sinir oluyorum bunun nedeni ne olabilir ve çözüm nasıl bulunur bu konuda bilgisi olan biri var mı ???
Internete girdigimde telefon acayip şekilde yavaşlıyor sordum hattan dedi nasil duzeltembilirim
sin kar girişi neresi acilll
Grand 2 nin hafızası kaç GB
sim kartın üstüne takın dediniz de hala sokamadim biri tam tarif edebilir mi
Arkadaşlar bn grand prime kullanıyorum çok memnunum müziklerden herhangi birini yapmak için zil seslerinde ekle var ordan yapabilirsiniz
Benim telofonum her gün internette gezerken donuyor kasıyor acayip sinir oluyorum
Çift simli yazıyor ama tek sim girişi var
O un üzerinde sd kartı girişi var dikkatli bakın
Fotograf cekerken odaklamada sorun var. Bulanik cekiyor. Sebep ne olabilir? On kamerada sorun yok.
merhabalar ben zil sesini herhangı bir parça yapmak istiyorum fakat olmuyor bır turlu beceremedım yardımcı olur musnuz lütfn ayarlarda ekle var fakat ındırdığım şarkıalr gorunmuyor baya uğraştım araştırdım fakat bulamamdım çözemedım
Zil seslerini girince en altta veya en üstte yazar bir de yüklediğiniz şarkının üzerine uzun süre tıklayınca seçeneklerden yazar mesela çalan şarkıda sonra çal,zil sesi yap … gibi
merhabalar ben zil sesini değiştirip herhangı bir parça indirip onu yapmak istedim fakat yapamadım her seceneği denedim fakat olmadı acaba samsumg grand prime de var olan diğer samsunglar gibi müzik programı yok mu yoks aben mı sıldım farketmıyorum ınternetten defalarca özellılerıne baktım ama olmadı yapamadım yardımcı olur musunuz? lütfen
Merhaba.Bu Cihazda hat üzerinden görüntülü görüşme varmı acaba. Yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar.
Ewt var tango veya messager iniz varsa onu da kullanabilirsiniz
Grand prime telefon kamera uygulamasini actigimda kamera basarisiz dio.hafiza kartini bicimlendirdim cikartim teli fabrika ayarlarina dodndurdun ama hala ayni. Soruna cozumu olan arkadaslar yardim edebilirmi
öncelikle merhaba arkadaşlar sizce grand neo mu alsam yoksa grand prime bana yardımcı olurmusunuz
Yardımcı olabilirmisiniz
Yok canm olamazlar sakaa
Hattı cikartamiyorum
Samsung grand prime hafıza kartı girisi nerede bulamadım yardımcı olur musunuz
Sim kartın hem e üzerindeki yere takiliyor
Sd kartı marketlere sorarsanız söylerler onun büyüğü fe var küçüğü içine takınca bilgisayara takılıyor
sım kartın ustune
Sim kartın üstünde yerde
Telefon sağlam yanlışlıkla cebinden dustu. Araba gerçi üstünden bay olmadı inanmadım
Hafiza kartina biraz video yukledim. Acayip kasmaya başladı. Hafıza kartını çıkarmak zorunda kaldım.
Bu sorun hafıza kartında mi yoksa telefon dan mi kaynaklanıyor ?