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Samsung Galaxy Grand Prime Cep Telefonu İnceleme Videosu, Özellikleri ve Satış Fiyatı:

Samsung Galaxy Grand Prime kısa süre önce piyasaya çıkarak orta düzey akıllı telefon pazarında yerini aldı. Samsung Galaxy Grand Prime en öne çıkan özelliği geniş açılı ön kamerası. 5 Mega Piksel çözünürlüğü olan ön kamerası ile selfie meraklılarına oldukça tatmin edici bir çekim açısı sağlıyor. 5 inçlik ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefonun işlemcisi de 4 çekirdekli. 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza / belleği olan Samsung Galaxy Grand Prime mütevazi donanımı ve fiyatı ile orta seviyede bir akıllı telefon sahibi olmak isteyen kişiler için oldukça ideal bir tercih olacaktır. Telefonun inceleme videosu sayfamızda paylaşılmış olup, detaylı teknik bilgiye sahip olmak için izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy Grand Prime Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy Grand Prime teknik özellikleri aşağıda olduğu gibidir:

Ekran: 540 x 960 piksel, 5.0 inç – TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran

540 x 960 piksel, 5.0 inç – TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran İşlemci: Dört Çekirdekli – 1.2 GHz Cortex-A53

Dört Çekirdekli – 1.2 GHz Cortex-A53 Çipset: Qualcomm Snapdragon 410

Qualcomm Snapdragon 410 Grafik İşlemci: Adreno 306

Adreno 306 İşletim Sistemi: Android v4.4.2 KitKat

Android v4.4.2 KitKat Ram: 1 GB

1 GB Dahili Hafıza: 8 GB Dahili Bellek

8 GB Dahili Bellek Ön Kamera: 5 Mega Piksel, Geniş Açılı Çekim

5 Mega Piksel, Geniş Açılı Çekim Arka Kamera: 8 Mega Piksel, 3264 x 2448 piksel, Otomatik Focus

8 Mega Piksel, 3264 x 2448 piksel, Otomatik Focus Pil: 2600 mAh

2600 mAh Ebatlar: 144.8 mm x 72.1 mm x 8.6 mm

144.8 mm x 72.1 mm x 8.6 mm Ağırlık: 156 gr

156 gr Renkler: Beyaz, Gri

Beyaz, Gri Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n – Wi-Fi Direct Desteği

802.11 a/b/g/n – Wi-Fi Direct Desteği Sensörler: Accelerometer, proximity, compass

Accelerometer, proximity, compass Hafıza Kartı: Var – MicroSD – 64 GB’a Kadar Yükseltilebiliyor

Var – MicroSD – 64 GB’a Kadar Yükseltilebiliyor GPS: A-GPS, GLONASS, Beidou

A-GPS, GLONASS, Beidou Veri Bağlantısı: 3G ve 4G

3G ve 4G Bluetooth: Var – v4.0

Var – v4.0 SIM: Micro-SIM Kart (Çift Sim Kartlı)

Samsung Galaxy Grand Prime Satış Fiyatı:

Samsung Galaxy Grand Prime elektronik marketlerde (teknosa, vatan, bimeks, gold, media markt, vb) , online satış sitelerinde (n11, hepsiburada, gittigidiyor, vb.) ve GSM operatörleri (Turkcell, Avea, Vodafone) tarafından satışı yapılmaktadır. Samsung Galaxy Grand Prime Turkcell kampanya peşin satış fiyatı 829 TL (KDV Dahil), Taksitli satış fiyatı 46,99 TL x 24 Ay olarak Turkcell bayilerinde sizleri beklemektedir.

N11.com üzerinde ürünün en düşük satış fiyatı : 779 TL Taksitli (KDV Dahil)

üzerinde ürünün : 779 TL Taksitli (KDV Dahil) Hepsiburada.com üzerinde satış fiyatı: 829 TL Peşin (KDV Dahil)

Samsung Galaxy Grand Prime teknik özellikleri, fiyatı ve inceleme videosu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan formu kullanarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanacaktır.

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