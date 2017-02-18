Samsung Galaxy A 2017 Modelleri, Özellikleri, Fiyatları

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Samsung Galaxy A 2017

Galaxy A 2017 modelleri sahip oldukları özellikleri ile Samsung kullanıcılarının gönlünde taht kurdu. Yeni seride Exynos 7 Octa 7880 ve 7870 chipsetleri tercih edilmiş. A7 ve A5 modellerinde 8 çekirdekli (4×1.9 GHz ARM Cortex-A72 + 4×1.3 GHz ARM Cortex-A53), A3 modelinde ise 4 çekirdekli 1.6 GHz ARM Cortex-A53 bulunuyor. A3 modelinde 2 GB RAM, 16 GB dahili bellek bulunurken diğerleri 3 GB RAM ve 32 GB dahili bellek kapasite ile karşımıza çıkıyor. Her üç modelin de harici bellek kapasitesini 256 GB’a kadar yükseltmek mümkün. Yine tüm modellerde Super AMOLED ekran tercih edilmiş. Küçükten büyüğe 4.7″, 5.2″ ve 5.7″‘lik Corning Gorilla Glass 4 ekranla kullanıcıların beğenisine sunulan telefonlar IPX8 sertifikası ile suya dayanıklılığını tescil etmiş. A3 8 MP ön, 13 MP arka kameraya sahipken, diğerlerinin hem ön hem de arka kameralarında 16 MP’lik kameralar tercih edilmiş.

Galaxy A 2017 Modelleri ve Özellikleri:

Samsung‘un Galaxy A serisinin 2017 modelleri sahip oldukları özellikler ile göz dolduruyor. Uygun fiyatları ve üstün donanımları ile işte yeni Galaxy A serisi.

Samsung A7 2017 Özellikleri:

Chipset: Exynos 7 Octa 7880

Exynos 7 Octa 7880 İşlemci: 8 çekirdekli (4×1.9 GHz ARM Cortex-A72 + 4×1.3 GHz ARM Cortex-A53)

8 çekirdekli (4×1.9 GHz ARM Cortex-A72 + 4×1.3 GHz ARM Cortex-A53) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 16 MP

16 MP RAM: 3 GB

3 GB Dahili Bellek: 32 GB

32 GB Ekran: 5.7 İnç, 1080 x 1920 (FHD), Super AMOLED,

5.7 İnç, 1080 x 1920 (FHD), Super AMOLED, Batarya: 3600 mAh

3600 mAh İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Samsung A5 2017 Özellikleri:

Chipset: Exynos 7 Octa 7880

Exynos 7 Octa 7880 İşlemci: 8 çekirdekli (4×1.9 GHz ARM Cortex-A72 + 4×1.3 GHz ARM Cortex-A53)

8 çekirdekli (4×1.9 GHz ARM Cortex-A72 + 4×1.3 GHz ARM Cortex-A53) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 16 MP

16 MP RAM: 3 GB

3 GB Dahili Bellek: 32 GB

32 GB Ekran: 5.2 İnç, 1080 x 1920 (FHD), Super AMOLED,

5.2 İnç, 1080 x 1920 (FHD), Super AMOLED, Batarya: 3000 mAh

3000 mAh İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Samsung A3 2017 Özellikleri:

Chipset: Exynos 7 Octa 7870

Exynos 7 Octa 7870 İşlemci: 4 çekirdekli 1.6 GHz ARM Cortex-A53

4 çekirdekli 1.6 GHz ARM Cortex-A53 Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP

13 MP RAM: 2 GB

2 GB Dahili Bellek: 16 GB

16 GB Ekran: 4.7 İnç, 720×1280 (HD), Super AMOLED,

4.7 İnç, 720×1280 (HD), Super AMOLED, Batarya: 2350 mAh

2350 mAh İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Samsung Galaxy A 2017 Fiyatları:

Samsung Galaxy A 2017 fiyatları hakkında yaptığımız incelemede bu serinin 1.550 TL – 2.150 TL fiyat aralığında olduğunu görmekteyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye’de bu serinin 3 modeli satışa sunulmuş durumda. A3 (2017) 1.550 TL, A5 (2017) 1.950 TL, A7 (2017) ise 2.2150 TL’lik fiyat etiketi ile raflardaki yerini almış durumda. Modeller ile ilgili değerlendirme yapmak için altta yer alan yorum formunu ve puanlama modülünü kullanabilirsiniz.

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