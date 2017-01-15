C7 Pro, Samsung tarafından 2017’nin hemen başında duyuruldu. Teknoloji devinin sevilen C serisi telefon ailesinin yeni ve üstün donanımlı modeli gelişmiş özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Telefonda 8 Çekirdekli 2.2 GHz Cortex-A53 işlemci bulunuyor. Üründe Qualcomm’un Snapdragon 625 chipseti tercih edilmiş. 5.7 inç’lik Super AMOLED ekran ile gelen akıllı telefon 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızası ile performans düşkünlerinin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak gibi gözüküyor. Gövde malzemesi olarak metal kullanılan telefon oldukça dayanıklı bir görüntü veriyor.

Samsung Galaxy C7 Pro‘da 16 MP’lik bir ön kamera ve yine 16 Mega Piksellik bir ana kamera bulunmakta. Telefonun sadece ana kamerasında çift tonlu LED Flaş ve oto fokus özelliği yer alıyor. Cihazın harici hafızasını micro SD kart ile 256 GB’a kadar yükseltmek mümkün. Eğer 2. SIM kartı kullanırsanız harici bellek takmanız mümkün değil. İşletim sistemi olarak Android 6.0.1 Marshmallow bulunuyor. Ürünün ağırlığı 172 gram. Gelelim mobil internet hızına. 4.5G (LTE) desteği bulunan cihaz Cat.6 300/50 Mbps hızlarına kadar çıkıyor. Web sayfamızda henüz detaylı bir Samsung Galaxy C7 Pro inceleme videosu yer almıyor. Cihaz Türkiye’de satışa sunulduktan sonra hazırlanacak Türkçe inceleme videoları sayfamızda paylaşılacak. Cihazın satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Samsung Galaxy C7 Pro Özellikleri:

Samsung Galaxy C7 Pro özellikleri (SM-C7010) ile ilgili detaylı teknik bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ürün Kodu: SM-C7010

SM-C7010 Chipset: Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625

Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 İşlemci: 8 Çekirdekli 2.2 GHz Cortex-A53 CPU

8 Çekirdekli 2.2 GHz Cortex-A53 CPU Grafik İşlemci: Adreno 506 GPU

Adreno 506 GPU Ekran: 1080 x 1920 piksel, 5.7 inç, Super AMOLED

1080 x 1920 piksel, 5.7 inç, Super AMOLED İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Android 6.0.1 Marshmallow Ağırlık: 172 gram

172 gram Ebatlar: 156.5 x 77.2 x 7 mm

156.5 x 77.2 x 7 mm Ram: 4 GB LPDDR3

4 GB LPDDR3 Dahili Hafıza: 64 GB dahili bellek

64 GB dahili bellek Hafıza Kartı: microSD kart ile max. 256 GB

microSD kart ile max. 256 GB Arka Kamera: 16 MP, f/1.9, otomatik odaklanma, çift-LED (çift tonlu) flaş

16 MP, f/1.9, otomatik odaklanma, çift-LED (çift tonlu) flaş Ön Kamera: 16 MP, f/1.9

16 MP, f/1.9 Renkler: Altın, Pembe Altın, Koyu Mavi

Altın, Pembe Altın, Koyu Mavi Pil: Li-Ion 3300 mAh tümleşik batarya

Li-Ion 3300 mAh tümleşik batarya Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot Sensörler: ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula

ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula Bluetooth: Var – 4.2

Var – 4.2 USB: Type-C

Type-C Parmak izi Okuyucu: Var

Var NFC: Var

Var Veri Bağlantısı: 3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps)

3G / 4.5G (LTE Cat.6 300/50 Mbps) SIM: Nano-SIM kart (Çift Hatlı Telefon)

Samsung Galaxy C7 Pro Fiyatı Nedir? Kullanıcı Yorumları Nasıl?

Samsung Galaxy C7 Pro fiyatı hakkında yaptığımız araştırmada telefonun Çin’deki fiyatının 404 dolar olduğunu gördük. Telefonun Türkiye‘ye gelmesi halinde elektronik market mağazalarında, GSM operatörleri ve online alışveriş sitelerinde de satışa sunulabileceğini söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy C7 Pro, özellikleri, fiyatı, incelemesi hakkındaki ve merak ettiğiniz konuları bizlere iletebilirsiniz. Mesajlarınızı alt bölümde yer alan yorum formunu kullanarak bize ulaştırabilirsiniz. Kullanıcı yorumları onaylandıktan sonra sayfamızda yayınlanmaktadır. Ayrıca cihazla ilgili puanlama yaparak diğer kullanıcıların fikir sahibi olmasına yardımcı olabilirsiniz.

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