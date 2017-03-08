Samsung Galaxy C5 Pro Özellikleri ve Fiyatı Nedir?
Samsung Galaxy C5 Pro
C5 Pro özellikleri ortaya çıktı. Samsung‘un yeni akıllı telefonu hakkındaki detaylara hadi gelin bir de yakından bakalım. Yeni ürün 8 Çekirdekli 2.2 GHz Cortex-A53 işlemciye sahip. Cihazda chipset olarak da Qualcomm’un Snapdragon 626 chipseti tercih edilmiş. 5.2 inç’lik Super AMOLED ekranı olan cihaz, 7 mm’lik inceliğe sahip. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile karşımıza çıkan ürünün ön tarafında parmak izi okuyucu da yer alıyor. Cihazda 2.600 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Telefonun ön kamerası 16 Mega Piksel. Arka kamerası (ana kamera) da 16 MP (f / 1.9, oto fokus, Çift-LED (çift tonlu) flaş) olan yeni telefonun işletim sistemi ise Android 7.0 Nougat. Cihazda 4.5G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps) desteği de bulunuyor. Sayfamızda henüz telefona ait inceleme videosu yer almıyor.
C5 Pro Özellikleri:
Samsung‘ın yeni telefonu C5 Pro‘nun özellikleri.
- Chipset: Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626
- Ram: 4 GB
- Dahili Hafıza: 64 GB dahili bellek
- İşlemci: 8 Çekirdekli 2.2 GHz Cortex-A53 CPU
- Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.2 inç Super AMOLED ekran
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Ön Kamera: 16 MP, f/1.9
- Arka Kamera: 16 MP, f/1.9, oto fokus, Çift-LED (çift tonlu) flaş
- Ebatlar: 145.7 x 71.4 x 7 mm
- Pil: Li-Ion 2600 mAh batarya
- Ağırlık: 145 gram
- Renkler: Göl Mavisi, Akçaağaç Yaprağı, Gül
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot
- Hafıza Kartı: microSD kart max. 256 GB
- Bluetooth: Var – v4.2
- Parmak izi okuyucu: Var
- Sensörler: ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula
- USB: Type-C
- Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps)
- SIM: Nano-SIM kart
C5 Pro Fiyatı:
C5 Pro fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada cihazın Çin’de yaklaşık $362’dan satışa sunulacağını gördük . C5 Pro özellikleri hakkındaki fikirlerinizi bize iletebilirsiniz. Yorumlarınızı altta yer alan yorum formunu kullanarak bize iletebilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Ürünle ilgili puanlama yaparak diğer ziyaretçilerimize de fikir verebilirsiniz.