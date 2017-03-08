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Samsung Galaxy C5 Pro

C5 Pro özellikleri ortaya çıktı. Samsung‘un yeni akıllı telefonu hakkındaki detaylara hadi gelin bir de yakından bakalım. Yeni ürün 8 Çekirdekli 2.2 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip. Cihazda chipset olarak da Qualcomm’un Snapdragon 626 chipseti tercih edilmiş. 5.2 inç’lik Super AMOLED ekranı olan cihaz, 7 mm’lik inceliğe sahip. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile karşımıza çıkan ürünün ön tarafında parmak izi okuyucu da yer alıyor. Cihazda 2.600 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Telefonun ön kamerası 16 Mega Piksel. Arka kamerası (ana kamera) da 16 MP (f / 1.9, oto fokus, Çift-LED (çift tonlu) flaş) olan yeni telefonun işletim sistemi ise Android 7.0 Nougat. Cihazda 4.5G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps) desteği de bulunuyor. Sayfamızda henüz telefona ait inceleme videosu yer almıyor.

C5 Pro Özellikleri:

Samsung‘ın yeni telefonu C5 Pro‘nun özellikleri.

Chipset: Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626

Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 Ram: 4 GB

4 GB Dahili Hafıza: 64 GB dahili bellek

64 GB dahili bellek İşlemci: 8 Çekirdekli 2.2 GHz Cortex-A53 CPU

8 Çekirdekli 2.2 GHz Cortex-A53 CPU Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.2 inç Super AMOLED ekran

1080 x 1920 piksel, 5.2 inç Super AMOLED ekran İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Ön Kamera: 16 MP, f/1.9

16 MP, f/1.9 Arka Kamera: 16 MP, f/1.9, oto fokus, Çift-LED (çift tonlu) flaş

16 MP, f/1.9, oto fokus, Çift-LED (çift tonlu) flaş Ebatlar: 145.7 x 71.4 x 7 mm

145.7 x 71.4 x 7 mm Pil: Li-Ion 2600 mAh batarya

Li-Ion 2600 mAh batarya Ağırlık: 145 gram

145 gram Renkler: Göl Mavisi, Akçaağaç Yaprağı, Gül

Göl Mavisi, Akçaağaç Yaprağı, Gül Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot Hafıza Kartı: microSD kart max. 256 GB

microSD kart max. 256 GB Bluetooth: Var – v4.2

Var – v4.2 Parmak izi okuyucu: Var

Var Sensörler: ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula

ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula USB: Type-C

Type-C Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps) SIM: Nano-SIM kart

C5 Pro Fiyatı:

C5 Pro fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada cihazın Çin’de yaklaşık $362’dan satışa sunulacağını gördük . C5 Pro özellikleri hakkındaki fikirlerinizi bize iletebilirsiniz. Yorumlarınızı altta yer alan yorum formunu kullanarak bize iletebilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Ürünle ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimize de fikir verebilirsiniz.

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