Samsung C7 Yorumları

Samsung C7 yorumları nasıl? 1500 TL fiyat bandında olan Samsung‘un C serisi telefon ailesinin yeni ferdi ile ilgili tüm yorumları sizlere sunmaya çalışacağız. Bu cihaz ile ilgili yazılı yorumlar muhakkak önemli ancak, bu telefonu bizzat kullanan kişilerin yorumlarını ayrıntılı bir şekilde öğrenmek, hatta kulağınızla duymak daha da etkili olacaktır diye tahmin ediyoruz. Samsung Galaxy C7 ile ilgili yayınlanan ilk ön inceleme videolarını sayfamızda bulabilirsiniz. Ön inceleme videolarını siz de izleyin ve telefonun nasıl olduğuna kendiniz karar verin. Yeni akıllı telefon ile ilgili siz de yorum yapabilirsiniz elbette. Sayfanın altında yer alan Samsung C7 yorum formunu kullanarak kullanıcı yorumlarına siz de katkıda bulunabilirsiniz.

Samsung C7 Yorumlar Nasıl?

Samsung C7 yorumları nasıl, kullanıcılar telefonla ilgili neler söylüyor? Qualcomm’un Snapdragon 625 chipseti kullanılan telefonda 8 çekirdekli 2.0 GHz ARM Cortex-A53 işlemcisi bulunuyor. Cihazın ekran 5.7 inç büyüklüğünde. Oldukça büyük bir ekrana sahip olan cihazı tek elle kullanmak biraz zor. Telefon 3.300 mAh’lik hızlı şarj destekli bataryası ile geliyor. Yeni akıllı telefonun ön kamerası 8 Mega Piksel, arka kamerası ise 16 Mega Piksel. Samsung, RAM konusunda oldukça cömert davranmış. Telefon 4 GB’lık RAM kapasitesi ile hız istiyorum diyen kullanıcılara göz kırpıyor. 4.5G desteği bulunan telefon, LTE Cat.4 desteği ile 150/50 Mbps hızlarına çıkabiliyor. Tümüyle metal bir kasaya sahip olan cihaz oldukça dayanıklı bir telefon hissi veriyor. Tasarımı ile göz dolduran cihaz fiyatı ile de cazip bir seçenek gibi gözüküyor. Yazımız yayına hazırlandığında henüz Türkçe bir inceleme videosu hazırlanmış değildi. Ürünün yeni inceleme videoları yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda paylaşılacaktır.

Samsung C7 yorumları ile ilgili görüş bildirmek / katkı sağlamak için sayfamızın alt bölümünde yer alan yorum formunu siz de kullanabilirsiniz. Kullanıcı yorumları değerlendirildikten sonra onaylanarak, sayfamızda yayınlanmaktadır. Yeni akıllı telefonun teknik özelliklerine daha yakından bakmak ve ürünün piyasa satış fiyatı ile ilgili bilgi almak ve inceleme videolarına göz atmak için bu linki tıklayınız. Cihaz ile ilgili kullanıcıların yorumlarını merak ediyorsanız yukarıda paylaştığımız videoları izleyebilirsiniz.